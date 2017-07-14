14.07.2017 10:33  Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО

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|1.1, anonymous, 10:44, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> в дополнение внесены вредоносные изменения, которые осуществляют замену рекламных блоков на популярных сайтах на подставные блоки от новых владельцев дополнения
А что такого вредоносного в подмене одной рекламы другой рекламой?
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|2.4, A.Stahl, 10:56, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Проблема не в замене рекламы на другую рекламу, а в замене одного другим без явного уведомления пользователя. Сегодня оно меняет рекламу на рекламу, а завтра форму логина на свою форму для сбора логинов/паролей.
Вредоносность в подходе, а не в конкретной реализации.
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|3.5, anonymous, 11:19, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Рассуждение уровня "сегодня ты ешь говядину, а завтра начнёшь есть человечину" - вредоносность в подходе, ага.
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|4.8, A.Stahl, 11:30, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Вредоносность в том, что программа делает какую-то неведомую хрень, которую пользователь никак от неё не ожидает.
Но ты продолжай жевать говядину:)
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|4.11, XoRe, 11:59, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> Рассуждение уровня "сегодня ты ешь говядину, а завтра начнёшь есть человечину" -
> вредоносность в подходе, ага.
Вы не против, чтобы я получил доступ к вашим электронным почтовым ящикам?
Я буду удалять письма с неинтересным спамом и заменять их на письма с интересными предложениями.
Вашу личную переписку я не буду читать, мамой клянусь.
Хотя... если только чтобы понять, какую рекламу вам было бы интереснее показывать.
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|6.15, heb, 12:07, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Таки Гугл так и поступал с вашим почтовым гугл-ящиком в течении многих
> лет.
стоило конечно это опционально делать. так-то пусть читает лишь бы карточки в гугл нау подсовывал. ну а в корпорпоративных аккаунтах такое опционально должно быть конечно.
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|2.16, Lain_13, 12:23, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Даже если мы по какой-то странной причине проигнорируем сам факт того, что дополнение теперь делает совершенно не то, что от него ожидалось и меняет код, посещаемых тобой страниц не так, как должно по описанию, и далеко за пределами тытрубки. Давай рассмотрим что плохого в подмене рекламы.
Дело в том, что у тех же Google и Bing есть хоть какой-то контроль качества оной (да, хреновый, но есть), а такая вот рекламная сеть мало того, что скорее всего не будет контролировать качество, так ещё и вместо рекламы может прилететь эксплоит-пак. Это с крупными рекламными сетями случается, что уж говорить о таких вот. Т.е. вероятность заражения системы резко возростает.
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|1.2, ыы, 10:47, 14/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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не все ли равно пользователю блокирующему рекламу (а это должен делать любой сознательный пользователь) кто у кого там рекламные блоки заменяет?
в чем вредоносность?
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|2.14, heb, 12:05, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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реклама которую такие расширения подсовывают не блокируется, потому что расширение её заного рисует после блокировки..
сознательность блокировки всей рекламы сомнительна. но это самое простое решение, да.
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|2.17, Lain_13, 12:30, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Аргумент выше не совсем корректен. Дело немного в другом:
1. Такие расширения обычно не используют популярные рекламные сервера для скачивания контента и потому баннерорезка может быть вообще не в курсе того, что это нужно блокировать.
2. Расширение может скачивать рекламу раз в сутки и потом вставлять его на страницы самостоятельно, что вообще не будет порождать внешних запросов со страницы, которые можно было бы блокировать, а для скрытия нужно знать что скрывать. И это не говоря уже о десятках способов обхода скрытия в Хроме, которые можно решить только скриптами.
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|2.18, КапОч, 12:35, 14/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Весь твой интернет держится на доверии. Одни мамой клянутся, что конкурентам сертификаты от твоего сайта не подпишут; другие, что за пределы тытуба не полезут и не будут подменять формочки на сайте.
Ты доверяешь автору расширения, ставишь его и радуешься. Автор продаёт расширение кому-то, этот кто-то добавляет в экстеншн кейлогер. Ты всё ещё радуешься, а твой браузер тебе молча обновил расширение, и даже не сообщил о том, что расширение теперь не от доверенного Васи, а от недоверенного тобой.
За такое и браузеру нужно по голове надавать, и автору-продавашке.
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