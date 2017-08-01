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01.08.2017 12:03  Для Android представлен API для прямых P2P-коммуникаций между устройствами

Компания Google анонсировала API Nearby Connections 2.0, который позволит создавать приложения для прямого обмена данными между находящимися поблизости устройствами, в том числе не имеющими подключения к сотовой сети и интернету. Например, при помощи данного API можно организовать работу самодостаточной Mesh-сети из соединённых между собой потребительских устройств, организовать общение посетителей конференций, обеспечить передачу экстренных уведомлений в районах, недостижимых для сотовых сетей, предоставить доступ к медиаматериалам в общественном транспорте, создавать многопользовательские игровые приложения и программы для управления умными устройствами.

API обеспечивает высокую пропускную способность и низкие задержки в доставке пакетов. Все данные передаются в зашифрованном виде. Соединение возможно при помощи WiFi и Bluetooth, используя прямое взаимодействие в режиме P2P, без обращения к внешним сервисам. Программный интерфейс для установки соединения напоминает Unix-сокеты и позволяет передавать произвольные наборы данных, обмениваться файлами и организовать потоковое вещание. Возможно построение сети из напрямую взаимодействующих между собой устройств, используя топологию звезда (1:N, когда все подключаются к одному центральному устройству) или кластер (N:M, формируется mesh-сеть в виде цепочки из произвольно соединённых между собой устройств).

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  3. OpenNews: Открытый проект AllJoyn нацелен на создание P2P-сети из мобильных устройств
  4. OpenNews: Релиз GNUnet 0.10, фреймворка для построения безопасных P2P-сетей
  5. OpenNews: Проект Darknet по созданию свободного интернета с помощью беспроводных mesh-сетей
  6. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mesh, android
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  • 1.1, A.Stahl, 12:09, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    И в чём подвох? В чём выгода для Гугла? Где зонды, слежка, статистика? Или вы думаете, что мы поверим в искренность добрых намерений Гугла? Пф-ф-ф. Sonden macht frei.
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:14, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Уважаемый, оружием тоже можно защищаться а можно нападать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:37, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нападать можно только мyдaкaм. Честным людям нельзя.
     
     
  • 4.6, A.Stahl, 12:45, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Честным людям нельзя.

    Мы про Гугл говорим, разве нет?

     
  • 2.3, Michael Shigorin, 12:24, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > обеспечить передачу экстренных уведомлений в районах,
    > недостижимых для сотовых сетей

    Гляньте, что такое FireChat, и сравните с чуточку недосказанным.

     
     
  • 3.31, Crazy Alex, 15:14, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому что - а Шигорину враги россии.
     
  • 2.14, google, 13:11, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://developers.google.com/nearby/connections/overview
    >Introduction
    >Nearby Connections enables advertising
     
     
  • 3.30, номия, 15:03, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://developers.google.com/nearby/connections/overview
    >>Introduction
    >>Nearby Connections enables advertising

    это другой адвертайзинг.. типа анонсирование\вещание на которое потом приёмники реагируют и отвечают.

     
  • 2.23, номия, 14:12, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    вот тут: включил телефон а он сразу такой с смартколонкой и телеком обменялся данными чёкак и настроил автоматически.. ну и статистику естественно собрал как часто на толчке сидишь.
     
  • 2.24, VladSh, 14:18, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не стоит так переживать, все логи уйдут как только появится "подключение к сотовой сети и интернету".
     
  • 1.4, ommanipadmehum, 12:34, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    какой-то "пегий дудочник" )
     
  • 1.7, iPony, 12:46, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > обеспечить передачу экстренных уведомлений в районах, недостижимых для сотовых сетей

    Это как так можно сделать цепочкой смартфонов?

     
     
  • 2.19, Мимокрокодил, 13:38, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Расставить МЧСсников каждые 10 метров?
     
  • 1.8, бедный буратино, 12:46, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    не прошло и 20 лет, как я передавал информацию туда-сюда между двумя телефонами через IrDA :)
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 12:53, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >IrDA

    Никогда не понимал распространённости этого чуда. Чёрт подери, у меня даже на принтере есть инфракрасный порт. Это, наверное, самое неудобное IT-изобретение (ну после vim разумеется).

     
     
  • 3.10, AlexYeCu_not_logged, 13:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Никогда не понимал распространённости этого чуда.

    1. Появился рано.
    2. Всё потребное уже выпускалось для бытовой техники.
    3. Мало грузил процессор.

     
  • 3.13, Анонимомус, 13:06, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очень дешевое и простое решение, да и это было лучше чем ничего, соединить через кабель иногда было просто невозможно.
     
  • 2.11, Аманин, 13:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я подумал: почему только WiFi? Ик-порты (в моём Galaxy Note есть передающий, в HTC есть и передающие и принимающие, через USB-OTG наверняка при желании можно к любому прикрутить), NFC, традиционная звуковая модуляция-демодуляция через колонки/наушники/микрофоны и через телефонный канал, визуальая передача (экран показывает, камера принимает) и это ещё не все варианты. Было бы здорово заложить возможности для использования всего этого в качестве бэкэндов для стандартизованного P2P API IMHO, радио - не всегда самый удобный вариант.
     
