The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

06.09.2017 18:29  В новом экспортном соглашении Fedora упомянуты санкции против Крыма

Проект Fedora обновил информацию о возможных ограничениях экспорта, которые могут возникнуть в соответствии с правилами экспортного контроля США, определяющими условия поставки в страны, подпадающие под санкции США. Если ранее в списке стран, в которые запрещён экспорт, входили Судан, Сирия, Северная Корея, Иран и Куба, то со вчерашнего дня добавлено упоминание Крыма.

Таким образом, дистрибутив Fedora, как и содержащие средства шифрования продукты других компанией и организаций, зарегистрированных в США, может быть проблематично загрузить из Крыма, а также могут возникнуть проблемы с передачей дистрибутива и связанной с ним технической информации пользователям, находящимся в Крыму. При этом, отмечается, что в соответствии с параграфом §742.15(b) правил экспортного контроля США, программное обеспечение Fedora, как в исходных текстах, так и в виде бинарных пакетов, не подпадает под требования ограничений экспорта из США, так как распространяется публично.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoraproject.org/wiki...)
  2. OpenNews: Совместная инициатива Debian и Software Freedom Conservancy по защите соблюдения GPL
  3. OpenNews: Противоречивая ситуация вокруг создания альтернативы Busybox
  4. OpenNews: Очередной виток спекуляций на тему нарушения лицензии GPL в платформе Android
  5. OpenNews: GitHub и SourceForge признаны неприемлемыми для размещения кода проектов GNU
  6. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: fedora, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 18:42, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Ох уж эта страна Крым
     
     
  • 2.29, fi, 19:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    собственно это ответ почему система для гос програм должна пересобираться на те... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.103, anonymous, 22:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, отвёрточная сборка из готовых импортных комплектующих несомненно защитит страну от буржуйского произвола.
     
  • 2.36, Аноним, 19:42, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +18 +/
    Лента желтит лаконичней всех - "В Крыму запретили Linux".
     
     
  • 3.52, Аноним, 20:07, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Грех не поднять рейтинг на типа 171 сенсации 187 8212 удел всей дешёвой ж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, Аноним, 20:33, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так нормальная команда редакторов оттуда дружно ушла в знак протеста после очере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.78, Аноним, 21:24, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "Нормальная команда" теперь желтит в Медузе, причем не уступая в этом новой.
     
     
  • 6.81, Аноним, 21:40, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Медуза - лучшие!
     
  • 6.90, Аноним, 22:13, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Медуза заметно сканифолилась за последнее время Ещё не Лента, но уже частенько ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.74, Аноним, 21:03, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Пользуйтесь Debian, не ужели не понятно что стоят обещания корпораций Конечно, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.86, AlexYeCu_not_logged, 21:56, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Пользуйтесь Debian

    Во-первых, 9-й редкостный багодром — сам поразился, до чего дистрибутив довели.
    Во-вторых же, кому как, а мне что-то кажется, что Ян как раз за несговорчивость пострадал.

     
  • 1.4, Аноним, 18:45, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Комментаторы выше новость до конца, видимо, не дочитали ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 18:46, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +31 +/
    Так запрещено для "the Crimea Region of Ukraine". В российском Крыму можно пользоваться.
     
     
  • 2.7, Michael Shigorin, 18:53, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    Занавес D Отличная вилка получилась, действительно Но я и впрямь приглашаю нор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, humanoid00, 19:15, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Без гомофобии никак нельзя?
     
     
  • 4.22, Michael Shigorin, 19:24, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –10 +/
    Вы полегче со своей гомофобофобией, ну и поинтересуйтесь-таки происхождением это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, humanoid00, 19:34, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть нормальных людей и гомосекам это не гомофобия ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, Аноним, 19:37, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Гомосеки не нормальные люди. Норма - понятие статистическое, гомаки маргиналы.
     
