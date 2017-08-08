08.08.2017 20:55  Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.4

Компания Oracle представила релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 7.4, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.4. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектуры x86_64. Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Помимо пакета с ядром из состава RHEL в Oracle Linux поставляется выпущенное в мае обновление ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U4), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.4 аналогичен RHEL 7.4. Среди новых возможностей Oracle Linux 7.4 (почти все из перечисленных изменений свойственны и для RHEL 7.4): Компоненты для загрузки в режиме UEFI Secure Boot подписаны собственным сертификатом Oracle. Обновлено содержимое пакета shim-signed;

В добавлена опция payload_gpgcheck, позволяющая проверять целостность содержимого секции payload в пакетах при помощи цифровой подписи;

Добавлена поддержка NBDE (Network Bound Disk Encryption), позволяющего шифровать содержимое корневых разделов на жестких дисках без необходимости ручного ввода пароля в процессе загрузки;

Добавлена поддержка USB Guard, позволяющего управлять доступом пользователей к USB-устройствам для блокирования возможных утечек информации. Поддерживается создание белого и чёрного списков USB-устройств;

Продолжена поддержка и модернизация файловой системы Btrfs, которая несмотря на перевод в разряд устаревших в RHEL продолжает позиционироваться как одна из основных опций в выпускаемом компанией Oracle ядре Unbreakable Enterprise Kernel Release 4;

Добавлена полная поддержка пространств имён идентификаторов пользователей (user name spaces), позволяющих задействовать в контейнере отдельную таблицу идентификаторов, не пересекающуюся с хост-системой (например, root контейнера не будет иметь повышенных прав в хост-системе);

Улучшена поддержка платформы Spacewalk для управления инфраструктурой Linux-серверов, упрощена установка и обеспечена возможность регистрации системы на сервере Spacewalk без предварительной установки клиентского ПО;

Добавлены пакеты http-parser и libfastjson для высокопроизводительного разбора HTTP-запросов и данных в формате JSON;

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.22.3.



