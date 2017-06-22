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27.07.2017 09:32  Проект OpenBSD перешёл по умолчанию на Clang для платформ amd64 и i386

Разработчики операционной системы OpenBSD перевели ветку Current, в которой формируется следующий выпуск OpenBSD, на использование по умолчанию Clang в качестве компилятора для базовой системы и портов. Изменения применено только для архитектур amd64 и i386. Поддержка gcc4 сохранена, но теперь позиционируется как опция.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: FreeBSD-CURRENT переведён по умолчанию на Clang
  3. OpenNews: Clang включен в число системных компиляторов DragonFly BSD
  4. OpenNews: Clang включен в базовую систему OpenBSD для платформ amd64 и i386
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.1
  6. OpenNews: Google перешел на Clang при формировании сборки Chrome для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd, clang
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  • 1.1, A.Stahl, 09:36, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Самая вкуснятина начнётся через 2-3 года, когда БСД перестанет собираться без проприетарных блобов в Кланге.
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:38, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –5 +/
    шта?
     
     
  • 3.9, Andrey Mitrofanov, 10:31, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    > шта?

    Будет бсдешникам новый AT&T. Ждите.

     
  • 2.26, Добрый анон, 15:13, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Список блобов в студию.
     
     
  • 3.28, Andrey Mitrofanov, 15:21, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Список блобов в студию.

    У коллеги пох-а в #18 их есть. Поспрашивайте.

     
  • 3.29, Аноним, 15:22, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За списком блобов на https://www.apple.com/
     
  • 1.7, Аноним, 10:28, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Доо, молодцы, какое достижение - CC, CXX поменять Когда всю работу уже сделали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Andrey Mitrofanov, 10:38, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >и 27 тыщ портов причесали на предмет совместимости.

    Ты всё перепутал.

    ..."investigation on [B]failures in the 27000[/B] pieces of software in the ports tree ongoing." --https://bugs.llvm.org/show_bug.cgi?id=23214#c51 {2017-06-22}

     
  • 1.10, iPony, 10:36, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Доо, молодцы, какое достижение

    Довольно странно видеть такие вопли, особенно от людей, которые что-то вопят про свободу.
    А новость - это просто констатация факта без оценки хорошо/плохо, кто виноват или кто молодец...

     
  • 1.12, lucentcode, 11:02, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Всё правильно делают. Clang - это будущее. Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров - безоговорочным лидером.
     
     
  • 2.14, anonymous, 11:45, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это могло бы стать правдой, если бы GCC уже не был этим самым безоговорочным лидером. Шланг развивается семимильными шагами, особенно последние лет 5, но он развивается именно в сторону "догоняния" GCC. В то время как GCC обрастает все новыми плюшками, возможностями и стандартами, шланговцы только успевают допиливать старое.
     
  • 2.15, A.Stahl, 11:57, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров -- базой для зондов.

    Fix во имя БСДи.

     
  • 2.16, X4asd, 12:31, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Clang - это будущее. Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров - безоговорочным лидером.

    это ты имеешь ввиду что Clang заменит Microsoft Visual Studio ?

    ...или что там за аналогия с Хромом в мире браузеров? Firefox-то ведь так и остался самым популярным на BSD и Linux..

    а на что заменили хомячки свой Эксплорер и оперу-12 -- ды ведь всем насрать же (кроме web-дизайнеров)

     
  • 2.18, пох, 12:44, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    если только кто-то все же осилит сделать то, что, собственно, ниасилили горе-раз... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, Andrey Mitrofanov, 13:00, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров
    >> - безоговорочным лидером.
    > если только кто-то все же осилит сделать то, что, собственно, ниасилили горе-разработчики
    > gcc, зато старательно мешают делать это за них другим - то
    > есть внешние модули оптимизатора,

    "Внешние модули оптимизаторов" для gcc проприертарщикам мещает делать GPL-жаба.

    Works as designed!

    Перекуются -- пусть заходят, нам не кспеху.

     
     
  • 4.23, iPony, 14:37, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так все и перекуются на сlang вслед за гуглом и BSDшниками. А gcc с GPLv3 в итоге и окажется никому не нужен.
    Все таки правильно Линус Торвадльдс средний палец показал всем наркоманам, которые и ядро захотели в GPLv3 тащить.
     
     
  • 5.25, Аноним, 14:51, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Средний палец он показал nvidia с их бинарным блобом, жалкий ты лгун ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.27, Andrey Mitrofanov, 15:19, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну так все и перекуются на сlang вслед за гуглом и BSDшниками.
    > А gcc с GPLv3 в итоге и окажется никому не нужен.
    > Все таки правильно Линус Торвадльдс средний палец показал всем наркоманам, которые и
    > ядро захотели в GPLv3 тащить.

    У тебя жаба какая-то глюкогенная. Палец он показывал цланго-фагам.  :~P

     
  • 3.20, Аноним, 13:35, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты его сам-то видел, или тебе Карпов напел ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 13:38, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это где ты такое услыхал Не смущает, что в собранной шлангом фряхе все бинари с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Andrey Mitrofanov, 14:04, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Переход по морально-этическим соображениям "нам не нужна диверсия в виде libgcc_s.so в
    >> каждом бинарнике"
    > Это где ты такое услыхал? Не смущает, что в собранной шлангом фряхе
    > все бинари слинкованы с libgcc?

    Плохишам же Эппле пряник медовый дал! И Бочку варенья. Теперь им "мифическая диверсия" от Эппле гораздо милее "мифической диверсии" от дедушки Столмана. За варенье их даже полёт http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/107145.html#64 канделябра не смущает.

     
  • 2.24, Аноним, 14:45, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Chrome отвратительный браузер.
     

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