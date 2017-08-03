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03.08.2017 18:32  Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна

Разработчики Ubuntu рассказали на конференции GUADEC 2017 о ближайших планах по переводу дистрибутива на GNOME Shell. Кроме возвращения дистрибутива на использование рабочего стола GNOME, подтверждены ранее озвученные планы по задействованию по умолчанию в Ubuntu 17.10 системы Wayland вместо традиционного X-сервера.

Для запуска X-приложений в окружении на базе Wayland будет применяться DDX-компонент XWayland. Полноценный сеанс на базе Xorg останется доступен в качестве опции. По мнению разработчиков переход на Wayalnd в Ubuntu 17.10 позволит на практике оценить возможность применения Wayland в грядущем LTS-выпуске Ubuntu 18.04, решение о переходе на Wayland для которого ещё не принято.

Также подтверждены намерения вернуть кнопки сворачивания и закрытия окна в традиционный правый верхний угол окна после переноса в Ubuntu 10.04 кнопок в левый угол. Пользователи Unity уже привыкшие к кнопкам в левом углу смогут поменять их позицию при помощи GNOME Tweak Tool. Решение принято после изучения результатов опроса пользователей Ubuntu: 53.8% опрошенных предпочитают кнопки в правом углу.

Привычный для пользователей Unity рабочий стол планируется построить на базе расширений GNOME, включая dash-to-dock. Но данное окружение решено максимально приблизить к поведению GNOME, например, не будет поставляться всплывающий поиск HUD, глобальное меню, специфичное для Ubuntu поведение Alt-Tab, меню обмена сообщениями, уведомления об изменении громкости, средства интеграции с ланчером, умные области (lenses & scopes) и другие свойственные для Unity решения. При желании пользователи смогут подобрать для себя похожую функциональность в форме расширений к GNOME Shell.

Кроме специфичного для Ubuntu сеанса пользователям также будет предложен и классический сеанс GNOME Shell без каких-либо предустановленных расширений к GNOME Shell. Окружение рабочего стола, включающее намеченные для Ubuntu 17.10 изменения, планируют предложить для тестирования в ближайшие несколько недель.

  1. Главная ссылка к новости (https://didrocks.fr/2017/08/03...)
  2. OpenNews: Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.10
  3. OpenNews: Представитель Canonical опроверг размещение рекламы через текстовые подсказки MOTD в Ubuntu
  4. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  5. OpenNews: Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME
  6. OpenNews: Canonical закрывает Ubuntu Store и прекращает выпуск обновлений для Ubuntu Phone
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, wayland
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  • 1.1, Anonim, 18:35, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +18 +/
    Вот в этом самом доме бордель был. Так вот, когда у них доходы падали, они кровати не двигали.
     
     
  • 2.26, Аноним, 19:48, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –10 +/
    Самое глупое что можно было сделать, так это спрашивать пользователей что они хо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Пользователь, 20:36, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Поэтому тебя в "винде" никто и не считает человеком..
     
  • 1.2, vantoo, 18:36, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Срочно премировать "Отдел двиганья кнопок".
     
     
  • 2.50, Аноним, 21:18, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Дарю бесплатно революционную идею налепить кнопок в каждый угол окна и успокоит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Аноним, 22:29, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Меню находится вверху и идёт от левого угла Панель иконок хз как называется н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.73, Led, 22:36, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А какие преимущества у кнопок справа?

    Закрыть/свернуть.
    А "управлять" окнами - это у тебя комплексы. небольные люди окнами "управляют" максимум 1-2 раза в день.

     
  • 4.90, angra, 23:55, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А какие преимущества у кнопок справа?

    Самое очевидное, промах при клике в меню не приведет к закрытию приложения.

    > мышь из левого врехнего угла практически не будет выходить.

    То бишь основное окно приложения тебе совсем не нужно, ты большую часть времени возюкаешь мышью в районе первых пунктов меню. Аж любопытно, что именно ты там всё время кликаешь. Ну да ладно, просто знай, что у большинства мышь не пасется постоянно в левом верхнем углу приложения, причем вовсе не из-за расположения кнопок управления окном в правом углу.

     
  • 1.5, Аноним, 18:48, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вроде говорят, что из коробки нет тиринга начиная со 2 альфы https www openne... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, art, 20:37, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    не знаю почему, но на debian на одной и той же машине с одними и теми же драйвер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, soarin, 18:52, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Windows like победил ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, яя, 18:57, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +7 +/
    ты имеешь ввиду xerox like победил?
     
