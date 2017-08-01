01.08.2017 12:03  Для Android представлен API для прямых P2P-коммуникаций между устройствами

|
|
|
|1.1, A.Stahl, 12:09, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
И в чём подвох? В чём выгода для Гугла? Где зонды, слежка, статистика? Или вы думаете, что мы поверим в искренность добрых намерений Гугла? Пф-ф-ф. Sonden macht frei.
|
|
|
|2.11, Аманин, 13:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Вот и я подумал: почему только WiFi? Ик-порты (в моём Galaxy Note есть передающий, в HTC есть и передающие и принимающие, через USB-OTG наверняка при желании можно к любому прикрутить), NFC, традиционная звуковая модуляция-демодуляция через колонки/наушники/микрофоны и через телефонный канал, визуальая передача (экран показывает, камера принимает) и это ещё не все варианты. Было бы здорово заложить возможности для использования всего этого в качестве бэкэндов для стандартизованного P2P API IMHO, радио - не всегда самый удобный вариант.
|
|
|
|3.18, iPony, 13:34, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Вот и я подумал: почему только WiFi?
Ну потому что плохо думаешь.
Ик-порты: мало где есть, надо разварачивать, чтоб была прямая видимость.
NFC: не везде есть. Рабочее расстояние до 20 см
И так далее
|
|
|
|4.27, Аманин, 14:38, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Всё не везде есть. WiFi и BlueTooth можно запеленговать и заглушить (иногда даже не специально: я уже сталкивался с ситуацией, когда в многоквартирном доме WiFi еле дышит из-за кучи конкурирующих за каналы сетей и прочих микроволновок), на оптике в условиях прямой видимости можно сделать линк дальше и стабильнее (не пробовал, но наверняка можно ик-портом добить до соседа в доме напротив через улицу, а синезубом уже вряд ли). Чем больше альтернатив, возможностей установить связь разными способами - тем лучше.
|
|
|
|5.33, номия, 15:20, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Всё не везде есть. WiFi и BlueTooth можно запеленговать и заглушить (иногда
> даже не специально: я уже сталкивался с ситуацией, когда в многоквартирном
> доме WiFi еле дышит из-за кучи конкурирующих за каналы сетей и
> прочих микроволновок), на оптике в условиях прямой видимости можно сделать линк
> дальше и стабильнее (не пробовал, но наверняка можно ик-портом добить до
> соседа в доме напротив через улицу, а синезубом уже вряд ли).
> Чем больше альтернатив, возможностей установить связь разными способами - тем лучше.
проблема в том что нирбай задуман как апи для общения с умными гаджетами типа колонок, телеков, медиасистемы в машине, умных лампочек, термостатов, принтеров и т.п
а тут возникает требование к произвольной ориентации устройств в пространстве во время работы, тоесть всякие ирды и нфц отпадают, и у нас внезапно не осталось подходящих протоколов кроме вайфая и блютуса.
|
|3.32, Crazy Alex, 15:17, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Делается то, что практично. Все перечисленные извращения от практичности крайне далеки, требуя дополнительную возню. а с WiFi - достаточно кнопку включить. Синезуб можно было бы, но он к возможнстям вайфая фактически ничего не добавляет.
А лепить очередной фреймворк "для всего" - это с хорошими шансами погубить всё дело.
|
|2.12, пох, 13:06, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
|
чем вам блютухл для этой же цели хуже? Или гугль запретил через него передавать контакты и фоточки?
А тут, походу, другое - тут телефон без твоего ведома и явной авторизации будет "передавать информацию", причем через цепочку третьих рук.
Ну конечно же, это все для блага "посетителей конференций" (у них же нет wifi-хотспотов, это ж конференция для амишей) и "экстренных уведомлений".
Я вообще вот не могу придумать ни одного полезного применения новой чудо-технологии, кроме как раз тотального трекинга.
|
|
|
|3.16, Andrey Mitrofanov, 13:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
>"передавать информацию", причем через цепочку третьих рук.
> Ну конечно же, это все для блага "посетителей конференций"
>Я вообще вот не могу придумать ни одного полезного применения новой чудо-технологии,
> кроме как раз тотального трекинга.
Возьмите с собой на майдан тёплую одежду и с-mesh-айте в телефоне немного подрывного ПО.
|
|3.20, Мимокрокодил, 13:41, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>А тут, походу, другое - тут телефон без твоего ведома и явной авторизации будет "передавать информацию", причем через цепочку третьих рук.
Один тут уже напередавался со своей выходной ноды.
|