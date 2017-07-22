22.07.2017 08:45  Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P

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|3.15, Ilya Indigo, 11:18, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хотя бы по тому, что оно по возможностям уступает токсу, написано на жабе и только под андроиды.
Возможность пускать трафик через тор или без интернета мало кого заинтересует.
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|5.29, яя, 12:24, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да мало ли че там отмечается, сначала создается протокол, или перерабатывается готовый, xmpp породил дохрена чего, завернуть его в свои сервера или в тор ваще без проблем, а это что, а это умеет qr-коды, да охренеть мне че скриншоты - слать контакт передавать или как, зачем эти костыли, чуваки явно не думали на перед ничерта и начали машину собирать с глушителя, а это уже говорит о многом; а то что на яве ваще, очередной высер, кто это портировать на си будет, оно кроме разрабов нафиг не надо никому, адекваты могут туннелировать тот же xmpp или irc на свои сервера, через шифрованные каналы.
Существующих возможностей миллион, конкретно это выглядит убого и бессмысленно.
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|5.37, прохожий, 14:10, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну если вы думаете что не проживете больше 20 лет то да не грядет, а так можно вспомнить что произошло после застоя, и как это отразилось на как раз людях предпенсионного возраста, так что тем кому сейчас 30+ будут в особо интересном положении лет через 20
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|3.17, Ilya Indigo, 11:23, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Чем лучше tox'а? Tor вот вот заблокируют, тут без шансов вообще.
> Любимый мой, TOX скорее мертв чем жив.
На чём основано Ваше утверждение?
Qtox/Antox на замену скайпу не годится, для этого существует wire, но как защищённый, свободный, безопасный, открытый и надёжный мессенджер он вполне себе жив и годен!
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|3.21, tensor, 11:48, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Tox - это, на секунду, протокол.
Пока что его реализации пошли не дальше с "proof of concept".
Да, клиенты работают криво, лагают, звук/видео отваливается. Ну а что вы хотели, спроса нет, а разрабам явно не RedHat платит.
Для тех. кто путает с tor-ом - tor
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|3.22, tensor, 11:49, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Tox - это, на секунду, протокол.
Пока что его реализации пошли не дальше с "proof of concept".
Да, клиенты работают криво, лагают, звук/видео отваливается. Ну а что вы хотели, спроса нет, а разрабам явно не RedHat платит.
Для тех. кто путает с tor-ом - tor палится уже на DPI провайдера, и уповать на него не стоит.
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|3.44, Анонимко, 15:52, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Чем лучше tox'а? Tor вот вот заблокируют, тут без шансов вообще.
> Любимый мой, TOX скорее мертв чем жив.
> Любимый мой,
Я понимаю, сейчас толерастия во все поля и вообще, ЭТО модно и молодежно, но ... можно обойтись без намеков на #00B8D9 цвет небесного cветила?
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|2.34, dddd, 13:50, 22/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В 3G/4G программа работает через Tor.
> А за чей счёт этот банкет?
На страничке у них все написано
> Briar has received funding from Small Media, the Open Internet Tools Project, Access and the Open Technology Fund.
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|1.36, Андрей, 14:08, 22/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> работающей без обращения к централизованным серверам
> Briar обеспечивает работу в режиме P2P, при котором пользователи соединяются напрямую друг с другом.
Ну как же, если почти все за NATом? Ведь даже для пробития дыры по UDP нужен "централизованный" STUN/TURN-сервер.
"Почти": если домашние десктопники ещё смогут открыть порт в роутере, то у мобильных пользователей шансов практически нет.
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