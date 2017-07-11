11.07.2017 10:30  Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store

Компания Microsoft сообщила о добавлении сборок Ubuntu (16.04) в каталог-магазин Windows Store и предоставлении возможности быстрой установки данного дистрибутива в тестовых сборках Windows 10 Insider, начиная со сборки 16215. Для обычных пользователей Windows 10 средства для установки Ubuntu будут предложены в осеннем обновлении.

Установка осуществляется одним кликом по аналогии с установкой обычных программ из Windows Store. Ubuntu запускается внутри окружения Windows при помощи прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows. Предложенная сборка Ubuntu включает только утилиты командной строки и поставляется без графических приложений. Отмечается, что реализация не привязана к конкретным дистрибутивам и в скором времени планируется добавить в Windows Store аналогичные сборки SUSE и Fedora, а также обеспечить возможность одновременной установки разных дистрибутивов.