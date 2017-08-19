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19.08.2017 22:00  Gentoo прекращает формирование hardened-сборок ядра Linux

Проект Gentoo объявил, что в связи с прекращением бесплатного распространения патчей grsecurity, разработчики Gentoo больше не имеют возможности поддерживать hardened-сборки ядра Linux. Так как для hardened-ветки теперь невозможно обеспечить регулярный выпуск обновлений и, соответственно, невозможно поддерживать на должном уровне безопасность данной кодовой базы, принято решение 27 августа скрыть пакет sys-kernel/hardened-sources и полностью удалить его до конца сентября.

Пользователям hardened-сборок рекомендуется перейти на обычное ядро sys-kernel/gentoo-sources и использовать SELinux и средства усиления безопасности при сборке компонентов пространства пользователя. В качестве альтернативы на свой страх и риск пользователи могут воспользоваться ядром Linux 4.9, самостоятельно применив к нему неофициальные патчи grsecurity или вариант патчей от проекта Copperhead OS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gentoo.org/news/20...)
  2. OpenNews: Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса
  3. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
  4. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  5. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  6. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: grsecurity, gentoo
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  • 1, Аноним, 22:16, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не могу прочитать между строк, кто закрутил гайки и подмял под себя И с какой ц... весь текст скрыт [показать]
     

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