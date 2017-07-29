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29.07.2017 23:40  Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows

Компания Microsoft объявила о завершении стадии бета-тестирования подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), готовности для повседневного использования и переводе WSL в разряд полностью поддерживаемых технологий Windows. В настоящее время WSL поставляется только в тестовых сборках Windows 10 Insider, но в осеннем обновлении возможность запуска исполняемых файлов Linux будет доведена и до пользователей в составе Windows Fall Creators Update.

Напомним, что запуск родных исполняемых файлов Linux реализован через специальную прослойку, на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows, т.е. представляет собой обратный аналог системы Wine. Изначально предлагаемое пользователю окружение основано на пакетной базе Ubuntu и включает только консольные приложения, но в планах имеется подготовка вариантов окружений на базе SUSE и Fedora.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store
  3. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server
  4. OpenNews: Для запуска в Windows доступны окружения SUSE и openSUSE
  5. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
  6. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wsl, windows, linux
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  • 1.1, Аноним, 23:48, 29/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Дожили, Linux в wine!
     
     
  • 2.4, VINRARUS, 00:19, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нужно больше дистрибутивов для KDE!
     
  • 1.2, Аноним2, 00:06, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Еще одной дыркой в windows стало больше.
     
     
  • 2.8, Аноним, 00:32, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Дырявый виртуалбокс на линуксе - типа лучше?
     
     
  • 3.15, лалк, 01:14, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Он про дырявый виртуалбокс с линуксом.
     
  • 1.3, Вася Пупкин, 00:06, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это такая ползучая миграция винды. Сделают в вижул студии этот режим дефолтным для новых проектов, а лет через 10 поддержку ВинАпи в Виндоус уберут совсем..
     
     
  • 2.18, Аноним, 01:27, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это такая стратегия EEE Завязать как можно больше на себя, чтобы энтырпрайзы и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 00:22, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле - довольно хорошая штука!
     
     
  • 2.12, kuku, 01:01, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем ?
    Закрытостью исходного кода ОС ?

    Ты хочешь сказать что Linux сообщество не осилит
    дружественность Windows интерфейса ?
    Не заблуждайтесь.

     
     
  • 3.14, Аноним, 01:09, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я никогда не был приверженцем одной из сторон Мне важен лишь инструмент и что я... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 01:36, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    чего так распереживался, других, более важных вещей в жизни нет?
     
  • 3.21, Crazy Alex, 01:40, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    линукс-сообществу оно на фиг не нужно. А если поменьше будет "простых пользователей" и "простых хипстеров" - так оно и к лучшему.
     
  • 1.6, Аноним, 00:30, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И на что теперь пойдут разрабы Gnumeric, которые в своё время удалили с сайта ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:32, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    удалят версию для Linux ? и будет только под солярис и bsd :)
     
  • 1.7, KOT040188, 00:31, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Теперь и так немногочисленная аудитория линкспользователей станет ещё меньше. Да что там, разработчики тоже убегут…
     
     
  • 2.10, Kby, 00:46, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С чего бы это вдруг линуксоиды побегут ставить проприетарную платную систему, которая следит за пользователями хуже кгб?
     
     
  • 3.13, Анонимушка, 01:03, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто не все пользуются Linux'ом только из-за его лицензии и свободности.
     
     
  • 4.20, Аноним, 01:39, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Остальные, как правило - из-за вкусных фич ядра iptables, LVM, mdraid, btrfs, c... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 02:10, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а средний пользователь леноска, включая тебя, знает о существовании других систе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, kuku, 00:52, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    :)

    И слющай кито будэт писат ПО для суперкомпьютеров ?

    Вообще чем дальше тем хуже, Windows после 7 версии
    это сплошной костыль. Я канещно понымаю нужны нововведения,
    но на нововведения или улучшения они явно не похожи.
    За этими офигенными прослойками теряется элементарность
    или очевидность. Кому как...

     
     
  • 3.17, Аноним, 01:16, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не все так плохо Давайте будем реалистами - людьми со здравым смыслом Реальных... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 01:40, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    - У вас на стройке несчастные случаи были - Нет - Будут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.27, Аноним, 02:13, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    мань, я конечно понимаю, что ты вендусом тут торгуешь, но ты сама посуди, откуда... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 01:14, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зато дуалбутчиков поубавится ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Аноним, 02:17, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а других-то та 8288 щемта и нет ps Пожалуйста откорректируйте сообщение, возде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Crazy Alex, 03:30, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня нет, забавно.
     
  • 1.23, freehck, 01:50, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Изначально предлагаемое пользователю окружение основано на пакетной базе Ubuntu и включает только консольные приложения, но в планах имеется подготовка вариантов окружений на базе SUSE и Fedora.

    Любопытно. Я думал, что речь изначально о графических приложениях. cygwin-то как бы давно уже есть, и все необходимое для консоли там уже есть.

    Разъясните кто-нибудь суть WSL, пожалуйста. Чего именно они добиваются?

     
     
  • 2.26, VINRARUS, 02:13, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Работы Linux в родной командной строке.
     
  • 2.29, mimocrocodile, 02:22, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Девелопить под линукс из венды например, cygwin это геморрой, если нужно что-то не входящее в стандартую пакетную базу, а тут родной бинарный интерфейс, ну почти.
     
  • 1.24, Аноним, 02:09, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну всё, леноск больше ненужен, редхет сделал своё дело
     
  • 1.30, бедный буратино, 03:11, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я венду узнаю по шрефтам
     

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