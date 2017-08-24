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24.08.2017 12:59  Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm

В рамках проекта JumpFm развивается новый двухпанельный файловый менеджер для Linux, предлагающий ряд расширенных методов навигации по файловой системе. Проект создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией ISC. Сборки для Linux доступны в универсальном формате AppImage.

Ключевой особенностью JumpFm является возможность быстро "перепрыгивать" между разными каталогами без использования закладок - при нажатии клавиши "j" и вводе произвольного набора ключей, файловый менеджер автоматически предлагает наиболее релевантные запросу пользователя варианты перехода.

Из возможностей JumpFm также можно отметить отображение файлов с учётом их статуса в Git (например, особым образом подсвечиваются файлы в которые внесены изменения, но ещё не переданы в репзиторий). Также предлагается функция быстрой фильтрации содержимого текущей директории по заданной маске, которую удобно использоваться совместно с режимом Flat, при котором сразу показываются файлы во всех поддиректориях текущего каталога. Функциональность файлового менеджера может расширяться через плагины, оформленные в виде модулей NPM.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Gilad-Kutie...)
  2. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.5
  3. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера GNOME Commander 1.6
  4. OpenNews: Вышел двухпанельный файловый менеджер Worker 3.4.1
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера PCManFM 1.2.5, развиваемого проектом LXDE
  6. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: jumpfm
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  • 1.1, Аноним, 13:02, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +47 +/
    Уже не смешно.
     
     
  • 2.39, Аноним, 16:47, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Забыли люди про npm leftpad а я постояно напоменаю про npm leftpad Н-Необуечамо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, leap42, 17:18, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > напоменаю

    Н-Необуечамость.

     
  • 1.2, A.Stahl, 13:04, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +45 +/
    >платформы Electron, ... движка Chromium ... Node.js.

    Это просто квинтэссенция хипстрества. У меня аж смузи из монитора потёк...

     
     
  • 2.3, Аноним, 13:09, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    И в конце, чтобы добить:
    > плагины, оформленные в виде модулей NPM.
     
     
  • 3.6, Аноним, 13:11, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Его ещё надо в докер засунуть. И плевать, что это файловый менеджер!
     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov, 13:23, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Не в докер В веб-сервис Причём облачный Партёрам микрософта нужны ваши дан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, водила, 13:24, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я думаю нужен лгбт-форк, как у ноды.
     
     
  • 6.36, Bogdan, 16:25, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    57 МБ на файловый менеджер, это конец, товарищи...Оперативки, небось, как хром жрёт?
     
     
  • 7.46, Rodegast, 17:05, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не... Как хром + нода.
     
  • 4.17, istepan, 13:44, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что плохого в докере?
     
     
  • 5.18, Уноним, 13:59, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Его существование
     
  • 5.20, Уноним, 14:01, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    на ПеКах юзверей
     
  • 5.29, Michael Shigorin, 15:15, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что плохого в докере?

    Реализация, задумка-то понятная.

     
  • 2.7, ан0нчик, 13:14, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ничего ты не понимаешь щас прибегут рук0ж0пые погромисты и будут с пеной у рта ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, A.Stahl, 13:18, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >и за таким софтом будущее

    И самое страшное то, что будут правы:)

     
     
  • 4.19, User, 13:59, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я вот пару лет назад боялся, а десктоп до сих пор жив И что-то думается, что бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Аноним, 15:04, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Посмотри на продажи хромбуков 🤑🤑🤑
     
  • 2.53, MadAdmin, 17:32, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Замироточил монитор? А что об это думает прокурор Крыма... ?
     
  • 1.4, Аноним, 13:10, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Проект создан с использованием платформы Electron

    Веб-макаки атакуют!

     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov, 13:16, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Кажно новое поколение советстких людей ТМ будет опять, снова и всё ешё, и с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 13:25, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А я еще не написал свой ФМ. Стыдно то как.
     
     
  • 4.14, Andrey Mitrofanov, 13:27, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А я еще не написал свой ФМ. Стыдно то как.

    Поколение краснеет за тебя[I]!

     
  • 3.65, Аноним, 18:32, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А митрофанушкам завидно, да?
     
  • 1.5, dimcha, 13:11, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А ведь они это серьёзно...
     
  • 1.8, ZimniY, 13:15, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сколько ненужно в одной новости...
     
  • 1.15, istepan, 13:28, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Скажем дружно... ох...

    В остальном есть  Double Commander.
    Для быстрого перехода по файлам fzf. В vim кстати просто супер удобно.

     
     
  • 2.16, saahriktu, 13:43, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Двухпанельных файловых менеджеров много. В т.ч. есть worker.
     
     
  • 3.50, виндотролль, 17:13, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вот любой вменяемый человек, выбирающий файловый менеджер и не имеющий о них представления, выберет JumpFm. UI этого worker — привет из начала 90-хх.

    «функциональный» не должно быть синонимом «уродливый»

     
     
  • 4.56, saahriktu, 17:42, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У всех разное представление о том, что такое "уродливый", а что - нет. И есть люди, для которых "привет из начала 90-х" является синонимом "красивый". Потом всё испортилось. Векторы, градиенты,...
     
  • 1.21, ALex_hha, 14:12, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Проект создан с использованием платформы Electron

    спасибо, но нет, спасибо. Нам скайпа хватило

     
  • 1.22, ALex_hha, 14:16, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > В остальном есть  Double Commander.
    > Для быстрого перехода по файлам fzf. В vim кстати просто супер удобно.
    > Двухпанельных файловых менеджеров много. В т.ч. есть worker.

