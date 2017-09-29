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29.09.2017 21:46  Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет

Разработчики из компании Google объявили на конференции Linaro Connect 2017 о намерении обеспечить поддержку LTS-ядра Linux 4.4 в течение шести лет, вместо ранее практикуемого двухлетнего срока. Продление времени поддержки LTS-ядер позволит упростить сопровождение прошивок для различных потребительских устройств на базе Linux и увеличить их жизненный цикл.

Интерес Google к LTS-ядрам связан с проектом Treble, в рамках которого развивается прослойка для отделения поддержки оборудования от версий Android. В настоящее время формирование обновлений для Android-прошивок для устройств Google производится в течение трёх лет. В качестве базиса для используемого в Android модифицированного ядра применяется обычное LTS-ядро, срок поддержки которого обрывается до завершении жизненного цикла прошивки. Компания Google намерена синхронизировать срок поддержки LTS-ядер со сроком поддержи ядер из прошивок Android, взяв в свои руки сопровождение.

Представители Google уже договорились с Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman), отвечающим за поддержку стабильной ветки ядра Linux и обеспечивающим двухлетнее сопровождение LTS-ядрам. Компания Google готова взять на себя поддержание ветки 4.4 в течение дополнительных четырёх лет, после того как истечёт изначально намеченный двухлетний период. Следующим LTS-релизом станет ядро 4.14, которое при участии Google будет сопровождаться до 2023 года. Ядро будет поддерживаться на общих основаниях, т.е. останется общедоступно, не будет содержать специфичных для Android изменений и продолжит поставляться через kernel.org.

Актуальный список LTS-веток ядра выглядит следующим образом:

  • 4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживает Greg Kroah-Hartman, а затем Google);
  • 4.14 - поддержка до ноября 2023 года (первые два года поддерживает Greg Kroah-Hartman, а затем Google);
  • 4.9 - поддержка до января 2019 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);
  • 4.1 - поддержка истекает в октябре 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle);
  • 3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);
  • 3.2 - поддержка до мая 2018 г. (поддерживает Ben Hutchings из Debian);
  • 3.10 - поддержка до октября 2017 г. (поддерживает Willy Tarreau, автор HAProxy);




  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  3. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTSI-ветку на базе ядра Linux 3.10
  4. OpenNews: Ядро Linux 4.9 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
  5. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.0 "Oreo"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1, не Led, 22:22, 29/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А у Малчева неплохая грудь.
     
     
  • 2, Аноним, 22:25, 29/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хорошая, но курсовая.
     

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