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14.07.2017 10:33  Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО

Автор дополнения Particle, насчитывающего более 30 тысяч установок и предлагающего расширенные настройки для YouTube, обнаружил, что новый владелец проекта интегрировал в дополнение вредоносный код.

Автор Particle начал работать над новым проектом Iridium, нацеленным на создание с нуля нового варианта дополнения для адаптации функциональности к новому оформлению YouTube, поэтому продал уже не развивающееся дополнение компании, которая ранее предлагала сотрудничество в размещении рекламы. Отмечается, что перед продажей автор дополнения наводил справки на компанию, но не обнаружил ничего подозрительного. К сожалению автор не может указать название компании и какие-либо иные детали сделки, так как перед продажей он подписал соглашение о неразглашении информации.

Через некоторое время после продажи пользователи обратили внимание на расширение списка полномочий, которые запрашивает дополнение (добавились запросы на изменение просматриваемых сайтов и управление темами оформления). Разбор ситуации показал, что в дополнение внесены вредоносные изменения, которые осуществляют замену рекламных блоков на популярных сайтах на подставные блоки от новых владельцев дополнения. В том числе заменяется реклама Google, Yahoo, Bing, Amazon, eBay и Booking.com.

Примечательно, что изучив учётную запись нового владельца (roberthawkinsg) было выявлено ещё три дополнения ("Typewriter Sounds", "Twitch Mini Player" и That's Pretty Good), в которых осуществляется подобная подстановка рекламы. Данные дополнения насчитывают около 200 тысяч установок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
  3. OpenNews: Зафиксирована скупка популярных браузерных дополнений для распространения вредоносного кода
  4. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox обнаружен вредоносный код
  5. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
  6. OpenNews: Браузерное дополнение Hoverzoom уличено в поставке вредоносного кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: adware, chorme
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  • 1.1, anonymous, 10:44, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > в дополнение внесены вредоносные изменения, которые осуществляют замену рекламных блоков на популярных сайтах на подставные блоки от новых владельцев дополнения

    А что такого вредоносного в подмене одной рекламы другой рекламой?

     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:56, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Проблема не в замене рекламы на другую рекламу, а в замене одного другим без явного уведомления пользователя. Сегодня оно меняет рекламу на рекламу, а завтра форму логина на свою форму для сбора логинов/паролей.
    Вредоносность в подходе, а не в конкретной реализации.
     
     
  • 3.5, anonymous, 11:19, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Рассуждение уровня "сегодня ты ешь говядину, а завтра начнёшь есть человечину" -  вредоносность в подходе, ага.
     
     
  • 4.8, A.Stahl, 11:30, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вредоносность в том, что программа делает какую-то неведомую хрень, которую пользователь никак от неё не ожидает.
    Но ты продолжай жевать говядину:)
     
  • 4.10, Аноним, 11:46, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Сегодня тебе продали бургер с говядиной, а завтра там окажется человечина Как-т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.11, XoRe, 11:59, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Рассуждение уровня "сегодня ты ешь говядину, а завтра начнёшь есть человечину" -
    >  вредоносность в подходе, ага.

    Вы не против, чтобы я получил доступ к вашим электронным почтовым ящикам?
    Я буду удалять письма с неинтересным спамом и заменять их на письма с интересными предложениями.
    Вашу личную переписку я не буду читать, мамой клянусь.
    Хотя... если только чтобы понять, какую рекламу вам было бы интереснее показывать.

     
     
  • 5.13, Аноним, 12:04, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Таки Гугл так и поступал с вашим почтовым гугл-ящиком в течении многих лет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.15, heb, 12:07, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Таки Гугл так и поступал с вашим почтовым гугл-ящиком в течении многих
    > лет.

    стоило конечно это опционально делать. так-то пусть читает лишь бы карточки в гугл нау подсовывал. ну а в корпорпоративных аккаунтах такое опционально должно быть конечно.

     
  • 2.16, Lain_13, 12:23, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Даже если мы по какой-то странной причине проигнорируем сам факт того, что дополнение теперь делает совершенно не то, что от него ожидалось и меняет код, посещаемых тобой страниц не так, как должно по описанию, и далеко за пределами тытрубки. Давай рассмотрим что плохого в подмене рекламы.

    Дело в том, что у тех же Google и Bing есть хоть какой-то контроль качества оной (да, хреновый, но есть), а такая вот рекламная сеть мало того, что скорее всего не будет контролировать качество, так ещё и вместо рекламы может прилететь эксплоит-пак. Это с крупными рекламными сетями случается, что уж говорить о таких вот. Т.е. вероятность заражения системы резко возростает.

     
  • 1.2, ыы, 10:47, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    не все ли равно пользователю блокирующему рекламу (а это должен делать любой сознательный пользователь) кто у кого там рекламные блоки заменяет?
    в чем вредоносность?
     
     
  • 2.14, heb, 12:05, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    реклама которую такие расширения подсовывают не блокируется, потому что расширение её заного рисует после блокировки..

    сознательность блокировки всей рекламы сомнительна. но это самое простое решение, да.

     
  • 2.17, Lain_13, 12:30, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аргумент выше не совсем корректен. Дело немного в другом:
    1. Такие расширения обычно не используют популярные рекламные сервера для скачивания контента и потому баннерорезка может быть вообще не в курсе того, что это нужно блокировать.
    2. Расширение может скачивать рекламу раз в сутки и потом вставлять его на страницы самостоятельно, что вообще не будет порождать внешних запросов со страницы, которые можно было бы блокировать, а для скрытия нужно знать что скрывать. И это не говоря уже о десятках способов обхода скрытия в Хроме, которые можно решить только скриптами.
     
  • 2.18, КапОч, 12:35, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Весь твой интернет держится на доверии. Одни мамой клянутся, что конкурентам сертификаты от твоего сайта не подпишут; другие, что за пределы тытуба не полезут и не будут подменять формочки на сайте.

    Ты доверяешь автору расширения, ставишь его и радуешься. Автор продаёт расширение кому-то, этот кто-то добавляет в экстеншн кейлогер. Ты всё ещё радуешься, а твой браузер тебе молча обновил расширение, и даже не сообщил о том, что расширение теперь не от доверенного Васи, а от недоверенного тобой.

    За такое и браузеру нужно по голове надавать, и автору-продавашке.

     
     
  • 3.19, Аноним, 12:58, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Факт С теперешней модой на разговоры про безопасность всего и везде, пора бы уж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, metakeks, 10:47, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ниразу не удивило.
     
  • 1.20, Аноним, 13:08, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Любое дополнение подменяет контент страницы Ну, собственно, для этого и нужен м... весь текст скрыт [показать]
     

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