    чем вас mc не устраивает?

     
     
  • 2.24, istepan, 14:33, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    мне вообще ls и cd достаточно
     
     
  • 3.37, Аноним, 16:31, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Кому и кобыла невеста" (c)
     
  • 1.25, Иванчай Петя гуляй Вика кофе подавай, 14:38, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    mc же есть - мощный, быстрый, стабильный. Я не предам его никогда - буду верен до конца. Урааа товарищи!
     
  • 1.30, Аноним, 15:17, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему не ElectronOS ещё?
     
     
  • 2.31, Аноним, 15:23, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всему свое время.
     
  • 2.32, SCHigi, 15:57, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    сначала sysinit.electron, ОС потом...
     
     
  • 3.42, Аноним, 16:54, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не-е-е-е-е-ет… systemd-enectron.
     
  • 1.33, Аноним, 15:58, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тенденция такая, переписывать, переснимать и переиздавать. Ничего нового.
     
  • 1.34, Аноним, 16:18, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Проект хороший, а хейтеры с пентиум-четыре, инфицированные си-86 головного мозга... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, dimcha, 16:24, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > си-86
    > за монолит вместо модульной системы (коим и является npm)

    ^^^
    ну как тут не захейтить?

     
  • 1.38, th3m3, 16:38, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Проект создан с использованием платформы Electron

    Ясно. Заkапывайте.

     
  • 1.40, Аноним, 16:52, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И зачем все это в файловом менеджере В двухпанельнике ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.41, PukkuTukkuTaBu, 16:54, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну давайте закидайте меня тапками Да, может Electron и ненавистный многими js н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним, 16:56, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Длина текста 1427 букв Настроение автора письма текста a Тёмный, сомнительн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, Аноним, 16:59, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы ни писали Он на JS, а JS тормозит Предлагаешь садиться на иглу от mic... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, PukkuTukkuTaBu, 17:04, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну вот например:
    https://habrahabr.ru/post/172037
     
     
  • 4.47, Аноним, 17:08, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Столько букв лишь бы оправдать то что кроме жс ничего не знаешь
     
     
  • 5.49, PukkuTukkuTaBu, 17:12, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть свои задачи, решаемые своими инструментами
    Языков много и каждый следует применять там где нужно. Несколько языков знаю
    Есть программисты знающие один язык (C++ или Java например), закостенелые настолько что их просто ломает изучать что-то еще. Поэтому изобретают JWT, мучиться и жрать кактус но не писать пару строчек на JS, поэтому когда появляется QML - будут плеваться, воротить нос и низачто не использовать, будут продолжать делать стандартные менюшки, стандартными средствами и 333 проекта похожих как братья близнецы
     
     
  • 6.55, Аноним, 17:42, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто ты хипстер иди ставь leftpad
     
  • 2.52, Аноним84701, 17:19, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  Они идеально подходят для того чтобы посмотреть - стартанет идея, нужна она или нет,
    > будет работать нет. Потом если нужно будет жрать меньше ресурсов и
    > это будет нужно - можно переписать на чем-то другом.

    И правда, идея двухпанельника так нова, что совсем не ясно, взлетит ли оно и нужно вообще кому-то o_O.
    Да и фич таких наверняка нигде еще не было (не смотреть! не смотреть в сторону того же ranger - это не считается!  (auto)JMP для zsh/bash существует наверняка тоже только в альтернативных реалностях!).
    Так что, в самый раз писать еще один, нескучный ФМ, на  очень-очень подходящей для этого платформе.

     
     
  • 3.54, PukkuTukkuTaBu, 17:39, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    и правда, идея еще одного редактора кода (Visual Studio Code) так нова, что совсем не ясно, взлетит ли оно и нужно вообще кому-то о_О.
    Да и фич таких наверняка нигде еще не было (не смотреть, не смотреть в сторону того же sublime text - это не считается! Command Pallete по ctrl+shift+p существует тоже наверняка только в альтернативных реальностях!).
    Так что, в самый раз писать еще один, нескучный Text Editor, на очень-очень подходящей для этого платформе
     
     
  • 4.59, Аноним84701, 18:03, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е кроме как хипсторы для хипсторов наваяли хипстоты, а значит это нужно ск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, PukkuTukkuTaBu, 17:49, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ах да
    https://marketplace.visualstudio.com/search?target=VSCode&category=All%20

    Если судить по расширениям, то для питона его установили 3.7 миллиона человек, для с# - 3.3 миллиона... а для c/c++ аж 2.7 миллиона неверных, предавших с++ ради работы на  очередном text editor'e написанном с помощью js. Все хиспстеры. Миллионы хипстеров, не иначе

     
     
  • 4.61, Аноним84701, 18:17, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отличная аргументация sarcasm - миллионы непонятно кого ботов, студентов, шк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.62, angra, 18:29, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебя самого эти заоблачные цифры ни на какие мысли не наводят? Ну хотя бы на то, что количество загрузок != количество человек.

     
  • 4.63, angra, 18:30, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    del
     
  • 2.58, Crazy Alex, 17:51, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да пофигу. Пусть хоть вообще ничего не пишут. Из этих 1101 проекта мне ровно 1101 не нужен. А что нужно - существует уже не первый год.
     
  • 1.48, Аноним, 17:11, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, у меня почему-то не открывается их сайт.
     
     
  • 2.64, Аноним, 18:31, 24/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хм, у меня почему-то не открывается их сайт.

    Так ты через Electron заходи.

     
  • 1.60, VINRARUS, 18:12, 24/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем оно нада если есть mv $DIR1 $DIR2
     

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