01.08.2017 20:08  В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок

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|1.2, zloykakpes, 20:38, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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Для отправки файлов есть куча разных облаков, голосовой поиск должны добавлять сами поисковики, для заметок есть так же куча сервисов, а так же пачка разных pastebin'ов, телеграфов и прочего. Чем они там занимаются? Зачем они это делают? Я каждый день страдаю от того, что при разработке страниц зависает webdev панель, нужно открывать новую вкладку и в ней делать, а вот в хроме всё как часики. Блин, когда уже FF займётся делом?
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|3.7, Efrem, 21:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> В хроме не всё как часики. А еще там зонды. Не забывай.
> Ну и девтулзы ФФ априори лучше, чем девтулзы хрома. Видать ты
> неосилятор. ФФ лучше хрома.
Ты наверно путаешь лучше со своей привычкой. Т.к. по возможностям они оба находятся примерно на одной планке, но по организации UI и доступа к этим фичам у них подходы разные. Но сути это не меняет, потому что ФФ на данный момент не умеет адекватно парсить большие JS исходники: зависоны и лаги в комплекте
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|3.13, zloykakpes, 22:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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devtools в FF лучше, особенно для разных устройств — очень нравится. В общем не удобней, чем в хроме, но в хроме есть breakpoints для всех скриптов js, этого в FF нет. Очень удобно понять, что на странице шлёт куда-то запросы, в какой момент. Но если долго в FF держать открытым инспектор, производя разные манипуляции, он, бывает, просто зависает. На изменения не реагирует, f5/ctrl+f5 не помогает, только открывать новую вкладку. Это ужас, но миришься и пользуешься, а потом в новостях вот это вот читаешь (про облака и прочее).
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|1.9, alltiptop, 21:42, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>Распознавание осуществляется на сервере Mozilla, на который отправляются записанные с микрофона данные.
И чем это становится нужнее всего что оно собирается заменить? И в чём сложность сделать это локально?
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|1.10, Servo, 21:45, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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Когда увидим альфа версию Firefox на движке Servo? Делают же совместно с Самсунгами, поэтому ресурсов то хватает! А чего-то не слышно, не видно никакого результата.
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