14.07.2017 23:48  Выпуск кластерной ФС Lustre 2.10.0

Доступен релиз кластерной файловой системы Lustre 2.10, используемой в большей части крупнейших Linux-кластеров, содержащих десятки тысяч узлов. Масштабируемость на столь крупных системах достигается благодаря многокомпонентной архитектуре. Ключевыми компонентами Lustre являются серверы обработки и хранения метаданных (MDS, MDT), управляющие серверы (MGT, MGS), серверы хранения объектов (OSS), серверы размещения объектов (OST, поддерживается работа поверх ext4 и ZFS) и клиенты (код клиента входит в состав штатного ядра Linux). Основные изменения: Представлена раскладка PFL (Progressive File Layouts), автоматически корректирующая метод размещения файла при увеличении его размера. PFL позволяет обойтись применением одной раскладки, выбранной при создании файла и адаптирующейся к изменяющимся характеристикам файла;

Добавлена функция Multi-Rail LNet, позволяющая параллельно задействовать на узле несколько сетевых интерфейсов для агрегирования их производительности;

Для системы квот реализовано расширение, позволяющее задавать ограничение в привязке к проекту, а не пользователю или группе;

Добавлен упрощённый механим работы со снапшотами в пространстве пользователя, позволяющий использовать средства OpenZFS для координации снапшотов Lustre;

Добавлена функциональность NRS Delay Policy для симулирования высокой нагрузки на сервер для проверки устойчивости работы Lustre в условиях пиковых нагрузок.



