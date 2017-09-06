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06.09.2017 12:55  Выпуск web-браузера Chrome 61

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 61. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 61:

  • Встроена поддержка модулей JavaScript, предоставляющих средства для определения зависимостей и загрузки только необходимых для работы компонентов. Для определения модулей используется тег "script" с флагом "type=module". Предоставляемая браузером поддержка модулей позволяет без привлечения дополнительных сборочных этапов организовать загрузку зависимостей, параллельно от основного контента, использовать расширенные методы кэширования, отсеивать дубликаты, обеспечить корректный порядок выполнения скриптов;
  • Добавлен API Web Share (объект navigator.share), предоставляющий средства для обмена информацией о контенте в социальных сетях. Новый API позволяет разместить на сайте кнопку для быстрой публикации ссылок на материал в социальных сервисах, которыми пользуется текущий посетитель. Таким образом вместо раздутого списка отдельных кнопок для каждой социальной сети и без загрузки виджетов социальных сетей появляется возможность разместить одну кнопку для публикации в актуальных для пользователя социальных сетях. На платформе Android нажатие такой унифицированной кнопки приведёт к открытию штатного диалога отправки ссылки в социальные сети и сервисы для которых на устройстве установлены мобильные приложения (в будущем ожидается поддержка отправки через web-приложения);
  • Добавлен API WebUSB, позволяющий напрямую взаимодействовать со специализированными периферийными устройствами, подключаемыми через порт USB, для которых отсутствует штатная системная поддержка. WebUSB позволяет организовать работу с такими устройствами без установки в систему специализированных драйверов, благодаря предоставлению возможности прямого обращения к устройству из web-приложения (логика низкоуровневого взаимодействия задаётся в web-приложении, т.е. драйвер реализуется на JavaScript);
  • С целью увеличения безопасности обеспечен автоматический выход из полноэкранного режима при открытии всплывающих диалогов на JavaScript. Из соображений безопасности также прекращена поддержка функции start() в Presentation API;
  • Добавлена опция "chrome://flags/#autoplay-policy" для настройки правил автоматического воспроизведения видео;
  • С целью экономии ресурсов и продления автономной работы прекращено декодирование через API Media Source кадров видеороликов, воспроизводимых в фоновых вкладках;
  • Владельцам сайтов представлена возможность указания HTTP-заголовка Clear-Site-Data для удаления оседающих в браузере сессионных данных, таких как cookies, service workers, БД storage API и записи в кэше;
  • Запрещено использование в URL символов возврата каретки (\n) и открывающейся угловой скобки;
  • Возможность использования API Payment Request обеспечена для всех редакций браузера, включая настольные версии для Windows, macOS, Linux и ChromeOS. Payment Request позволяет организовать быстрое совершение платежей при помощи кредитной карты, без необходимости повторного ручного ввода типовой информации, такой как данные о плательщике, номер карты (для подтверждения вводится CVC-код) и адрес доставки;
  • Добавлено CSS-свойство scroll-behavior для настройки плавности прокрутки;
  • Задаваемые в CSS шестнадцатеричные значения цветов теперь могут включать данные о прозрачности через добавление дополнительных цифр к коду с цветом (#RRGGBBAA и #RGBA);
  • Обеспечена возможность получения сведений об относительной позиции содержимого на экране через API Visual Viewport, что позволяет упростить обработку эффектов типа масштабирования щипком;
  • Активирован по умолчанию API Network Information, через который можно получить доступ к сведениям о текущем соединении (например, тип (cellular, bluetooth, ethernet, wifi) и скорость);
  • Представлен API Device RAM, через который можно узнать данные о размере памяти на текущем устройстве;
