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30.09.2017 09:02  Выпуск медиасервера Gerbera 1.1

Представлен релиз медиасервера Gerbera 1.1, продолжающего развитие проекта MediaTomb после прекращения его разработки. Gerbera поддерживает протоколы UPnP, в том числе спецификацию UPnP MediaServer 1.0, и позволяет организовать трансляцию мультимедийного контента в локальной сети с возможностью просмотра видео и прослушивания звука на любом UPnP-совместимом устройстве, включая телевизоры, игровые приставки, смартфоны и планшеты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Поддерживается перекодирование контента на лету для вывода в форматах, поддерживаемых заданным устройством. Управление вещанием производится через web-интерфейс. Из мультимедийных файлов автоматически извлекаются метаданные и строится коллекция, доступная для навигации со всех устройств, оснащённых web-браузером.

Особенности нового выпуска:

  • В качестве опции представлен ознакомительный вариант нового web-интерфейса, который в одном из будущих выпусков будет задействован по умолчанию. Интерфейс написан при помощи фреймворка Boostrap4 с использованием методологии TDD (Test-driven development). Новый интерфейс доступен в режиме только для чтения через ссылку http://localhost:49152/gerbera.html;
  • Возвращена возможность создания миниатюр для видеофайлов при помощи FFMpegThumbnailer. Для включения требуется сборка с опцией "-DWITH_FFMPEGTHUMBNAILER=1" и установка переменной ffmpegthumbnailer enabled="yes" в файле конфигурации;
  • Добавлена опция для включения не полностью реализованных расширений протокола DLNA, предоставляющих средства для загрузки обложек альбомов и миниатюр на некоторых устройствах, например телевизорах LG;
  • Обеспечено извлечение метаданных об исполнителе (AlbumArtist) из мультимедийных файлов и использование для отображения создателя альбома;
  • Улучшена работа на системах BSD, в том числе обеспечена генерация UUID и добавлена поддержка INotify через libinotify;
  • Реализована поддержка запуска на платформе macOS;
  • Обеспечена поддержка полноценного использования Gerbera на платах Raspberry Pi;
  • Решены проблемы в сборочной системе при обработке больших файлов на 32-разрядных системах;
  • MySQL переведён в разряд опциональных хранилищ и больше не включается при сборке (требует явного указания -DWITH_MYSQL=1). Пользователям предлагается использовать SQLite.

Основные возможн

Основные возможности Gerbera:

  • Навигация по мультимедийной коллекции и воспроизведение через UPnP;
  • Извлечение метаданных из файлов mp3, ogg, flac, jpeg и т.п.;
  • Построение миниатюр на основе данных из Exif;
  • Возможность создания определяемого пользователем серверного интерфейса, в зависимости от извлечённых метаданных (настраиваемые через JavaScript виртуальные контейнеры);
  • Автоматическое сканирование изменения содержимого каталогов (по расписанию или через inotify);
  • Web-интерфейс с древовидным представлением содержимого БД и файловой системы, позволяющий добавлять, удалять, редактировать и просматривать контент;
  • Гибкая система перекодировщиков на основе плагинов и скриптов-обработчиков;
  • Возможность проброса видео с YouTube на UPnP-устройство;
  • Поддержка информации с сервиса LastFM;
  • Генерация миниатюр на лету при помощи libffmpegthumbnailer;
  • Поддержка внешних URL (можно создавать ссылки на определённый интернет-контент и просматривать его через UPnP);
  • Функция Active Items, позволяющая запускать скрипты на сервере при запросе определённых элементов по HTTP;
  • Гибкая система настройки, позволяющая изменять поведение сервера;
  • Поддержка платформ Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, eCS и архитектур x86, Alpha, ARM, MIPS, Sparc, PowerPC.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.v00d00.net/2017/09/...)
  2. OpenNews: GNUMP3d - сервер потокового вещания мультимедиа
  3. OpenNews: Вышел релиз сервера потокового вещания Icecast 2.3.2
  4. OpenNews: BitTorrent тестирует расширение протокола для организации потокового вещания
  5. OpenNews: MPEG LA формирует патентный пул для лицензирования потокового вещания поверх HTTP
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 0.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gerbera, upnp, dlna, stream, mediatomb, mediaserver
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