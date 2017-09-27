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27.09.2017 22:50  Ubuntu прекращает формирование desktop-сборок для 32-разрядных систем x86

Разработчики Ubuntu сообщили о прекращении формирования ежедневных тестовых сборок Ubuntu Desktop для архитектуры i386 и решении не поставлять образ ubuntu-desktop-i386.iso для Ubuntu 17.10. Поставка 32-разрядного mini.iso и поддержка 32-разрядных пакетов в репозитории будет продолжена (т.е. обновление уже установленных 32-разрядных Ubuntu Desktop пройдёт без проблем), но контроль качества и тестирование выпуска будут ограничены архитектурой x86_64. Изменение также не коснётся Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и других редакций дистрибутива.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Ubuntu прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры PowerPC
  3. OpenNews: Разработчики Ubuntu обсуждают прекращение сборок для 32-разрядных систем x86
  4. OpenNews: В Google Chrome прекращается поддержка 32-разрядных систем Linux
  5. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
  6. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 22:53, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    никто и не заметит
     
     
  • 2.3, Wolf, 23:02, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Школы, блин, заметят. Как минимум в селах железо еще из нулевых. Работает только на 32 бита.
     
     
  • 3.5, тоже Аноним, 23:04, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А вы пробовали на него поставить Ubuntu с Unity?
    В процессе такого эксперимента и начало девяностых можно будет освежить в памяти. По быстродействию.
     
  • 3.13, marks, 23:50, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Изменение также не коснётся Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и других редакций дистрибутива.
    >Школы, блин, заметят. Как минимум в селах железо еще из нулевых. Работает только на 32 бита.

    Ты серьёзно хочешь сказать, что в школах стоят 32битные убунту на компах начала нулевых, а не какие-нибудь Lubuntu или Xubuntu? Если они там вообще стоят.

     
  • 3.15, Аноним, 23:54, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    А как же избитый аргумент если будет нужно, то я сам могу поменять код под себя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Я. Р. Ош, 00:57, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мальчик, ты дурак?
     
  • 3.22, KhabMan, 00:22, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть 16.04 LTS будет поддерживаться до 21-го года. Далее компы на железе конца девяностых начала нулевых можно будет уже смело на свалку.
     
  • 1.2, Sunderland93, 22:57, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Давно пора
     
  • 1.4, тоже Аноним, 23:03, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Собственно, 64-битние версии Ubuntu Desktop они тоже могут прекратить.
    Конечно, при условии, что это не коснется Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и других редакций дистрибутива.
     
     
  • 2.7, Аноным, 23:10, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и сама Убунта на Гном переезжает, то есть как бы от самой Убунты в Убунте остается всё меньше.
     
     
  • 3.24, кверти, 00:35, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да ты что? А до юнити она не была Убунтой? Или не на гноме была?
     
  • 1.6, VINRARUS, 23:09, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    А знаете, уже до попочки ваша бунта Зачем человеку в современный комп бунта есл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Alex, 23:36, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня современный комп i7, 16Гб ОЗУ, SSD и я использую линукс, потому что он во многих аспектах особенно в разработке удобнее.

    Разве что с маком сравнить можно удобство, а в форточках многие вещи нужно через какую-то матерь и бубен делать, что в линуксе делается несколькими командами в консоли.

     
     
  • 3.11, VINRARUS, 23:42, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    У меня тоже вполне современный FX x6 4.5 GHz, 8 Gb ram, 2 Gb gddr5 и я добровольно перешол на KDE.
    Но реч идет о ПК где юзер потребляет контент и возможно занимается офисной работой. Если ему не сказать шо там Linux то он и не заметит.
     
  • 3.19, Аноним, 00:17, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    16 гиг уже впритык, это не современный комп
     
     
  • 4.23, тоже Аноним, 00:23, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Gamer detected

    -- написано с Phenom II (8 Gb RAM), которого за глаза хватает для работы в IDE с запущенной виртуалкой и браузером, не считая прочих программ.

     
     
  • 5.30, Я. Р. Ош, 00:59, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > -- написано с Phenom II (8 Gb RAM), которого за глаза хватает
    > для работы в IDE с запущенной виртуалкой и браузером, не считая
    > прочих программ.

