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01.08.2017 20:08  В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок

Разработчики Mozilla представили новые возможности, доступные в рамках инициативы Test Pilot. Пользователям предоставлена возможность оценить и протестировать экспериментальные возможности, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot (учетная запись в системе Firefox Account при этом не обязательна), в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.

В состав Test Pilot включены три новые функции:

  • Send - инструмент для обмена файлами, позволяет загрузить файл, размером до 1 Гб. Файл загружается в зашифрованном виде (шифрование производится на стороне браузера клиента). После загрузки пользователю будет предоставлена ссылка, которая также генерируется на стороне клиента и включает идентификатор и ключ для расшифровки (ключ не передаётся серверу Mozilla). Файл можно получить только один раз, так как после первой загрузки или после истечения 24 часов он будет удалён из хранилища Mozilla.

    В отличие от остальных экспериментов Test Pilot сервис Send не требует установки дополнения и оформлен в виде web-приложения send.firefox.com. Серверная часть написана на JavaScript с использованием Node.js и СУБД Redis и доступна для установки на собственном оборудовании.

  • Voice Fill - система голосового ввода, позволяет заполнять формы на сайтах и вводить текст при помощи развиваемой в Mozilla системы распознавания речи. В рамках текущего эксперимента поддерживается голосовая отправка поисковых запросов в Google, Yahoo и DuckDuckGo, но со временем число поддерживаемых сайтов планируется расширить. Распознавание осуществляется на сервере Mozilla, на который отправляются записанные с микрофона данные. Поддерживается только английский язык. Функциональность реализована в виде дополнения в формате WebExtension.

  • Notes - система управления заметками, реализованная в виде всплывающей боковой панели. Поддерживается синхронизация заметок между разными экземплярами браузера, связанными с одной учётной записью в Firefox Accounts. Панель заметок реализована в виде дополнения WebExtension.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse
  4. OpenNews: Проект Mozilla представил три новые экспериментальные возможности для Firefox
  5. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением в Firefox средства для обмена скриншотами
  6. OpenNews: Mozilla развивает свою систему распознавания речи
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: testpilot, mozilla, firefox
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  • 1.1, Аноним, 20:34, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что угодно, лишь бы браузер не пилить У них там Servo не осиливает Acid2, а они... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, zloykakpes, 20:38, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Для отправки файлов есть куча разных облаков, голосовой поиск должны добавлять сами поисковики, для заметок есть так же куча сервисов, а так же пачка разных pastebin'ов, телеграфов и прочего. Чем они там занимаются? Зачем они это делают? Я каждый день страдаю от того, что при разработке страниц зависает webdev панель, нужно открывать новую вкладку и в ней делать, а вот в хроме всё как часики. Блин, когда уже FF займётся делом?
     
     
  • 2.3, happy mozilla gay, 20:54, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    чуваки, это разные команды
     
     
  • 3.8, Аноним, 21:33, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    чувак, можно сотрудников одной команды перегнать в другую.
     
  • 2.4, Efrem, 20:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    +1 за webdev панель. Она не справляется с JS исходниками в несколько метров.
     
     
  • 3.11, wd, 21:52, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    расстреливать бы вас за такие js
     
  • 2.5, Аноним, 20:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В хроме не всё как часики А еще там зонды Не забывай Ну и девтулзы ФФ априори... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, Efrem, 21:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > В хроме не всё как часики. А еще там зонды. Не забывай.
    > Ну и девтулзы ФФ априори лучше, чем девтулзы хрома. Видать ты
    > неосилятор. ФФ лучше хрома.

    Ты наверно путаешь лучше со своей привычкой. Т.к. по возможностям они оба находятся примерно на одной планке, но по организации UI и доступа к этим фичам у них подходы разные. Но сути это не меняет, потому что ФФ на данный момент не умеет адекватно парсить большие JS исходники: зависоны и лаги в комплекте

     
  • 3.13, zloykakpes, 22:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    devtools в FF лучше, особенно для разных устройств — очень нравится. В общем не удобней, чем в хроме, но в хроме есть breakpoints для всех скриптов js, этого в FF нет. Очень удобно понять, что на странице шлёт куда-то запросы, в какой момент. Но если долго в FF держать открытым инспектор, производя разные манипуляции, он, бывает, просто зависает. На изменения не реагирует, f5/ctrl+f5 не помогает, только открывать новую вкладку. Это ужас, но миришься и пользуешься, а потом в новостях вот это вот читаешь (про облака и прочее).
     
  • 2.14, Sabakwaka, 22:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Для отправки файлов есть куча разных облаков

    например?

    есть и анонимные?

    да ну???

     
  • 1.6, Аноним, 21:11, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Блин, только бы не выкинули из файрфокса часть, ответственную за отображение про... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, alltiptop, 21:42, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Распознавание осуществляется на сервере Mozilla, на который отправляются записанные с микрофона данные.

    И чем это становится нужнее всего что оно собирается заменить? И в чём сложность сделать это локально?

     
  • 1.10, Servo, 21:45, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда увидим альфа версию Firefox на движке Servo? Делают же совместно с Самсунгами, поэтому ресурсов то хватает! А чего-то не слышно, не видно никакого результата.
     
     
  • 2.12, llolik, 22:12, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну вот они в рамках Quantum потихоньку переносят наработки Servo в основной Firefox. Результат какой-никакой.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45385
    Вот уже, например, пошло
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46917
     
  • 1.15, Аноним, 22:56, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Я переехал на хром Когда лиса выпустит браузер, который не будет глючить и торм... весь текст скрыт [показать]
     

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