     
  • 7.37, humanoid00, 19:43, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Гомосеки это все таки ругательство, непонятно зачем привязанное к теме использов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.51, Аноним, 20:04, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Гомосек не ругательство, ругательство - п*дор.
     
     
  • 9.54, Аноним, 20:11, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как голубца не назови, нормальным человеком он уже не станет.
     
     
  • 10.59, Аноним, 20:17, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Гомофоб!
     
     
  • 11.70, Аноним, 20:47, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Гамадрил ибо деградант А вообще я голубцофф люблю На кол сажать Иван Грозн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.71, Аноним, 20:51, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Генсек не ругательство, - а гомосек гомосексуалист....
     
  • 8.95, Аноним, 22:20, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Как будто в рф армии одни гетеросексуалы.

    Нет, там одни идиоты.


     
  • 7.94, Аноним, 22:19, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > гомаки маргиналы.

    Так это сайт маргиналов!
    Нехорошо получилось.


     
  • 6.68, простохочуразобраться, 20:47, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    притензия про нормальных ещё более менее понятна, хотя ниже объяснили но слов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.116, Аноним, 23:07, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, вы не будете спорить с тем, что нормальных без кавычек людей просто не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.110, kknight, 22:51, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С каких пор нормальные люди должны оправдываться за "гомофобию"?
     
     
  • 5.118, Аноним, 23:19, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В россии вы на своём месте, не парьтесь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним, 19:36, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что Вы подразумеваете под нормальными системами?
     
  • 3.64, Аноним, 20:35, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вилка вилкой, а поставки современных электронных компонентов перекрывать начали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.96, Аноним, 22:24, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лампы Ведь у нас были хорошие лампы Лампа горит - 1, лампа не горит - 0, ставь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.117, А. О., 23:18, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотите увидеть что будет с импортозаместителями если вернуть что-то типа правил COCOM?

    Хотим!
    Давно пора. Путинские яровые же как раз всходят... :-)

     
  • 3.84, Аноним, 21:51, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Даже если мне придётся качать дистр и обновы через TOR, или i2p, я не буду польз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.92, Аноним, 22:17, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я только последнюю федорку 26 себе скачал на посмотреть Теперь ни-ни, тольк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.115, Аноним, 23:06, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего ничего Как там говорилось Больше санкций - крепче путинский режим ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.114, Аноним, 22:56, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Напомнило С какой стати уступать место К тому же я еду в 49-ом, а бабушка в 2... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Ilya Indigo, 18:52, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да и пёс с ним!
    Это касается скорее всего осуществления платной поддержки RHEL, нежели распространения дистрибутива Fedora.
    В любом случае, openSUSE есть, возможность прямой загрузки есть, отправки багов и патчей есть, obs, жутко тормозит через web-интерфейс, но есть и такими заморочками не страдает!
     
     
  • 2.8, вафывафывафывафывафывафыва, 18:55, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    На geektimes говорят, что доступ к репозиториям с Красноярска и Крыма недоступен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Ilya Indigo, 18:57, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скиньте URL, проверю Загрузка и обновления программ из Гугл плэй, а также досту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Алконим, 19:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А зачем тебе нужен этот пендоский сайт Зачем ты шифруешся на своих сайтах Тебе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, nhbft4e4v6uvd, 19:36, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А почему ты спрашиваешь? Ты антисемит?
     
  • 5.43, Ilya Indigo, 19:50, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Для использования по прямому назначению Почему Вы носите на себе одежду, а не х... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.76, xxxyyy, 21:13, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Почему Вы носите на себе одежду, а не ходите голые?

    так холодно же

     
  • 3.10, Аноним, 18:59, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > с Красноярска недоступен

    А Сибирь то за что?

     
     
  • 4.16, Аноним, 19:15, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А чего они?
     
  • 4.18, fi, 19:17, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    америкосы же география не их конек ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Алконим, 19:38, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Там всё ещё думают что Сибирь 8212 это часть РФ Наивные - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, Аноним, 20:14, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ты эт, с бухлишком-то подвязывай... ща енто не в тренде.
     
