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22.07.2017 08:45  Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P

Объявлено о начале публичного бета-тестирования новой системы обмена сообщениями Briar, нацеленной на обеспечение максимальной конфиденциальности и работающей без обращения к централизованным серверам. При доставке сообщений Briar обеспечивает работу в режиме P2P, при котором пользователи соединяются напрямую друг с другом. В качестве базового транспорта для построения P2P-сети предлагается анонимная сеть Tor, но Briar может функционировать вообще без подключения к интернету, обеспечивая прямое взаимодействие устройств по Wi-Fi или Bluetooth. Код написан на языке Java и поставляется под лицензией GPLv3.

Программа оформлена в виде мобильного приложения для платформы Android. Приложение поддерживает передачу сообщений, публично-доступные форумы, закрытые чаты, блоги/статусы и импорт RSS. Основной целью разработки является создание децентрализованной системы, позволяющей людям сформировать свободное пространство для общения, планирования мероприятий и организации социальных инициатив, не ограниченное барьерами цензуры, противостоящее мерам блокировки и не подверженное прослушиванию.

Из ближайших планов отмечается создание версии Briar для настольных систем. В длительной перспективе, предложенные в Briar технологии синхронизации планируется применить в областях, выходящих за рамки обмена сообщениями, таких как средства для совместной работы над документами и анализ ситуации во время кризисов. Создание надстроек над Briar упрощает то, что все базовые функции синхронизации и реализации протоколов вынесены в отдельные библиотеки, которые могут использоваться обособленно для создания других продуктов. Версия для iOS не выпущена так как платформа накладывает жесткие ограничения на разработчиков, не позволяющие реализовать некоторые идеи P2P, и является закрытым проприетарным продуктом. При этом никто не мешает сторонним разработчикам попытаться создать неофициальную редакцию Briar для iOS.

Предложенная для тестирования бета-версия обладает одной особенностью - тестирование будет продолжаться до 21 октября, после чего список контактов и архив сообщений будет очищен. Подобный шаг объясняется желанием обезопасить пользователей от возможных недоработок в области безопасности, которые могут наблюдаться в процессе бета-тестирования, а также желанием развязать себе руки для внесения несовместимых изменений в выпуск 1.0.

Текущая кодовая база и применяемые в протоколах криптографические методы уже прошли независимый аудит безопасности, выполненный немецкой компанией Cure53, известной своим аудитом проектов SecureDrop, Cryptocat и Dovecot. Проверяющие отметили высокое качество и хорошую читаемость кода Briar, а также обратили внимание, что код написан с оглядкой на безопасность и его разработчики понимают возможные угрозы. В команду Briar входит один из ключевых разработчиков анонимной сети I2P, участник разработки Freenet и LimeWire, автор инициативы Free Your Android.

Briar обеспечивает шифрование всех данных на стороне пользователя (end-to-end) и также скрывает метаданные об участниках переписки. Все сообщения хранятся только на устройствах конечных пользователей, никакие облачные технологии с хранением на внешней системе не применяются. При использовании Tor программа создаёт на устройстве пользователя скрытый сервис Tor и соединяется со скрытыми сервисами Tor других людей из списка контактов. В случае отсутствие доступа к глобальной сети и Tor, программа пытается синхронизировать накопившиеся сообщения через подключение к доступным поблизости контактам через локальную сеть, WiFi Direct или Bluetooth.

Добавление новых контактов в Briar производится через фотографирование QR-кода с другого телефона (подразумевается физическо присутствие лица, добавляемого в список контектов) или обмен контактами (уже добавленный пользователь может поделиться контактами другого лица). В дальнейшем приложение осуществляет синхронизациию сообщений с пользователями, добавленными в список контактов, применяя для этого принцип P2P-сети. В случае если пользователь недоступен программа позволяет отправлять сообщения в offline.

