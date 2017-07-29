29.07.2017 23:40  Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows

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|1.3, Вася Пупкин, 00:06, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Это такая ползучая миграция винды. Сделают в вижул студии этот режим дефолтным для новых проектов, а лет через 10 поддержку ВинАпи в Виндоус уберут совсем..
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|2.11, kuku, 00:52, 30/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–2 +/–
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:)
И слющай кито будэт писат ПО для суперкомпьютеров ?
Вообще чем дальше тем хуже, Windows после 7 версии
это сплошной костыль. Я канещно понымаю нужны нововведения,
но на нововведения или улучшения они явно не похожи.
За этими офигенными прослойками теряется элементарность
или очевидность. Кому как...
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|1.23, freehck, 01:50, 30/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Изначально предлагаемое пользователю окружение основано на пакетной базе Ubuntu и включает только консольные приложения, но в планах имеется подготовка вариантов окружений на базе SUSE и Fedora.
Любопытно. Я думал, что речь изначально о графических приложениях. cygwin-то как бы давно уже есть, и все необходимое для консоли там уже есть.
Разъясните кто-нибудь суть WSL, пожалуйста. Чего именно они добиваются?
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