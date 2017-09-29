29.09.2017 11:33  Релиз дистрибутива Tails 3.2 и браузера Tor Browser 7.0.6

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 3.2, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новой версии добавлена поддержка выхода в сеть через диалап и PPPoE. В состав включено приложение BookletImposer для преобразования PDF-документов в буклеты. Виртуальная клавиатура Florence заменена на GNOME Screen Keyboard. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.12.12. Thunderbird обновлён с версии 45.8 до 52.3. Tor Browser обновлён до версии 7.0.6. Требования для установки Tails на USB Flash повышены с 4 до 8 Гб. В установщике обеспечена проверка наличия на целевом USB Flash уже установленной версии Tails и выполнении обновления вместо установки с нуля. Для защиты от атаки BlueBorne по умолчанию отключен Bluetooth. Усилена рандомизация в ASLR. Запрещён доступ к конфигурации Pidgin через D-Bus.

В новой версии Tor Browser 7.0.6 выполнено обновление до Firefox 52.4.0esr, Tor 0.3.1.7, Torbutton 1.9.7.7, HTTPS-Everywhere 2017.9.12, NoScript 5.0.10. Устранена утечка в /tmp содержимого больших текстов из web-консоли. Решена проблема иногда приводящая к краху всех вкладок при закрытии одной вкладки.



