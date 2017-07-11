11.07.2017 10:30  Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store

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|3.17, X4asd, 11:25, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Мне хорошо живётся под любой ОС
хорошо тебе живётся под любой ОС -- это легко представить!
...но только в таком случае не понятно зачем тебе для просмотра Вконтакта нужны контейнеры и виртуальные машины
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|1.2, DerRoteBaron, 10:40, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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WSL слишком кастрированная, чтобы ей можно было пользоваться.
Да и ставить винду чтобы запускать в ней GNU/Linux приложения это как минимум странно почти на любых машинах
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|3.20, АНоним, 11:34, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Дело не только в этом, пользоваться виндовым терминалом cmd.exe может только отъявленный
> мазохист.
ДОООО лучше в баше под виндой работать... хотя под виндой шелл и не нужен обычно...
Просто большинство в консольке винды работать не умеет и команд не знает, т к не нужны.
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|1.11, rshadow, 11:07, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Зачем нужен предустановленный IE? Чтобы скачать настоящий браузер.
Зачем нужна предустановленная винда? Чтобы скачать настоящую ОС.
Бугага
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|1.16, Zoolander, 11:23, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Просто некоторые люди работают на работах, где уже стоит Windows. И тут никуда от него не деться было. А WSL как ложка меда )
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