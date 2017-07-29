29.07.2017 23:40  Завершено бета-тестирование подсистемы для запуска исполняемых файлов Linux в Windows

Компания Microsoft объявила о завершении стадии бета-тестирования подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), готовности для повседневного использования и переводе WSL в разряд полностью поддерживаемых технологий Windows. В настоящее время WSL поставляется только в тестовых сборках Windows 10 Insider, но в осеннем обновлении возможность запуска исполняемых файлов Linux будет доведена и до пользователей в составе Windows Fall Creators Update.

Напомним, что запуск родных исполняемых файлов Linux реализован через специальную прослойку, на лету транслирующей системные вызовы Linux в системные вызовы Windows, т.е. представляет собой обратный аналог системы Wine. Изначально предлагаемое пользователю окружение основано на пакетной базе Ubuntu и включает только консольные приложения, но в планах имеется подготовка вариантов окружений на базе SUSE и Fedora.