  • Предоставлена возможность получения ориентировочного значения дискового пространства, использованного для хранения данных текущего сайта, а также значения предоставленной дисковой квоты. Данные предоставляются в Storage API через функцию navigator.storage.estimate();
  • Конструктор URLSearchParams расширен возможностью обработки любых объектов для разбора параметров запроса (ранее поддерживались только объекты URLSearchParams). Добавлена поддержка вывода результатов разбора параметров в отсортированном виде;
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка Expect-CT c SCT-параметрами (SignedCertificate Timestamps) для выявления некорректных SSL-сертификатов при помощи системы Certificate Transparency;
  • Обеспечено автоматическое раскрытие видео на весь экран при смене ориентации мобильного устройства на ландшафтный режим во время воспроизведения видео;
  • В инструменты для разработчиков добавлена кнопка для сохранения профиля измерения производительности;
  • В диалоге предпросмотра перед выводом на печать обеспечено автоматическое определение принтеров, предоставляемых системой CUPS;
  • Добавлены новые параметры для управления заполнением заголовка Referrer (Referrer Policy): same-origin (заполнять только для того же домена), strict-origin (всегда отправлять обрезанным) и strict-origin-when-cross-origin (отправлять обрезанным на другие хосты);
  • В соответствии с требованиями спецификации максимальное значение параметра colSpan уменьшено с 8190 до 1000;
  • Добавлена возможность задания ограничений на загрузку ресурсов, открываемых в iframe, через новый атрибут csp в теге iframe, определяющий правила Content Security Policy;
  • Добавлена возможность применения метода getAttributeNames() для прямого обхода коллекции атрибутов;
  • Активирована валидация и компиляция кода asm.js в промежуточное представление WebAssembly. Дополнительная стадия проверки немного замедляет запуск, но зато производительность выполнения кода как правило выше.
  • Производительность операций Maps и Sets при использовании итераторов или вызове через Map/Set.prototype.forEach возросла до 11 раз, по сравнению с выпуском V8 6.0;
  • Обеспечено inline-развёртывание и оптимизация операций Array.prototype.forEach;
  • Выполнение кода распаковки архива с дополнением вынесено в отдельный фоновый поток, чтобы исключить блокировку основного потока;
  • Существенно возросла производительность вызова функций и конструкторов с переменным числом аргументов, например, Reflect.apply и Reflect.construct теперь выполняются до 17 раз быстрее;
  • Добавлена встроенная аркадная игра "chrome://dino";
  • В секцию информации о странице (Рage Info) добавлена ссылка на новый интерфейс для просмотра содержимого SSL-сертификатов (для активации следует выставить флаг "chrome://flags/#show-cert-link");
  • Добавлены вшитые URL со страницами уведомлений о фишинге и вредоносной активности - chrome://safe-browsing/match?type=malware, chrome://safe-browsing/match?type=phishing и chrome://safe-browsing/match?type=unwanted, которые можно использовать для тестирования;
  • В версии для платформы Android представлен улучшенный интерфейс выбора загружаемых на сайты изображений и компактный вариант панели для перевода текста;
  • Представлена новая подборка типовых аватаров для учётных записей.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 22 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и LibFuzzer. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 10 премий на сумму 23.5 тысячи долларов США ( три премии $5000, две премии $1000 и по одной премии $3500 и $3000). Размер трёх вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Метод идентификации через определение дополнений, установленных в Chrome и Firefox
  3. OpenNews: В Chrome тестируется возможность выборочной блокировки звука для сайтов
  4. OpenNews: В результате фишинга получен контроль ещё над 6 дополнениями к Chrome
  5. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 60
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, User, 13:26, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Бхх, уже кнопки соцсетей вшиты в браузер)))
     
