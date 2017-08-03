03.08.2017 18:32  Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна

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|1.1, Anonim, 18:35, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+18 +/–
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Вот в этом самом доме бордель был. Так вот, когда у них доходы падали, они кровати не двигали.
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|4.73, Led, 22:36, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А какие преимущества у кнопок справа?
Закрыть/свернуть.
А "управлять" окнами - это у тебя комплексы. небольные люди окнами "управляют" максимум 1-2 раза в день.
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|4.90, angra, 23:55, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А какие преимущества у кнопок справа?
Самое очевидное, промах при клике в меню не приведет к закрытию приложения.
> мышь из левого врехнего угла практически не будет выходить.
То бишь основное окно приложения тебе совсем не нужно, ты большую часть времени возюкаешь мышью в районе первых пунктов меню. Аж любопытно, что именно ты там всё время кликаешь. Ну да ладно, просто знай, что у большинства мышь не пасется постоянно в левом верхнем углу приложения, причем вовсе не из-за расположения кнопок управления окном в правом углу.
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|1.17, Baz, 19:22, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Создалось впечатление, что креаклам из каноникал оказалось проще сделать Unity-like дизайн через расширения гнома, чем пилить это через свои собственные наработки, включая дисплейный сервер, да еще и сопровождать этот код. Логично конечно, но это путь наименьшего сопротивления не рождающий разнообразия и самобытности.
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|3.92, angra, 00:04, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не только у тебя. И ладно бы его не было только на моей основной машине, я его вообще ни у кого ни разу не видел.
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|1.52, Led, 21:20, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> вернёт кнопки в правый угол окна
Надеюсь, в правый НИЖНИЙ угол (чтоб не нарушать древние маркетологичекие традиции Caninical)?
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|1.62, EuPhobos, 22:15, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию
До свидания Steam, до свидания игры, до свидания и без того угасающая популярность Юбунту.
Не жалко, пусть экспериментируют и дальше. Вроде хотели уйти ещё от deb пакетов.
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|1.84, Тот_Самый_Анонимус, 23:23, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>Также подтверждены намерения вернуть кнопки сворачивания и закрытия окна в традиционный правый верхний угол окна после переноса в Ubuntu 10.04 кнопок в левый угол.
Неужели теперь скрины в новости про FireFox перестанут быть такими буэшными? А то публикующий их думает что другие должны отличать его оформление от родного оформления браузера. Ведь в нормальном DE FF не выглядит как куча г-на.
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