Основные угрозы и методы противостояния:

  • Отслеживание метаданных. Для скрытия сведений о взаимодействии пользователей друг с другом применяется анонимная сеть Tor. Содержимое списка контактов хранится на устройстве пользователя в зашифрованном виде;
  • Перехват содержимого переписки. Для защиты содержимого сообщений от перехвата и подмены применяется шифрование на стороне пользователя (end-to-end);
  • Блокировка работы и фильтрация контента. Фильтрация по ключевым словам блокируется end-to-end шифрованием, а блокировке противостоит децентрализованная архитектура системы, не требующая серверов для своей работы;
  • Требования об удалении контента. Содержимое публичных форумов копируется на системе каждого подписчика, поэтому публикации размазаны по многим системам пользователей и отсутствует единое хранилище из которого можно было бы удалить публикацию;
  • Совершение атак, нацеленных на инициирование отказа в обслуживании. Работа форумов не обеспечивается конкретными серверами и поэтому отсутствует конкретный объект для атаки. Все подписчики могут получить доступ к контенту независимо от подключения к сети, так как он копируется на их систему;
  • Нарушение доступа к глобальной сети (например, в результате природных катастроф). Пользователи Briar могут поддерживать связь между собой через Bluetooth и Wi-Fi.


  1. Главная ссылка к новости (https://briarproject.org/news/...)
  2. OpenNews: Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  3. OpenNews: Выпуск платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.2
  4. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  5. OpenNews: Проект Tor начал тестирование собственной системы мгновенного обмена сообщениями
  6. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: briar, p2p
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  • 1.1, Аноним, 09:39, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    софт для голубозубой кубы https blog grobox de 2017 how-f-droid-is-bringing-ap... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:18, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Чет ребятки замахнулись от души, фарш какойто, нет бы протокол сначала родить, с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, An, 10:39, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >...короче не взлетит.

    Эт почему-то?

     
     
  • 3.15, Ilya Indigo, 11:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хотя бы по тому, что оно по возможностям уступает токсу, написано на жабе и только под андроиды.
    Возможность пускать трафик через тор или без интернета мало кого заинтересует.
     
     
  • 4.19, An, 11:34, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>бета-тестирования новой системы... Из ближайших планов отмечается создание версии Briar для настольных систем.
     
     
  • 5.29, яя, 12:24, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да мало ли че там отмечается, сначала создается протокол, или перерабатывается готовый, xmpp породил дохрена чего, завернуть его в свои сервера или в тор ваще без проблем, а это что, а это умеет qr-коды, да охренеть мне че скриншоты - слать контакт передавать или как, зачем эти костыли, чуваки явно не думали на перед ничерта и начали машину собирать с глушителя, а это уже говорит о многом; а то что на яве ваще, очередной высер, кто это портировать на си будет, оно кроме разрабов нафиг не надо никому, адекваты могут туннелировать тот же xmpp или irc на свои сервера, через шифрованные каналы.

    Существующих возможностей миллион, конкретно это выглядит убого и бессмысленно.

     
  • 4.23, Аноним, 11:53, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    При этом никто не мешает сторонним разработчикам попытаться создать неофициальн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, яя, 12:06, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем?

    Проще свое создать, чем воспроизводить это, тем более отдельного протокола нет как и спек.

     
  • 4.35, Аноним, 13:56, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По способности разработчиков пересраться друг с другом что угодно уступает Токсу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 10:26, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Отлично просто В свете грядущих событий в эрэфии может оказаться весьма полезны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 10:45, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не грядёт никаких событий. Ну если только очередной "застой" не назвать событием...
     
     
  • 3.8, Полупокер, 10:56, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Очнись, дружище. Застой давно тут.
     
     
  • 4.13, A.Stahl, 11:11, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот я и говорю, что ничего не "грядёт".
     
     
  • 5.37, прохожий, 14:10, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если вы думаете что не проживете больше 20 лет то да не грядет, а так можно вспомнить что произошло после застоя, и как это отразилось на как раз людях предпенсионного возраста, так что тем кому сейчас 30+ будут в особо интересном положении лет через 20
     
  • 1.5, Admino, 10:41, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ждём Black Briar.
     
  • 1.7, Аноним, 10:54, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем лучше tox'а? Tor вот вот заблокируют, тут без шансов вообще.
     
     
  • 2.10, An, 11:07, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше две проги чем одна, не? А tor пусть сначала попытаются заблокировать.  
     
  • 2.12, Аноним, 11:09, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Любимый мой, TOX скорее мертв чем жив ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, Ilya Indigo, 11:23, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Чем лучше tox'а? Tor вот вот заблокируют, тут без шансов вообще.
    > Любимый мой, TOX скорее мертв чем жив.

    На чём основано Ваше утверждение?

    Qtox/Antox на замену скайпу не годится, для этого существует wire, но как защищённый, свободный, безопасный, открытый и надёжный мессенджер он вполне себе жив и годен!

