19.08.2017 22:00  Gentoo прекращает формирование hardened-сборок ядра Linux

Проект Gentoo объявил, что в связи с прекращением бесплатного распространения патчей grsecurity, разработчики Gentoo больше не имеют возможности поддерживать hardened-сборки ядра Linux. Так как для hardened-ветки теперь невозможно обеспечить регулярный выпуск обновлений и, соответственно, невозможно поддерживать на должном уровне безопасность данной кодовой базы, принято решение 27 августа скрыть пакет sys-kernel/hardened-sources и полностью удалить его до конца сентября.

Пользователям hardened-сборок рекомендуется перейти на обычное ядро sys-kernel/gentoo-sources и использовать SELinux и средства усиления безопасности при сборке компонентов пространства пользователя. В качестве альтернативы на свой страх и риск пользователи могут воспользоваться ядром Linux 4.9, самостоятельно применив к нему неофициальные патчи grsecurity или вариант патчей от проекта Copperhead OS.



