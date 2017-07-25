25.07.2017 20:00  Adobe прекращает поддержку Flash

Компания Adobe объявила о переводе Flash в разряд устаревших технологий, окончательно признав первенство штатных технологий HTML5, WebGL и WebAssembly в области разработки интерактивного и мультимедийного web-контента. Сопровождение Flash будет осуществляться до конца 2020 года, после чего обновление и распространение плагина будет прекращено. Компании Mozilla, Google, Apple и Microsoft также заявили о скором прекращении поддержки Flash в своих браузерах.

Штатные web-технологии, способные заменить Flash, достигли статуса web-стандарта, поддерживаются во всех современных браузерах, обеспечивают хорошую производительность, низкую нагрузку на CPU и более высокую безопасность. Adobe осознаёт полную победу HTML5 и не видит смысла и дальше искусственно продолжать развитие заведомо неперспективной технологии, делая ставку на открытый Web и решения, не требующие установки специальных плагинов.

Так проекты многих компаний остаются завязанными на Flash, создателям Flash-контента решено предоставить три года на перевод своих продуктов на другие форматы. До 2020 года выпуск обновлений для Flash-плагина для основных ОС и браузеров будет продолжен. В обновлениях будут исправляться ошибки и устраняться уязвимости, а также будет вестись работа по обеспечению совместимости с браузерами и добавление новых возможностей при возникновении такой необходимости. Adobe продолжит разработку продуктов для создания мультимедийного контента Animate CC и Premiere Pro CC, переориентировав на использование только web-технологий.

План прекращения поддержки Flash согласован с компаниями Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla, которые также сохранят возможность использования Flash в своих продуктах до конца 2020 года. При этом Adobe планирует предпринять более агрессивную политику ухода от Flash в некоторых областях, в которых наблюдается распространение нелицензионных и устаревших выпусков Flash Player.