     
  • 3.10, soarin, 19:01, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где там такое было https csdl-images computer org mags an 2007 02 figures a... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Аноним, 22:27, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так вот ты какой, jpgif ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.61, VINRARUS, 22:12, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Amiga like.
     
  • 2.71, Аноним, 22:29, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Традиционная ориентация победила ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Led, 22:37, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Традиционная ориентация "победила" нетрадиционную... 3 раза...

    //fixed


     
  • 1.8, Аноним, 18:59, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    https://static.applenovinky.cz/wp-content/uploads/2017/07/aOzN4Pv_700b.jpg

    Креатив так и прет.

     
  • 1.9, Аноним, 19:00, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А они не подумали, что эта могла быть вредительская накрутка ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, AlexYeCu_not_logged, 19:07, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Если б они умели думать, то сделали бы как в OpenBox как кому удобней, тот так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, 321, 20:44, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А разве сейчас их нельзя таскать из угла в гол, по желанию?
     
  • 3.49, Аноним84701, 21:07, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В той же крысе не говоря о кедах 8211 можно мышкой натыкать нужные кнопочк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.80, 0x0, 23:11, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Gnome ещё с незапямятных времён его первой версии существует настройка окружения с помощью dconf
    https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/

    а также мощнейший чисто юниксвейный способ чуть ли не до перевоплощения в Unity посредством командной строки:)
    https://ask.fedoraproject.org/en/question/61076/how-do-i-move-fedora-21-gnome-

    и, в конечном итоге, вся широта гуевских настроек осталась было виндусятникам, но, похоже, что и те с каждой новой десяткой в нужную точку больше одним тыком всё меньше попадают))

     
  • 2.12, koblin, 19:08, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Некогда думать
     
  • 2.15, soarin, 19:15, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Ну так вряд-ли опрос был единственным решающим фактором Просто решили как дефол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Ordu, 19:26, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Там не написано, что результаты опроса пользователей хоть как-то повлияли на при... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Michael Shigorin, 19:09, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    две шаги направо, две шаги налево, шаг вперёд и две назад ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, Led, 21:24, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это ты про то как тырить пакеты из федоры?
     
  • 1.16, Аноним, 19:15, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если больше половины переключают кнопки с дефолта путем установки левой тулзы, т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Baz, 19:22, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Создалось впечатление, что креаклам из каноникал оказалось проще сделать Unity-like дизайн через расширения гнома, чем пилить это через свои собственные наработки, включая дисплейный сервер, да еще и сопровождать этот код. Логично конечно, но это путь наименьшего сопротивления не рождающий разнообразия и самобытности.
     
  • 1.18, Аноним, 19:24, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Главное, чтобы был уже установлен Golang последней верссии, а остальное не важно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.79, Аноним, 23:11, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    всегда свежий
    https://github.com/niemeyer/godeb
     
  • 1.22, Аноним, 19:42, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кто-нибудь скажет, зачем нужна бубунта без юнити?
    Гном и в дебиане есть.
     
     
  • 2.27, Аноним, 19:50, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну во времена второго гнома он был и в убунте и в дебияне Зачем-то же убунта пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 20:27, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    В те времена дебиан был куда менее дружелюбен Я бы даже сказал, он был повернут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Либероид, 20:42, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Благодаря убунту и повернулся передом к пользователям дебиян.
     
     
  • 5.43, 321, 20:48, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И то, довольно относительно повернулся.
    То ли дело Mint ^_^
     
  • 2.32, Аноним, 20:27, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Кто-нибудь скажет, зачем нужна бубунта без юнити?

    PPA иногда выручают.

     
  • 2.86, Аноним, 23:35, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А с юнити зачем нужна была ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, Аноним, 19:42, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ура, наканецта убунту можно будет ставить хомякам, не допиливая дефолтный гуй... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.77, Я. Р. Ош, 22:59, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Ура, наканецта убунту можно будет ставить хомякам, не допиливая дефолтный гуй

    Сегодня ты ставишь её хомякам, завтра начнешь ставить глистам

     
  • 1.24, Аноним, 19:45, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Сдались. Слабаки.
     
     
  • 2.75, Аноним, 22:44, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну, ты же не купил И он не купил И даже я не купил Вот и сдались ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Аноним, 19:46, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    интересно, какие были результаты опроса перед тем как они изменили расположение ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, Аноним, 21:23, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Очевидно, это был креативный сюрприз.
     
