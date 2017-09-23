23.09.2017 08:52  Facebook объявил о перелицензировании React, Jest, Flow и Immutable.js

Facebook пришёл к компромиссному решению вопроса обеспечения совместимости своего кода с проектами фонда Apache и объявил о смене лицензии на проекты React, Jest, Flow и Immutable.js. Вместо ранее применяемой для этих проектов лицензии BSD с дополнительным соглашением об использовании патентов ("BSD+Patent") утверждена лицензия MIT.

Перелицензирование будет проведено на следующей неделе, одновременно с выпуском новых версий проектов, в том числе под лицензией MIT будут сформированы релизы React 16, Jest 22, Flow 0.56 и Immutable.js 4.0. Что касается остальных проектов Facebook, продолжающих поставляться под связкой "BSD+Patent", то вопрос возможного перелицензировния будет приниматься индивидуально, если в этом возникнет необходимость.

В качестве причины вводимых уступок называется нежелание создания препятствий для развития экосистемы открытого ПО для Web, завязанного на применении React, из-за разногласий нетехнического характера. При этом, Facebook продолжает разделять мнение, что ранее применяемая лицензия "BSD+Patents" предоставляет больше преимуществ для пользователей, но компания не смогла убедить в этом сообщество.

Из-за признания лицензии "BSD+Patent" несовместимой с проектами Фонда Apache такие проекты как Apache CouchDB были поставлены в условия необходимости переработки кодовой базы и миграции на другие web-фреймворки. Сложившееся состояние неопределённости в отношении лицензии "BSD+Patent" также привело к переходу с React на другие фреймворки ряда не связанных с Apache проектов. Сменой лицензии Facebook не пытается подстегнуть команды разработчиков к изменению принятых решений, но оставляет двери открытыми, если эти проекты захотят вернуться на React.

Напомним, что в июле Фонд Apache добавил "BSD+Patent" в список несовместимых лицензий, код под которыми не разрешается использовать в проектах Apache. Проектам Apache было предписано избавиться от зависимостей под лицензией "BSD+Patent". Как вариант выхода из сложившейся ситуации Facebook было предложено перелицензировать код React под более современной лицензией Apache 2.0, которая включает пункты для минимизации рисков от патентных исков. Вначале Facebook отказался сменить лицензию, указав, что патентное дополнение, в котором фонд Apache усмотрел несбалансированное перекладывание рисков на потребителей продуктов, является ценой текущей политики открытости и дополнительным рубежом защиты от возможных патентных исков.



