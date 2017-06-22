27.07.2017 09:32  Проект OpenBSD перешёл по умолчанию на Clang для платформ amd64 и i386

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|1.1, A.Stahl, 09:36, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Самая вкуснятина начнётся через 2-3 года, когда БСД перестанет собираться без проприетарных блобов в Кланге.
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|1.10, iPony, 10:36, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Доо, молодцы, какое достижение
Довольно странно видеть такие вопли, особенно от людей, которые что-то вопят про свободу.
А новость - это просто констатация факта без оценки хорошо/плохо, кто виноват или кто молодец...
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|1.12, lucentcode, 11:02, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Всё правильно делают. Clang - это будущее. Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров - безоговорочным лидером.
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|2.14, anonymous, 11:45, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Это могло бы стать правдой, если бы GCC уже не был этим самым безоговорочным лидером. Шланг развивается семимильными шагами, особенно последние лет 5, но он развивается именно в сторону "догоняния" GCC. В то время как GCC обрастает все новыми плюшками, возможностями и стандартами, шланговцы только успевают допиливать старое.
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|2.16, X4asd, 12:31, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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> Clang - это будущее. Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров - безоговорочным лидером.
это ты имеешь ввиду что Clang заменит Microsoft Visual Studio ?
...или что там за аналогия с Хромом в мире браузеров? Firefox-то ведь так и остался самым популярным на BSD и Linux..
а на что заменили хомячки свой Эксплорер и оперу-12 -- ды ведь всем насрать же (кроме web-дизайнеров)
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|3.19, Andrey Mitrofanov, 13:00, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Подозреваю, что скоро в мире компиляторов он станет тем, чем Chrome стал в мире браузеров
>> - безоговорочным лидером.
> если только кто-то все же осилит сделать то, что, собственно, ниасилили горе-разработчики
> gcc, зато старательно мешают делать это за них другим - то
> есть внешние модули оптимизатора,
"Внешние модули оптимизаторов" для gcc проприертарщикам мещает делать GPL-жаба.
Works as designed!
Перекуются -- пусть заходят, нам не кспеху.
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|4.23, iPony, 14:37, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Ну так все и перекуются на сlang вслед за гуглом и BSDшниками. А gcc с GPLv3 в итоге и окажется никому не нужен.
Все таки правильно Линус Торвадльдс средний палец показал всем наркоманам, которые и ядро захотели в GPLv3 тащить.
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|5.27, Andrey Mitrofanov, 15:19, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну так все и перекуются на сlang вслед за гуглом и BSDшниками.
> А gcc с GPLv3 в итоге и окажется никому не нужен.
> Все таки правильно Линус Торвадльдс средний палец показал всем наркоманам, которые и
> ядро захотели в GPLv3 тащить.
У тебя жаба какая-то глюкогенная. Палец он показывал цланго-фагам. :~P
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