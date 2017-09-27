27.09.2017 22:50  Ubuntu прекращает формирование desktop-сборок для 32-разрядных систем x86

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|3.13, marks, 23:50, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Изменение также не коснётся Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и других редакций дистрибутива.
>Школы, блин, заметят. Как минимум в селах железо еще из нулевых. Работает только на 32 бита.
Ты серьёзно хочешь сказать, что в школах стоят 32битные убунту на компах начала нулевых, а не какие-нибудь Lubuntu или Xubuntu? Если они там вообще стоят.
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|1.4, тоже Аноним, 23:03, 27/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Собственно, 64-битние версии Ubuntu Desktop они тоже могут прекратить.
Конечно, при условии, что это не коснется Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate и других редакций дистрибутива.
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|2.9, Alex, 23:36, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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У меня современный комп i7, 16Гб ОЗУ, SSD и я использую линукс, потому что он во многих аспектах особенно в разработке удобнее.
Разве что с маком сравнить можно удобство, а в форточках многие вещи нужно через какую-то матерь и бубен делать, что в линуксе делается несколькими командами в консоли.
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|3.11, VINRARUS, 23:42, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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У меня тоже вполне современный FX x6 4.5 GHz, 8 Gb ram, 2 Gb gddr5 и я добровольно перешол на KDE.
Но реч идет о ПК где юзер потребляет контент и возможно занимается офисной работой. Если ему не сказать шо там Linux то он и не заметит.
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|5.30, Я. Р. Ош, 00:59, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> -- написано с Phenom II (8 Gb RAM), которого за глаза хватает
> для работы в IDE с запущенной виртуалкой и браузером, не считая
> прочих программ.
Вот когда надо будет проверять собранный софт на 2-3 виртуалках с разными вантузами и макосью, тогда ты поймешь что 16 мало уже.
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|3.12, VINRARUS, 23:47, 27/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Я написал о проблемах контроля качества в бунтах (конкретно в xUbuntu).
А твоему интелекту уровня лампового телевизора это еще и обьяснять приходится.
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|6.20, тоже Аноним, 00:20, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Естественно, это закономерность. Вот только в сложной системе ОС - компьютер - пользователь эта закономерность совершенно необязательно указывает на качество ОС.
Намекну: ваш комментарий выше показывает, что вы не способны ни набрать предложение без ошибок, ни даже включить спеллчекер в браузере. А ваш комментарий ниже вдобавок демонстрирует неспособность вычесть 8 из 2017.
Впрочем, и тот комментарий, с которого вы начали cpач (ну, будем честны - вы же намеренно его начали), уже невыносимо попахивал.
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|7.26, VINRARUS, 00:41, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Вот только в сложной системе ОС - компьютер - пользователь эта закономерность совершенно необязательно указывает на качество ОС.
Видимо такая сложная шо логическую цепочку без ошыбки не составить, ведь прослойка это ОС, а не ПК (если не включать в цепочку стул): компьютер - ОС - пользователь
Я подвел человека поверив в сказки чудотворной xUbuntu LTS, по этому имею право называть вещи своими именами.
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