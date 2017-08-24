24.08.2017 12:59  Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm

В рамках проекта JumpFm развивается новый двухпанельный файловый менеджер для Linux, предлагающий ряд расширенных методов навигации по файловой системе. Проект создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией ISC. Сборки для Linux доступны в универсальном формате AppImage.

Ключевой особенностью JumpFm является возможность быстро "перепрыгивать" между разными каталогами без использования закладок - при нажатии клавиши "j" и вводе произвольного набора ключей, файловый менеджер автоматически предлагает наиболее релевантные запросу пользователя варианты перехода.

Из возможностей JumpFm также можно отметить отображение файлов с учётом их статуса в Git (например, особым образом подсвечиваются файлы в которые внесены изменения, но ещё не переданы в репзиторий). Также предлагается функция быстрой фильтрации содержимого текущей директории по заданной маске, которую удобно использоваться совместно с режимом Flat, при котором сразу показываются файлы во всех поддиректориях текущего каталога. Функциональность файлового менеджера может расширяться через плагины, оформленные в виде модулей NPM.



