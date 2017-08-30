29.08.2017 23:43  Несколько уязвимостей в RubyGems

В Rubygems, системе управления пакетами для приложений на языке Ruby, устранено несколько уязвимостей. Проблемы устранены в RubyGems 2.6.13 и пока не исправлены в релизах Ruby 2.2.7, 2.3.4 и 2.4.1. Всем пользователям рекомендуется обновить RubyGems (gem update --system) или установить патчи. Среди исправленных уязвимостей: Уязвимость в инсталляторе, позволяющая при установке специально оформленного пакета переписать произвольные файлы в системе;

Уязвимость, связанная с применением escape-последовательностей;

Возможность подмены результата DNS-запроса;

DoS-уязвимость в реализации команды "query".