     
     
  • 4.33, Аноним, 13:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Wire работает через Ж, кроме медленной чатилки он ни на что не годится Разговор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, tensor, 11:48, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Tox - это, на секунду, протокол.

    Пока что его реализации пошли не дальше с "proof of concept".
    Да, клиенты работают криво, лагают, звук/видео отваливается. Ну а что вы хотели, спроса нет, а разрабам явно не RedHat платит.

    Для тех. кто путает с tor-ом - tor

     
  • 3.22, tensor, 11:49, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Tox - это, на секунду, протокол.

    Пока что его реализации пошли не дальше с "proof of concept".
    Да, клиенты работают криво, лагают, звук/видео отваливается. Ну а что вы хотели, спроса нет, а разрабам явно не RedHat платит.

    Для тех. кто путает с tor-ом - tor палится уже на DPI провайдера, и уповать на него не стоит.

     
  • 3.38, nc, 14:13, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что? Токсом прямо сейчас пользуюсь, все работает и все устраивает.
     
  • 3.44, Анонимко, 15:52, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Чем лучше tox'а? Tor вот вот заблокируют, тут без шансов вообще.
    > Любимый мой, TOX скорее мертв чем жив.
    > Любимый мой,

    Я понимаю, сейчас толерастия во все поля и вообще, ЭТО модно и молодежно, но ... можно обойтись без намеков на #00B8D9 цвет небесного cветила?


     
  • 1.9, Аноним, 11:05, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересная штука Из замеченных недостатков жрёт аккумулятор и при синхронизаци... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:08, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    То о чем ты тут настегал не воспроизводится на моих устройствах
     
     
  • 3.18, Аноним, 11:30, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит твои устройства в одной сети находятся и синхронизация идёт напрямую ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, A.Stahl, 11:18, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и что это за треш?
    Ставлю. Оно у меня запрашивает доступ к местоположению, камере, истории просмотра веб-страниц и т.п.
    Это honey-pot какой-то.
     
     
  • 2.24, Аноним, 11:55, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Что-то ты гонишь, дорогой Вот манифест Впрочем, можешь выбросить все это из ма... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Sluggard, 12:07, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Что-то ты гонишь, дорогой.

    И в чём он гонит? Сходи на https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html и посмотри, что значит тот же ACCESS_COARSE_LOCATION.

     
  • 2.25, Sluggard, 12:02, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Максимальная конфиденциальность во все поля! :D
     
  • 2.43, dddd, 15:49, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://twitter.com/BriarApp/status/888452161960595456

    Если кратко, этого требует ОС Android для синхронизации по Bluetooth.

     
  • 1.20, кверти, 11:46, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Код написан на языке Java

    Зaкапывайте.

     
     
  • 2.30, Аноним, 12:34, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Должны были на крестцах написать, чтобы анб радовалось дырам?
     
     
  • 3.31, Аноним, 13:01, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На питоне же.
     
  • 3.32, robot228, 13:15, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть только 3 языка: C++, C, Python. Остальное верно - з4к4пывайте.
     
  • 2.39, прохожий, 14:14, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    учитывая что это стандартный язык разработки android приложений, то это много говорит о копателе
     
  • 1.28, Аноним, 12:17, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И как решена небезызвестная проблема hole-punching а в 3G 4G сетях Посредством ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.34, dddd, 13:50, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В 3G/4G программа работает через Tor.

    > А за чей счёт этот банкет?

    На страничке у них все написано

    > Briar has received funding from Small Media, the Open Internet Tools Project, Access and the Open Technology Fund.

     
     
  • 3.40, Аноним, 15:11, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Tor'е есть возможность открыть порты для входящих соединений? Просветите.
     
  • 3.41, Аноним, 15:12, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Значит у них свои TURN сервера А перегрузки не будет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Андрей, 14:08, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > работающей без обращения к централизованным серверам
    > Briar обеспечивает работу в режиме P2P, при котором пользователи соединяются напрямую друг с другом.

    Ну как же, если почти все за NATом? Ведь даже для пробития дыры по UDP нужен "централизованный" STUN/TURN-сервер.

    "Почти": если домашние десктопники ещё смогут открыть порт в роутере, то у мобильных пользователей шансов практически нет.

     
  • 1.42, Аноним, 15:30, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну как же

    Освой уже гугль..

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