     
  • 3.18, iPony, 13:34, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот и я подумал: почему только WiFi?

    Ну потому что плохо думаешь.
    Ик-порты: мало где есть, надо разварачивать, чтоб была прямая видимость.
    NFC: не везде есть. Рабочее расстояние до 20 см

    И так далее

     
     
  • 4.27, Аманин, 14:38, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всё не везде есть. WiFi и BlueTooth можно запеленговать и заглушить (иногда даже не специально: я уже сталкивался с ситуацией, когда в многоквартирном доме WiFi еле дышит из-за кучи конкурирующих за каналы сетей и прочих микроволновок), на оптике в условиях прямой видимости можно сделать линк дальше и стабильнее (не пробовал, но наверняка можно ик-портом добить до соседа в доме напротив через улицу, а синезубом уже вряд ли). Чем больше альтернатив, возможностей установить связь разными способами - тем лучше.
     
     
  • 5.33, номия, 15:20, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всё не везде есть. WiFi и BlueTooth можно запеленговать и заглушить (иногда
    > даже не специально: я уже сталкивался с ситуацией, когда в многоквартирном
    > доме WiFi еле дышит из-за кучи конкурирующих за каналы сетей и
    > прочих микроволновок), на оптике в условиях прямой видимости можно сделать линк
    > дальше и стабильнее (не пробовал, но наверняка можно ик-портом добить до
    > соседа в доме напротив через улицу, а синезубом уже вряд ли).
    > Чем больше альтернатив, возможностей установить связь разными способами - тем лучше.

    проблема в том что нирбай задуман как апи для общения с умными гаджетами типа колонок, телеков, медиасистемы в машине, умных лампочек, термостатов, принтеров и т.п

    а тут возникает требование к произвольной ориентации устройств в пространстве во время работы, тоесть всякие ирды и нфц отпадают, и у нас внезапно не осталось подходящих протоколов кроме вайфая и блютуса.

     
  • 3.32, Crazy Alex, 15:17, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Делается то, что практично. Все перечисленные извращения от практичности крайне далеки, требуя дополнительную возню. а с WiFi - достаточно кнопку включить. Синезуб можно было бы, но он к возможнстям вайфая фактически ничего не добавляет.

    А лепить очередной фреймворк "для всего" - это с хорошими шансами погубить всё дело.

     
  • 2.12, пох, 13:06, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    чем вам блютухл для этой же цели хуже? Или гугль запретил через него передавать контакты и фоточки?

    А тут, походу, другое - тут телефон без твоего ведома и явной авторизации будет "передавать информацию", причем через цепочку третьих рук.

    Ну конечно же, это все для блага "посетителей конференций" (у них же нет wifi-хотспотов, это ж конференция для амишей) и "экстренных уведомлений".

    Я вообще вот не могу придумать ни одного полезного применения новой чудо-технологии, кроме как раз тотального трекинга.

     
     
  • 3.16, Andrey Mitrofanov, 13:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >"передавать информацию", причем через цепочку третьих рук.
    > Ну конечно же, это все для блага "посетителей конференций"
    >Я вообще вот не могу придумать ни одного полезного применения новой чудо-технологии,
    > кроме как раз тотального трекинга.

    Возьмите с собой на майдан тёплую одежду и с-mesh-айте в телефоне немного подрывного ПО.

     
  • 3.20, Мимокрокодил, 13:41, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >А тут, походу, другое - тут телефон без твоего ведома и явной авторизации будет "передавать информацию", причем через цепочку третьих рук.

    Один тут уже напередавался со своей выходной ноды.

     
  • 3.35, номия, 15:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    этой технологии уже больше года новость про апи 2 0 в котором добавили фич ид... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, iPony, 13:22, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > информацию туда-сюда между двумя телефонами через IrDA

    Ну какбэ смысл P2P посложнее будет

     
  • 1.15, Аноним, 13:13, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спамеры (рекламщики в торговых сетях) в восторге :)
     
     
  • 2.26, Аноним, 14:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще говоря, спам был и раньше - вещая Eddystone URL пакеты можно спамить ноти... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 13:41, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно автоматом будет коннектиться к окружающим устройствам или придется долго и н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, smile, 13:57, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ага, теперь ботнет можно будет собрать прямо в вагоне метро
     
  • 1.25, Аноним, 14:18, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стоит сказать, что Nearby - это часть Google Apps.
     
  • 1.28, Аноним, 14:40, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В ту же коробку, где гугл глас уже лежит По соображениям не тем же самым, но от... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 15:03, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    АХ-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА Google и WiFi -- уже смешно Это странная компания до сих по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Bvz, 15:25, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, Пегий Дудочник зарелизился :-)
     
  • 1.36, Аноним, 16:07, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это в честь нового закона имени пукина, видимо
     

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