  • 1.2, A.Stahl, 13:31, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >>Браузер Chrome отличается
    > использованием логотипов Google,

    Пользователю какое до этого дело? Да пусть хоть коты будут нарисованы.
    >возможностью загрузки модуля Flash по запросу,

    Флеш мёртв, так что с тем же успехом можно хвалиться поддержкой гофер протокола.
    >наличием системы отправки уведомлений в случае краха,

    Пользователю наcрать. Это фишка для разработчиков.
    >модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента,

    Ну ок. Возможно кому-то когда-то это понадобится. Но пользователи умнее шлакоблока увидят в этой фиче скорее вред чем пользу.
    >системой автоматической установки обновлений

    О! Ну хоть что-то полезное для пользователя.
    >и передачей при поиске RLZ-параметров.

    Они этим хвалятся? Сразу видно, что Маяковского в детстве не читали и не различают что хорошо, а что -- плохо.

     
  • 1.3, Аноним, 13:34, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Добавлена встроенная аркадная игра "chrome://dino";
    НАБИТА КЛОАКА-ЗОНДАМИ
     
  • 1.4, Аноним, 13:35, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>Добавлена встроенная аркадная игра "chrome://dino";

    вот теперь заживём!

     
     
  • 2.9, я, 13:46, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Чет я не смог в игру зайти((
     
     
  • 3.10, я, 13:49, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, я понял... нужно стрелку вверх нажать)))
     
     
  • 4.11, я, 13:53, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Динозаврик бежит днем, а потом ночью... А потом игра ускоряется...
    Я счастлив))
     
     
  • 5.15, я, 13:57, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Динозаврик выскакиевает когда нет интернета. Остается только детям говорить, что когда они наберут 10 000 очков - интернет включится)) Гггг
     
  • 1.5, iPony, 13:36, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Представлена новая подборка типовых аватаров для учётных записей

    Лошадей добавили?

     
     
  • 2.18, Аноним, 14:00, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Опять лошадей Вы уже 2-й раз просите Есть игра где насилуют лошадок, поищите ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, antoshka, 14:02, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лошадь есть и в 60 версии.
     
  • 1.6, Аноним, 13:36, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про игру не понятно, при попытке открыть выдаёт ERR_INTERNET_DISCONNECTED
     
     
  • 2.8, Передний конец разработки, 13:46, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нажми клавишу вверх это запустит игру

    ← → ↑ ↓

     
  • 2.16, Аноним, 13:58, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Игре нужен доступ в сеть, чтобы передать все Ваши данные
     
  • 2.21, zloykakpes, 14:12, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если это всё та же игра, то она давно в браузере есть и активируется нажатием на пробел на странице с динозавром (когда нет интернет подключения).
     
  • 1.7, Аноним, 13:41, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    код с поддержкой vaapi до сих пор не померджили. Печаль
     
     
  • 2.13, iPony, 13:57, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну позиция гугла была озвучена давно
    «Включать не хотим, ибо под линуксами глюкодром с видеосистемой. Эксперементальную опцию в настройках тоже не хотим делать, ибо это сразу разнесется по куче блогов с советом оптимизации, а потом нахлынет куча багрепортов»
    С чего бы их мнение поменялось - непонятно.
     
  • 1.12, Аноним, 13:55, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да сколько можно копировать этот шаблон Не отличается уже много версий подряд ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, топик, 13:57, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    воробушки, это что теперь драйвер к принтеру может быть реализован через джаваскрипт, а прошить телефон можно прямо с сайта производителя автоматически связавшись с ним и всякое такое.. да это же такое поле для экспериментов, что просто страшно..
     
  • 1.17, я, 13:58, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    где Wayland?
     
     
  • 2.19, iPony, 14:02, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Традиционно в долгом пути.
    https://cs.chromium.org/chromium/src/ui/ozone/platform/wayland/
     
  • 1.22, ryoken, 14:13, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > -  Добавлен API WebUSB (https://wicg.github.io/webusb/), позволяющий взаимодействовать
    > со специализированными периферийными устройствами, подключаемыми через порт USB, для
    > которых отсутствует штатная поддержка, которая есть для клавиатур, мышей и принтеров.
    > WebUSB позволяет (https://developers.google.com/web/updates/2016/03/access-usb-devices-on-the-we)
    > организовать работу с такими устройствами без установки в систему специализированных драйверов
    > через предоставление возможности прямого обращения к устройству из web-приложения (логика
    > низкоуровневого взаимодействия задаётся в web-приложении, т.е. драйвер реализуется на
    > JavaScript);

    Это теперь каждая тупая обезьяна будет клепать сайтики и вырубать через них USB-девайсы ?

    >  -  Представлен API e Device RAM (https://github.com/WICG/device-memory), через которые
    > можно узнать данные о размере памяти на текущем устройстве;

    Ещё 1 следилка за юзверем?

     

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