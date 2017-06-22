27.07.2017 09:32  Проект OpenBSD перешёл по умолчанию на Clang для платформ amd64 и i386

> Clang - это будущее. Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров - безоговорочным лидером.

это ты имеешь ввиду что Clang заменит Microsoft Visual Studio ?

...или что там за аналогия с Хромом в мире браузеров? Firefox-то ведь так и остался самым популярным на BSD и Linux..

а на что заменили хомячки свой Эксплорер и оперу-12 -- ды ведь всем насрать же (кроме web-дизайнеров)

