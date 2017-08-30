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29.08.2017 23:43  Несколько уязвимостей в RubyGems

В Rubygems, системе управления пакетами для приложений на языке Ruby, устранено несколько уязвимостей. Проблемы устранены в RubyGems 2.6.13 и пока не исправлены в релизах Ruby 2.2.7, 2.3.4 и 2.4.1. Всем пользователям рекомендуется обновить RubyGems (gem update --system) или установить патчи. Среди исправленных уязвимостей:

  • Уязвимость в инсталляторе, позволяющая при установке специально оформленного пакета переписать произвольные файлы в системе;
  • Уязвимость, связанная с применением escape-последовательностей;
  • Возможность подмены результата DNS-запроса;
  • DoS-уязвимость в реализации команды "query".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
  3. OpenNews: Rubygems.org подвергся взлому
  4. OpenNews: Каталог RubyGems догнал CPAN по числу модулей
  5. OpenNews: Релиз web-фреймворка Ruby on Rails 5.0
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: rubygems, ruby
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  • 1, Аноним, 02:28, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    пошли по пути npm leftpad... ничему не учаться...
     
     
  • 2, Sabakwaka, 07:35, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    По пути, научись говорить по-русски.
    «-тся/-ться» — программа ЧЕТВЁРТОГО КЛАССА общеобразовательной школы!!!
     

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