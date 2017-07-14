14.07.2017 12:00  Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos

Компания OmniTI представила проект OmniOS Community Edition, в рамках которого сформирован новый дистрибутив Illumos (форк OpenSolaris), воплотивший идею по передаче контроля над разработкой OmniOS независимому сообществу, которое отныне продолжит сопровождение и управление проектом.

Инфраструктура и репозитории для нового проекта запущены на благодаря совместному участию ряда организаций и компаний, выразивших интерес к независимому продолжению разработки OmniOS. Для управления проектом в Швейцарии учреждена некоммерческая ассоциация OmniOSce (OmniOS Community Edition Association). В состав управляющего комитета вошли Tobias Oetiker (президент, oetiker.ch), Andy Fiddaman (ответственный за разработку, citrus-it.net) и Dominik Hassler (финансовые вопросы).

OmniOS Community Edition предоставляет полноценную поддержку гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения. Кодовая база OmniOS Community Edition ответвлена от сборки OmniOS r151022h и дополнена исправлениями ошибок и уязвимостей, накопившихся со времени этого выпуска. Для проекта запущен отдельный репозиторий пакетов и обновлённая сборочная инфраструктура. В настоящее время началась работа над новым выпуском r151024 и портированием новых возможностей из репозиториев illumos и joyent-lx.

Новые стабильные выпуски планируется выпускать раз в 26 недель с формированием еженедельных корректирующих обновлений. Выпуски экспериментальной ветки Bloody будет публиковаться по мере готовности, но примерно раз в неделю. В Bloody будут отражаться свежие изменения в репозиториях illumos-gate и illumos-joyent, а также обновляться версии программ в пакетах. Предлагается производить синхронизацию с репозиториями illumos в четверг или пятницу, а выпуск формировать в понедельник. Обновления с устранением уязвимостей будут выпускаться оперативно вне графика.



