27.09.2017 22:50  Ubuntu прекращает формирование desktop-сборок для 32-разрядных систем x86

>Вот только в сложной системе ОС - компьютер - пользователь эта закономерность совершенно необязательно указывает на качество ОС.

Видимо такая сложная шо логическую цепочку без ошыбки не составить, ведь прослойка это ОС, а не ПК (если не включать в цепочку стул): компьютер - ОС - пользователь

Я подвел человека поверив в сказки чудотворной xUbuntu LTS, по этому имею право называть вещи своими именами.