     
  • 7.98, Аноним, 22:29, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    35199 20271 21033 20126 24456 20037 20197 21069 25105 20497 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.11, anonymous, 19:02, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    скатертью дорожка
     
  • 2.12, Аноним, 19:04, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    You may not provide Fedora software or technical information to individuals or e... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Ilya Indigo, 19:08, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А Вы думаете маркетологи про такое прямым текстом напишут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.44, Аноним, 19:51, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > В любом случае, openSUSE есть

    https://www.suse.com/company/legal/#k

     
     
  • 3.53, Ilya Indigo, 20:08, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы привели ссылку на SuSE, которая находится в СШП, продаёт и сопровождает дистр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.72, Аноним, 20:58, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    была сюська, разрабатывалась в германии, ее купил новелл сша , точка отдали соо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.77, Ilya Indigo, 21:17, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И тем не менее словом спонсирует , можно охарактеризовать исчерпывающее влияние... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.106, Аноним, 22:45, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    бггг https en opensuse org openSUSE License You acknowledge that openSUSE 42 2... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 19:24, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Поясните, пожалуйста, что значит в сочетании с Мне не совсем ясно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Аноним, 19:31, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Перекрывают доступ к репозиториям, багтрекеру etc.
     
  • 2.27, Аноним, 19:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Диалектика по Гегелю. Вот что это.
     
  • 2.38, Аноним, 19:43, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Это значит 171 формально мы должны предупредить, а на практике ничего делать н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, Аноним, 20:03, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В теории могут заблокировать скачку федоры и обновления по крымскому ip Но это ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.39, Аноним, 19:44, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    mirror.yandex.ru тоже заблокируют?
     
     
  • 2.56, VINRARUS, 20:15, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Уже заблокировали, токо не на Крыму.
     
  • 2.61, Timur I. Davletshin, 20:28, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вот именно для таких случаев в apt есть транспорт через Tor.
     
  • 1.57, Аноним, 20:16, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Цирк! Скоро пендосня сама себя заблокирует. :))
     
     
  • 2.100, Аноним, 22:31, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    От великой могучей матери всея мироваго ПО роисси.


     
  • 1.58, Аноним, 20:17, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот такое оно свободное и некоммерческое ...
     
     
  • 2.101, Аноним, 22:32, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Теперь то в Крыму федорку будут продавать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.107, НяшМяш, 22:47, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё, что нельзя продавать в Крыму, сочтём трофеями по правилам военного времени.
     
  • 1.60, Timur I. Davletshin, 20:26, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не Крым, провайдер Ростелеком — fedoraproject и скачивание дистрибутива не возможны (тупо нет ответа с сайта). Хотя, я крымчанин...
     
     
  • 2.65, VINRARUS, 20:37, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Не повезло тебе.
     
     
  • 3.99, Вареник, 22:30, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну не Горловка или Алеппо, все-таки. Все относительно.
     
  • 2.66, Аноним, 20:43, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    fedoraproject криворукие критины днс настроить нормально не смогли посмотри di... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.113, xxxyyy, 22:55, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а ежели rfremix?
     
  • 1.73, Аноним, 21:00, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тоесть, Windows и macOS тоже запретили теперь в АР Крым (Украина)?
     
     
  • 2.75, Аноним, 21:08, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    писали что в 2015 года в крыму лицензий на винду купили больше чем во всей украи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.85, Аноним, 21:53, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так тот Крым ещё найти надо - Артек перенесли на Западенщину, часть Крыма в Херс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.83, Аноним, 21:48, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ЕМНИП, то Крым организовали в Херсонской области. И за что их так?
     
  • 1.97, EHLO, 22:25, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >..., and the Crimea Region of Ukraine

    Это где?

     
     
  • 2.109, h47gug474g, 22:50, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    в криокамере
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor