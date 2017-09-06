06.09.2017 18:29  В новом экспортном соглашении Fedora упомянуты санкции против Крыма

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|3.86, AlexYeCu_not_logged, 21:56, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Пользуйтесь Debian
Во-первых, 9-й редкостный багодром — сам поразился, до чего дистрибутив довели.
Во-вторых же, кому как, а мне что-то кажется, что Ян как раз за несговорчивость пострадал.
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|4.117, А. О., 23:18, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Хотите увидеть что будет с импортозаместителями если вернуть что-то типа правил COCOM?
Хотим!
Давно пора. Путинские яровые же как раз всходят... :-)
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|1.6, Ilya Indigo, 18:52, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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Да и пёс с ним!
Это касается скорее всего осуществления платной поддержки RHEL, нежели распространения дистрибутива Fedora.
В любом случае, openSUSE есть, возможность прямой загрузки есть, отправки багов и патчей есть, obs, жутко тормозит через web-интерфейс, но есть и такими заморочками не страдает!
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