    Вот когда надо будет проверять собранный софт на 2-3 виртуалках с разными вантузами и макосью, тогда ты поймешь что 16 мало уже.

     
     
  • 6.33, тоже Аноним, 01:34, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы таки говорим о работе или о соревновании "кто быстрее и бессмысленнее потратит память"?
     
  • 6.35, Anonymoustus, 01:42, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно надо всех программеров пересадить обратно за машины с 4—32 МБ ОЗУ. Иначе мы никогда не выйдем из этого ускоряющегося движения вниз.
     
     
  • 7.37, Аноним, 02:02, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну 4МБ это слишком, кроме ДОСа и не запустишь ничего Даже линукс А вот на Pent... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, тоже Аноним, 23:37, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот даже интересно - этот вейпозавр действительно полагает, что сказал что-то об операционных системах, а не о собственном интеллекте?
     
     
  • 3.12, VINRARUS, 23:47, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я написал о проблемах контроля качества в бунтах (конкретно в xUbuntu).
    А твоему интелекту уровня лампового телевизора это еще и обьяснять приходится.
     
     
  • 4.16, Аноним, 00:03, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    с таким же успехом можно выпить яду и экспертно заявить от его качестве.
     
     
  • 5.17, VINRARUS, 00:08, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если слетает 2 раза подряд (на новой системе тоже) это уже не случайность.
     
     
  • 6.20, тоже Аноним, 00:20, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Естественно, это закономерность. Вот только в сложной системе ОС - компьютер - пользователь эта закономерность совершенно необязательно указывает на качество ОС.
    Намекну: ваш комментарий выше показывает, что вы не способны ни набрать предложение без ошибок, ни даже включить спеллчекер в браузере. А ваш комментарий ниже вдобавок демонстрирует неспособность вычесть 8 из 2017.
    Впрочем, и тот комментарий, с которого вы начали cpач (ну, будем честны - вы же намеренно его начали), уже невыносимо попахивал.
     
     
  • 7.26, VINRARUS, 00:41, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вот только в сложной системе ОС - компьютер - пользователь эта закономерность совершенно необязательно указывает на качество ОС.

    Видимо такая сложная шо логическую цепочку без ошыбки не составить, ведь прослойка это ОС, а не ПК (если не включать в цепочку стул): компьютер - ОС - пользователь

    Я подвел человека поверив в сказки чудотворной xUbuntu LTS, по этому имею право называть вещи своими именами.

     
     
  • 8.28, тоже Аноним, 00:53, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прослойка - это как раз пользователь. Вы даже этого не знаете, вот и человека подвели.
     
     
  • 9.36, Anonymoustus, 01:44, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прослойка - это как раз пользователь. Вы даже этого не знаете, вот
    > и человека подвели.

    Вы представляете здесь сообщество прослоек?

     
  • 2.25, кверти, 00:39, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что человеку интересен/удобен линукс а не твоя форточка
    >ещо

    диплом о среднем образовании(если есть) можешь выкинуть туда же.

     
     
  • 3.31, VINRARUS, 01:12, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда половина софта вылетает из за "unknown instructions" на старом ПК особо не понаслаждаешся.

    ПС: у нас ваш язык давно не учат.

     
  • 1.8, Аноним, 23:14, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дежавю: вроде я пару лет назад уже это читал…
     
  • 1.14, Аноним, 23:52, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лет 8 назад никто из знакомых не использовал 32-битные системы, а сегодня тем бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, VINRARUS, 00:12, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лет 8 назад никто из знакомых не использовал 32-битные системы

    Это в 2009? :D На висте х64 сидели шо ли? xD Или ты токо с линуксоидами общаешся?

     
  • 1.21, Аноним, 00:20, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Основной девиз NetBSD - Что бы это ни было, оно конечно же будет работать с N... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 00:42, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всем пофиг.
     
  • 1.32, Аноним, 01:18, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    МС останется единственной системой, которая продолжит клепать устаревшие 32-битн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, тоже Аноним, 01:38, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже если систему окончательно переведут на 64 бита, вот так взять и отказаться от запуска 32-битных программ, как iOS, Виндам всё равно слабо. Не так много у них осталось козырей, чтобы терять один из главных.
     

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