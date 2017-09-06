06.09.2017 18:29  В новом экспортном соглашении Fedora упомянуты санкции против Крыма

Проект Fedora обновил информацию о возможных ограничениях экспорта, которые могут возникнуть в соответствии с правилами экспортного контроля США, определяющими условия поставки в страны, подпадающие под санкции США. Если ранее в списке стран, в которые запрещён экспорт, входили Судан, Сирия, Северная Корея, Иран и Куба, то со вчерашнего дня добавлено упоминание Крыма.

Таким образом, дистрибутив Fedora, как и содержащие средства шифрования продукты других компанией и организаций, зарегистрированных в США, может быть проблематично загрузить из Крыма, а также могут возникнуть проблемы с передачей дистрибутива и связанной с ним технической информации пользователям, находящимся в Крыму. При этом, отмечается, что в соответствии с параграфом §742.15(b) правил экспортного контроля США, программное обеспечение Fedora, как в исходных текстах, так и в виде бинарных пакетов, не подпадает под требования ограничений экспорта из США, так как распространяется публично.



