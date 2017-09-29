29.09.2017 21:46  Срок поддержки LTS ядра Linux 4.4 увеличен c 2 до 6 лет

Разработчики из компании Google объявили на конференции Linaro Connect 2017 о намерении обеспечить поддержку LTS-ядра Linux 4.4 в течение шести лет, вместо ранее практикуемого двухлетнего срока. Продление времени поддержки LTS-ядер позволит упростить сопровождение прошивок для различных потребительских устройств на базе Linux и увеличить их жизненный цикл. Интерес Google к LTS-ядрам связан с проектом Treble, в рамках которого развивается прослойка для отделения поддержки оборудования от версий Android. В настоящее время формирование обновлений для Android-прошивок для устройств Google производится в течение трёх лет. В качестве базиса для используемого в Android модифицированного ядра применяется обычное LTS-ядро, срок поддержки которого обрывается до завершении жизненного цикла прошивки. Компания Google намерена синхронизировать срок поддержки LTS-ядер со сроком поддержи ядер из прошивок Android, взяв в свои руки сопровождение. Представители Google уже договорились с Грегом Кроа-Хартманом (Greg Kroah-Hartman), отвечающим за поддержку стабильной ветки ядра Linux и обеспечивающим двухлетнее сопровождение LTS-ядрам. Компания Google готова взять на себя поддержание ветки 4.4 в течение дополнительных четырёх лет, после того как истечёт изначально намеченный двухлетний период. Следующим LTS-релизом станет ядро 4.14, которое при участии Google будет сопровождаться до 2023 года. Ядро будет поддерживаться на общих основаниях, т.е. останется общедоступно, не будет содержать специфичных для Android изменений и продолжит поставляться через kernel.org. Актуальный список LTS-веток ядра выглядит следующим образом: 4.4 - поддержка до февраля 2022 года (до февраля 2018 поддерживает Greg Kroah-Hartman, а затем Google);

4.14 - поддержка до ноября 2023 года (первые два года поддерживает Greg Kroah-Hartman, а затем Google);

4.9 - поддержка до января 2019 года (поддерживает Greg Kroah-Hartman);

4.1 - поддержка истекает в октябре 2017 (сопровождает Sasha Levin, работающий в Oracle);

3.16 - поддержка до апреля 2020 (поддерживает Ben Hutchings из Debian);

3.2 - поддержка до мая 2018 г. (поддерживает Ben Hutchings из Debian);

3.10 - поддержка до октября 2017 г. (поддерживает Willy Tarreau, автор HAProxy);







