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14.07.2017 23:48  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.10.0

Доступен релиз кластерной файловой системы Lustre 2.10, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS, MDT), управляющие серверы (MGT, MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты (код клиента входит в состав штатного ядра Linux).

Основные изменения:

  • Представлена раскладка PFL (Progressive File Layouts), автоматически корректирующая метод размещения файла при увеличении его размера. PFL позволяет обойтись применением одной раскладки, выбранной при создании файла и адаптирующейся к изменяющимся характеристикам файла;
  • Добавлена функция Multi-Rail LNet, позволяющая параллельно задействовать на узле несколько сетевых интерфейсов для агрегирования их производительности;
  • Для системы квот реализовано расширение, позволяющее задавать ограничение в привязке к проекту, а не пользователю или группе;
  • Добавлен упрощённый механим работы со снапшотами в пространстве пользователя, позволяющий использовать средства OpenZFS для координации снапшотов Lustre;
  • Добавлена функциональность NRS Delay Policy для симулирования высокой нагрузки на сервер для проверки устойчивости работы Lustre в условиях пиковых нагрузок.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/lu...)
  2. OpenNews: Выпуск кластерной ФС Lustre 2.8
  3. OpenNews: Представлен проект OpenZFS, направленный на унификацию развития файловой системы ZFS
  4. OpenNews: В ядро Linux 3.11 будет включена поддержка кластерной ФС Lustre
  5. OpenNews: Компания Xyratex выкупила у Oracle распределённую ФС Lustre
  6. OpenNews: Приостановка активности Oracle, связанной с кластерной ФС Lustre
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lustre
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