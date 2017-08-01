01.08.2017 12:03  Для Android представлен API для прямых P2P-коммуникаций между устройствами

4.27 , Аманин, 14:38, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] –1 + / – Всё не везде есть. WiFi и BlueTooth можно запеленговать и заглушить (иногда даже не специально: я уже сталкивался с ситуацией, когда в многоквартирном доме WiFi еле дышит из-за кучи конкурирующих за каналы сетей и прочих микроволновок), на оптике в условиях прямой видимости можно сделать линк дальше и стабильнее (не пробовал, но наверняка можно ик-портом добить до соседа в доме напротив через улицу, а синезубом уже вряд ли). Чем больше альтернатив, возможностей установить связь разными способами - тем лучше.

5.33 , номия, 15:20, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору] + / – > Всё не везде есть. WiFi и BlueTooth можно запеленговать и заглушить (иногда

> даже не специально: я уже сталкивался с ситуацией, когда в многоквартирном

> доме WiFi еле дышит из-за кучи конкурирующих за каналы сетей и

> прочих микроволновок), на оптике в условиях прямой видимости можно сделать линк

> дальше и стабильнее (не пробовал, но наверняка можно ик-портом добить до

> соседа в доме напротив через улицу, а синезубом уже вряд ли).

> Чем больше альтернатив, возможностей установить связь разными способами - тем лучше. проблема в том что нирбай задуман как апи для общения с умными гаджетами типа колонок, телеков, медиасистемы в машине, умных лампочек, термостатов, принтеров и т.п а тут возникает требование к произвольной ориентации устройств в пространстве во время работы, тоесть всякие ирды и нфц отпадают, и у нас внезапно не осталось подходящих протоколов кроме вайфая и блютуса.

