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14.07.2017 12:00  Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos

Компания OmniTI представила проект OmniOS Community Edition, в рамках которого сформирован новый дистрибутив Illumos (форк OpenSolaris), воплотивший идею по передаче контроля над разработкой OmniOS независимому сообществу, которое отныне продолжит сопровождение и управление проектом.

Инфраструктура и репозитории для нового проекта запущены на благодаря совместному участию ряда организаций и компаний, выразивших интерес к независимому продолжению разработки OmniOS. Для управления проектом в Швейцарии учреждена некоммерческая ассоциация OmniOSce (OmniOS Community Edition Association). В состав управляющего комитета вошли Tobias Oetiker (президент, oetiker.ch), Andy Fiddaman (ответственный за разработку, citrus-it.net) и Dominik Hassler (финансовые вопросы).

OmniOS Community Edition предоставляет полноценную поддержку гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения. Кодовая база OmniOS Community Edition ответвлена от сборки OmniOS r151022h и дополнена исправлениями ошибок и уязвимостей, накопившихся со времени этого выпуска. Для проекта запущен отдельный репозиторий пакетов и обновлённая сборочная инфраструктура. В настоящее время началась работа над новым выпуском r151024 и портированием новых возможностей из репозиториев illumos и joyent-lx.

Новые стабильные выпуски планируется выпускать раз в 26 недель с формированием еженедельных корректирующих обновлений. Выпуски экспериментальной ветки Bloody будет публиковаться по мере готовности, но примерно раз в неделю. В Bloody будут отражаться свежие изменения в репозиториях illumos-gate и illumos-joyent, а также обновляться версии программ в пакетах. Предлагается производить синхронизацию с репозиториями illumos в четверг или пятницу, а выпуск формировать в понедельник. Обновления с устранением уязвимостей будут выпускаться оперативно вне графика.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.omniti.com/piper...)
  2. OpenNews: Компания OmniTI прекращает разработку OmniOS, дистрибутива Illumos
  3. OpenNews: В рамках проекта Illumos официально создано ответвление от OpenSolaris
  4. OpenNews: Представлен v9os, минималистичный дистрибутив Illumos для систем SPARC
  5. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2017.04, продолжающего развитие OpenSolaris
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: omnios, solaris
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  • 1.2, Zoolander, 12:19, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кому нужна эта ОС? Какая особенность у нее, ниша?
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:31, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В их рассылке было сообщение, что большинство установок в качестве SDS.
     
  • 2.5, КоКоКо, 12:33, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Например, она хорошо делает вот это:

    -> Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения.

    Солярка, епть!

     
  • 1.3, Аноним, 12:26, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    Действительно, это как ReactOS Абсолютно бесполезная ненужность - поиграться в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:34, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, на локалхост ее не ставят.
     
     
  • 3.8, Аноним, 13:10, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если поставить?
     
  • 1.7, Аноним, 12:59, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Слава ВсеОС Сообщество Эдишн!
     

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