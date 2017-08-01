01.08.2017 20:08  В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок

3.7 , Efrem, 21:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] –1 + / – > В хроме не всё как часики. А еще там зонды. Не забывай.

> Ну и девтулзы ФФ априори лучше, чем девтулзы хрома. Видать ты

> неосилятор. ФФ лучше хрома. Ты наверно путаешь лучше со своей привычкой. Т.к. по возможностям они оба находятся примерно на одной планке, но по организации UI и доступа к этим фичам у них подходы разные. Но сути это не меняет, потому что ФФ на данный момент не умеет адекватно парсить большие JS исходники: зависоны и лаги в комплекте

3.13 , zloykakpes, 22:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] + / – devtools в FF лучше, особенно для разных устройств — очень нравится. В общем не удобней, чем в хроме, но в хроме есть breakpoints для всех скриптов js, этого в FF нет. Очень удобно понять, что на странице шлёт куда-то запросы, в какой момент. Но если долго в FF держать открытым инспектор, производя разные манипуляции, он, бывает, просто зависает. На изменения не реагирует, f5/ctrl+f5 не помогает, только открывать новую вкладку. Это ужас, но миришься и пользуешься, а потом в новостях вот это вот читаешь (про облака и прочее).

