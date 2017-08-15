15.08.2017 14:50  Выпуск дистрибутива Solus 3 и рабочего стола Budgie 10.4

Представлен релиз Linux-дистрибутива Solus 3, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный рабочий стол Budgie, установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Дополнительно предоставляются сборки с рабочими столами GNOME и MATE. Размер iso-образов 1.3 Гб (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, отнесённому к категории сетевых приложений и подкатегории приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Рабочий стол Budgie основан на технологиях GNOME (запланирован переход на Qt), но использует собственные реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений. Для управления окнами в Budgie используется оконный менеджер Budgie Window Manager (BWM), являющийся расширенной модификацией базового плагина Mutter. Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. Среди доступных апплетов можно отметить классическое меню приложений, систему переключения задач, область со списком открытых окон, просмотр виртуальных рабочих столов, индикатор управления питанием, апплет управления уровнем громкости, индикатор состояния системы и часы. В отличие от прошлых выпусков Solus 3 не является срезом состояния непрерывно развиваемого rolling-репозитория, а представляется собой попытку внедрения гибридной модели. Суть гибридной модели в том, что периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Основные новшества Solus 3: Обновление версий программ, в том числе поставка во всех редакциях дистрибутива Mesa 17.1.6, ffmpeg 3.3.3, Firefox 55.0.1, LibreOffice 5.4.0.3, Thunderbird 52.2.1 и Rhythmbox 3.4.1. В качестве видеопроигрывателя в редакции с Budgie GNOME поставляется MPV 0.12, а в редакции с MATE - VLC 2.2.6. Ядро Linux обновлено до версии 4.12.7 с включением по умолчанию политик безопасности на базе AppArmor;

Добавлена возможность установки универсальных пакетов в формате Snap, при помощи которых можно установить дополнительные программы, которые отсутствуют в штатном репозитории. Отмечается, что Solus стал первым отличным от Ubuntu дистрибутивом в котором обеспечена полноценная поддержка Snap, которая благодаря включению AppArmor реализована не хуже, чем в Ubuntu; В редакции на базе GNOME рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 3.24 c задействованием по умолчанию панели Dash to Dock, расширений Impatience и TopIcons Plus, а также интерфейса для быстрого выполнения команд Plotinus;

В редакции на базе MATE задействован рабочий стол MATE 1.18;

Рабочий стол Budgie обновлён до выпуска 10.4, в котором по умолчанию задействовано новое оформление на базе GTK-темы Adapta, набора пиктограмм Papirus и шрифта Noto Sans. Панель перемещена из верхней части экрана вниз. Увеличен интервал между виджетами на панели. Добавлены новые эффекты анимированного сворачивания и раскрытия окон. В интерфейсе переключения между задачами (Alt+Tab) задействован набор пиктограмм Papirus вместо штатных пиктограмм X11. Добавлена горячая клавиша Shift+Alt+Tab для перемещения по списку в обратном порядке. Добавлен апплет ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток (например, при работе в ночное время автоматически уменьшает интенсивность синего цвета на экране, делая цветовую гамму более тёплой, что снижает напряжение глаз и сокращает факторы возникновения бессонницы после работы перед сном). Переработан апплет Places, предоставляющий быстрый доступ к дискам и часто используемым файловым путям, в котором появилась опция для автораскрытия секций при отображении апплета. Раскрытие и сворачивание содержимого производится через клик на заголовок секции. В меню приложений полностью переработаны средства поиска. Добавлена возможность использования категорий для сужения поиска. Обеспечено устранение дубликатов при выводе и отображение порядка следования результатов с учётом релевантности (упоминание ключа в заголовке, частота совпадений и т.п.); Добавлена возможность вертикального размещения панели. Допускается прикрепление панели как к левому, так и к правому краю экрана. В панели также появилась настройка уровня прозрачности - полная заливка фона, всегда прозрачная панель и прозрачность только при раскрытии окон на весь экран; Возможность отображение панели в режиме дока (Dock) с поддержкой корректировки оформления через CSS-файл; Добавлена собственная реализация виджета Budgie.Popover, который может применяться для отображения выпадающих меню на базе Gtk.Popover и отличается возможностью закрепления в любой части окна. Конфигуратор вынесен из универсального апплета Raven в отдельное приложение, в котором разнесены в разные секции настройки апплетов и общие параметры рабочего стола. Через новый интерфейс также может быть настроен автозапуск приложений, параметры оформления (тени, прозрачность, размер, автоскрытие панели и т.п.).



