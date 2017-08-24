24.08.2017 12:59  Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm

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|3.50, виндотролль, 17:13, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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ну вот любой вменяемый человек, выбирающий файловый менеджер и не имеющий о них представления, выберет JumpFm. UI этого worker — привет из начала 90-хх.
«функциональный» не должно быть синонимом «уродливый»
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|4.56, saahriktu, 17:42, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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У всех разное представление о том, что такое "уродливый", а что - нет. И есть люди, для которых "привет из начала 90-х" является синонимом "красивый". Потом всё испортилось. Векторы, градиенты,...
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|1.22, ALex_hha, 14:16, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> В остальном есть Double Commander.
> Для быстрого перехода по файлам fzf. В vim кстати просто супер удобно.
> Двухпанельных файловых менеджеров много. В т.ч. есть worker.
чем вас mc не устраивает?
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|5.49, PukkuTukkuTaBu, 17:12, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Есть свои задачи, решаемые своими инструментами
Языков много и каждый следует применять там где нужно. Несколько языков знаю
Есть программисты знающие один язык (C++ или Java например), закостенелые настолько что их просто ломает изучать что-то еще. Поэтому изобретают JWT, мучиться и жрать кактус но не писать пару строчек на JS, поэтому когда появляется QML - будут плеваться, воротить нос и низачто не использовать, будут продолжать делать стандартные менюшки, стандартными средствами и 333 проекта похожих как братья близнецы
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|2.52, Аноним84701, 17:19, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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> Они идеально подходят для того чтобы посмотреть - стартанет идея, нужна она или нет,
> будет работать нет. Потом если нужно будет жрать меньше ресурсов и
> это будет нужно - можно переписать на чем-то другом.
И правда, идея двухпанельника так нова, что совсем не ясно, взлетит ли оно и нужно вообще кому-то o_O.
Да и фич таких наверняка нигде еще не было (не смотреть! не смотреть в сторону того же ranger - это не считается! (auto)JMP для zsh/bash существует наверняка тоже только в альтернативных реалностях!).
Так что, в самый раз писать еще один, нескучный ФМ, на очень-очень подходящей для этого платформе.
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|3.54, PukkuTukkuTaBu, 17:39, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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и правда, идея еще одного редактора кода (Visual Studio Code) так нова, что совсем не ясно, взлетит ли оно и нужно вообще кому-то о_О.
Да и фич таких наверняка нигде еще не было (не смотреть, не смотреть в сторону того же sublime text - это не считается! Command Pallete по ctrl+shift+p существует тоже наверняка только в альтернативных реальностях!).
Так что, в самый раз писать еще один, нескучный Text Editor, на очень-очень подходящей для этого платформе
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