06.09.2017 12:55  Выпуск web-браузера Chrome 61

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|1.2, A.Stahl, 13:31, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>Браузер Chrome отличается
> использованием логотипов Google,
Пользователю какое до этого дело? Да пусть хоть коты будут нарисованы.
>возможностью загрузки модуля Flash по запросу,
Флеш мёртв, так что с тем же успехом можно хвалиться поддержкой гофер протокола.
>наличием системы отправки уведомлений в случае краха,
Пользователю наcрать. Это фишка для разработчиков.
>модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента,
Ну ок. Возможно кому-то когда-то это понадобится. Но пользователи умнее шлакоблока увидят в этой фиче скорее вред чем пользу.
>системой автоматической установки обновлений
О! Ну хоть что-то полезное для пользователя.
>и передачей при поиске RLZ-параметров.
Они этим хвалятся? Сразу видно, что Маяковского в детстве не читали и не различают что хорошо, а что -- плохо.
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|5.15, я, 13:57, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Динозаврик выскакиевает когда нет интернета. Остается только детям говорить, что когда они наберут 10 000 очков - интернет включится)) Гггг
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|2.13, iPony, 13:57, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну позиция гугла была озвучена давно
«Включать не хотим, ибо под линуксами глюкодром с видеосистемой. Эксперементальную опцию в настройках тоже не хотим делать, ибо это сразу разнесется по куче блогов с советом оптимизации, а потом нахлынет куча багрепортов»
С чего бы их мнение поменялось - непонятно.
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|1.14, топик, 13:57, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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воробушки, это что теперь драйвер к принтеру может быть реализован через джаваскрипт, а прошить телефон можно прямо с сайта производителя автоматически связавшись с ним и всякое такое.. да это же такое поле для экспериментов, что просто страшно..
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|1.22, ryoken, 14:13, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> - Добавлен API WebUSB (https://wicg.github.io/webusb/), позволяющий взаимодействовать
> со специализированными периферийными устройствами, подключаемыми через порт USB, для
> которых отсутствует штатная поддержка, которая есть для клавиатур, мышей и принтеров.
> WebUSB позволяет (https://developers.google.com/web/updates/2016/03/access-usb-devices-on-the-we)
> организовать работу с такими устройствами без установки в систему специализированных драйверов
> через предоставление возможности прямого обращения к устройству из web-приложения (логика
> низкоуровневого взаимодействия задаётся в web-приложении, т.е. драйвер реализуется на
> JavaScript);
Это теперь каждая тупая обезьяна будет клепать сайтики и вырубать через них USB-девайсы ?
> - Представлен API e Device RAM (https://github.com/WICG/device-memory), через которые
> можно узнать данные о размере памяти на текущем устройстве;
Ещё 1 следилка за юзверем?
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