  • 1.29, Аноним, 20:06, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Изивините, но я предпочитаю кнопку закрытия в левом углу, а кнопку распахивания ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Аноним, 20:55, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    И еще чтобы кнопка закрытия программы срабатывала только по двойному клику Ведь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.87, Аноним, 23:37, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А я вообще без кнопок неплохо обхожусь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.30, Аноним, 20:23, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мдя, пропустил опрос. а ведь там не только про кнопку спрашивали.
     
  • 1.31, Аноним, 20:24, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    делайте кнопки по центру ... все равно привыкать ....
     
     
  • 2.57, Аноним, 21:25, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Чтоб не привыкать, нужен random.
     
     
  • 3.63, VINRARUS, 22:16, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И капча.
     
  • 2.82, й, 23:18, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    к слову, у next'а (и позже windowmaker'а) было очень интересное ui, в котором одна кнопка была слева, вторая справа.
     
  • 1.39, Zoolander, 20:38, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Запасаемся попкорном дальше )
     
  • 1.40, Аноним, 20:41, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Что дает Wayland помимо решения проблемы тиринга?
     
     
  • 2.45, Аноним, 20:52, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Очевидно, Wayland дает новые проблемы!
     
     
  • 3.93, Акк, 00:07, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Wayland - это движение вперед!
     
  • 2.58, Аноним, 21:29, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Пересборку тонн приложений с новыми, не виданными ранее багами И если багов ок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.88, Аноним, 23:40, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да блин, что такое этот ваш тиринг, и почему его у меня отродясь не было Прям о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, angra, 00:04, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не только у тебя. И ладно бы его не было только на моей основной машине, я его вообще ни у кого ни разу не видел.
     
     
  • 4.95, Аноним, 00:19, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https manjaro ru tag D1 82 D0 B8 D1 80 D0 B8 D0 BD D0 B3 https manjaro ru ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Аноним, 20:51, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где-то я эту новость уже видел. А. "Ubuntu 12.10 перейдёт на Wayland"
     
  • 1.47, Аноним, 20:57, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    На мате когда вяленого завезут!
     
  • 1.51, Аноним, 21:19, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    X-сессию надеюсь оставят О, Б-же, неужели ими кто-то пользуется ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Led, 21:20, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > вернёт кнопки в правый угол окна

    Надеюсь, в правый НИЖНИЙ угол (чтоб не нарушать древние маркетологичекие традиции Caninical)?

     
     
  • 2.72, Аноним, 22:35, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    *широченная улыбка* браво!
     
  • 1.59, Аноним, 21:54, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    53% туда, 53% сюда, меньшинство рулит, так как дело решает 6%
     
  • 1.60, Аноним, 22:08, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    а как же Mir?
     
     
  • 2.81, Аноним, 23:16, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    миру мир
     
     
  • 3.91, Manok, 00:03, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Mir слышал в мате хотят использовать.
     
  • 1.62, EuPhobos, 22:15, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию

    До свидания Steam, до свидания игры, до свидания и без того угасающая популярность Юбунту.
    Не жалко, пусть экспериментируют и дальше. Вроде хотели уйти ещё от deb пакетов.

     
     
  • 2.64, VINRARUS, 22:18, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Досвиданья невидия?
     
     
  • 3.94, waylandbeliver, 00:07, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тоже интересно как они там с nvidia зарешают вопрос
     
  • 1.65, Аноним, 22:22, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Разбудите, когда перейдут на yum rpm А, нет, похоже заснуть не успею уже Прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.78, Я. Р. Ош, 23:01, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Разбудите, когда перейдут на yum+rpm. А, нет, похоже заснуть не успею уже.
    > Просто полежу с закрытыми глазами.

    Полижи, полижи

     
     
  • 3.83, Аноним, 23:19, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    "лизать, быстро лизать, на полу лизать" (с) городок
     
  • 1.84, Тот_Самый_Анонимус, 23:23, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Также подтверждены намерения вернуть кнопки сворачивания и закрытия окна в традиционный правый верхний угол окна после переноса в Ubuntu 10.04 кнопок в левый угол.

    Неужели теперь скрины в новости про FireFox перестанут быть такими буэшными? А то публикующий их думает что другие должны отличать его оформление от родного оформления браузера. Ведь в нормальном DE FF не выглядит как куча г-на.

     
  • 1.89, Аноним, 23:42, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они возвращаются на Гном, но переносят кнопки в правый угол, я их не понимаю.
     

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