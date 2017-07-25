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25.07.2017 20:00  Adobe прекращает поддержку Flash

Компания Adobe объявила о переводе Flash в разряд устаревших технологий, окончательно признав первенство штатных технологий HTML5, WebGL и WebAssembly в области разработки интерактивного и мультимедийного web-контента. Сопровождение Flash будет осуществляться до конца 2020 года, после чего обновление и распространение плагина будет прекращено. Компании Mozilla, Google, Apple и Microsoft также заявили о скором прекращении поддержки Flash в своих браузерах.

Штатные web-технологии, способные заменить Flash, достигли статуса web-стандарта, поддерживаются во всех современных браузерах, обеспечивают хорошую производительность, низкую нагрузку на CPU и более высокую безопасность. Adobe осознаёт полную победу HTML5 и не видит смысла и дальше искусственно продолжать развитие заведомо неперспективной технологии, делая ставку на открытый Web и решения, не требующие установки специальных плагинов.

Так проекты многих компаний остаются завязанными на Flash, создателям Flash-контента решено предоставить три года на перевод своих продуктов на другие форматы. До 2020 года выпуск обновлений для Flash-плагина для основных ОС и браузеров будет продолжен. В обновлениях будут исправляться ошибки и устраняться уязвимости, а также будет вестись работа по обеспечению совместимости с браузерами и добавление новых возможностей при возникновении такой необходимости. Adobe продолжит разработку продуктов для создания мультимедийного контента Animate CC и Premiere Pro CC, переориентировав на использование только web-технологий.

План прекращения поддержки Flash согласован с компаниями Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla, которые также сохранят возможность использования Flash в своих продуктах до конца 2020 года. При этом Adobe планирует предпринять более агрессивную политику ухода от Flash в некоторых областях, в которых наблюдается распространение нелицензионных и устаревших выпусков Flash Player.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.adobe.com/conver...)
  2. OpenNews: Релиз Adobe Flash 24 для Linux
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox прекращена поддержка NPAPI-плагинов, кроме Flash
  4. OpenNews: Adobe возобновляет выпуск NPAPI-плагина с Flash Player для Linux
  5. OpenNews: Компания Adobe начала движение от Flash к web-стандартам
  6. OpenNews: Adobe прекращает распространение Flash-плагина для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: adobe, flash
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  • 1.1, Аноним, 20:04, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот это хорошо, Flash своё отработал, пришли новые технологии Опять же почему п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 20:13, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Шобы дать возможность переписать флэш апилкухи на стандартные вэб-решения.
     
  • 1.2, Аноним, 20:05, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Слишком адекватно
     
  • 1.3, Аноним, 20:11, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше поздно, чем никогда Следующий шаг - фотошоп под линукс и извинения перед ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:18, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Извинения за отсутвия лайтрума на линуксе услышать хотелось бы Вместе с проду... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 20:16, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, а сайты про это знают со своими наколеночными Flash-проигрывателями видео?
     
     
  • 2.8, Аноним, 20:19, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    знают Об этом было объявлено очень и очень давно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Anonplus, 20:19, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто захочет жить - узнает. Те, кто не узнают, в 2020 столкнутся с оттоком большинства пользователей и узнают.
     
  • 1.6, Аноним, 20:17, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    кроме дырявости чем вызвана такая нелюбовь к флэшу?
     
     
  • 2.11, Аноним, 20:19, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > кроме дырявости чем вызвана такая нелюбовь к флэшу?

    Этого достаточно

     
  • 1.10, Аноним, 20:19, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не, все проще Труп флеша гальванизировали из-за drm возможностей до последне... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 20:19, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    VDPAU в браузеры завезите, а потом удаляйте Flash Вон уже Raspberry Pi больше г... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, anonymous, 20:23, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то хромает реализация видео в браузерах, да и js тормозит. В общем, так себе замена.
     

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