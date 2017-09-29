30.09.2017 09:02  Выпуск медиасервера Gerbera 1.1

Представлен релиз медиасервера Gerbera 1.1, продолжающего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Поддерживается перекодирование контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером. Особенности нового выпуска: В качестве опции представлен ознакомительный вариант нового web-интерфейса, который в одном из будущих выпусков будет задействован по умолчанию. Интерфейс написан при помощи фреймворка Boostrap4 с использованием методологии TDD (Test-driven development). Новый интерфейс доступен в режиме только для чтения через ссылку http://localhost:49152/gerbera.html;

Возвращена возможность создания миниатюр для видеофайлов при помощи FFMpegThumbnailer. Для включения требуется сборка с опцией "-DWITH_FFMPEGTHUMBNAILER=1" и установка переменной ffmpegthumbnailer enabled="yes" в файле конфигурации;

Добавлена опция для включения не полностью реализованных расширений протокола DLNA, предоставляющих средства для загрузки обложек альбомов и миниатюр на некоторых устройствах, например телевизорах LG;

Обеспечено извлечение метаданных об исполнителе (AlbumArtist) из мультимедийных файлов и использование для отображения создателя альбома;

Улучшена работа на системах BSD, в том числе обеспечена генерация UUID и добавлена поддержка INotify через libinotify;

Реализована поддержка запуска на платформе macOS;

Обеспечена поддержка полноценного использования Gerbera на платах Raspberry Pi;

Решены проблемы в сборочной системе при обработке больших файлов на 32-разрядных системах;

MySQL переведён в разряд опциональных хранилищ и больше не включается при сборке (требует явного указания -DWITH_MYSQL=1). Пользователям предлагается использовать SQLite. Основные возможн Основные возможности Gerbera: Навигация по мультимедийной коллекции и воспроизведение через UPnP;

Извлечение метаданных из файлов mp3, ogg, flac, jpeg и т.п.;

Построение миниатюр на основе данных из Exif;

Возможность создания определяемого пользователем серверного интерфейса, в зависимости от извлечённых метаданных (настраиваемые через JavaScript виртуальные контейнеры);

Автоматическое сканирование изменения содержимого каталогов (по расписанию или через inotify);

Web-интерфейс с древовидным представлением содержимого БД и файловой системы, позволяющий добавлять, удалять, редактировать и просматривать контент;

Гибкая система перекодировщиков на основе плагинов и скриптов-обработчиков;

Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;

Поддержка информации с сервиса LastFM;

Генерация миниатюр на лету при помощи libffmpegthumbnailer;

Поддержка внешних URL (можно создавать ссылки на определённый интернет-контент и просматривать его через UPnP);

Функция Active Items, позволяющая запускать скрипты на сервере при запросе определённых элементов по HTTP;

Гибкая система настройки, позволяющая изменять поведение сервера;

Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, eCS и архитектур x86, Alpha, ARM, MIPS, Sparc, PowerPC.



