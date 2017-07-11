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11.07.2017 10:30  Дистрибутив Ubuntu теперь доступен для установки из Windows Store

Компания Microsoft сообщила о добавлении сборок Ubuntu (16.04) в каталог-магазин Windows Store и предоставлении возможности быстрой установки данного дистрибутива в тестовых сборках Windows 10 Insider, начиная со сборки 16215. Для обычных пользователей Windows 10 средства для установки Ubuntu будут предложены в осеннем обновлении.

Установка осуществляется одним кликом по аналогии с установкой обычных программ из Windows Store. Ubuntu запускается внутри окружения Windows при помощи прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows. Предложенная сборка Ubuntu включает только утилиты командной строки и поставляется без графических приложений. Отмечается, что реализация не привязана к конкретным дистрибутивам и в скором времени планируется добавить в Windows Store аналогичные сборки SUSE и Fedora, а также обеспечить возможность одновременной установки разных дистрибутивов.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Canonical и Microsoft работают над возможностью запуска Ubuntu в Windows 10
  3. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  4. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
  5. OpenNews: Arch Linux адаптирован для запуска в Windows
  6. OpenNews: Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, windows
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  • 1.1, Аноним, 10:36, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Дак вот ты какой вендокапец.
     
     
  • 2.3, proninyaroslav, 10:40, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Или же наоборот, Embrace, Extend, and Extinguish.
     
  • 2.5, manefesto, 10:41, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Не согласен
    Сейчас любая ОСь может умеет контейнеры Docker, всякие vagrant и виртуализацию(parallels,hyper-v,kvm)
    Мне хорошо живётся под любой ОС
     
     
  • 3.17, X4asd, 11:25, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Мне хорошо живётся под любой ОС

    хорошо тебе живётся под любой ОС -- это легко представить!

    ...но только в таком случае не понятно зачем тебе для просмотра Вконтакта нужны контейнеры и виртуальные машины

     
     
  • 4.18, АНоним, 11:32, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Попытка унизить собеседника провалилась, лол.
     
  • 2.14, Hellraiser, 11:12, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ... в каталог-магазин Windows Store

    и почём убунта в этом магазине? мало им отчислений за андроид <joke>

     
  • 1.2, DerRoteBaron, 10:40, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    WSL слишком кастрированная, чтобы ей можно было пользоваться.
    Да и ставить винду чтобы запускать в ней GNU/Linux приложения это как минимум странно почти на любых машинах
     
     
  • 2.13, Анончик, 11:12, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Дело не только в этом, пользоваться виндовым терминалом cmd.exe может только отъявленный мазохист.
     
     
  • 3.20, АНоним, 11:34, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Дело не только в этом, пользоваться виндовым терминалом cmd.exe может только отъявленный
    > мазохист.

    ДОООО лучше в баше под виндой работать... хотя под виндой шелл и не нужен обычно...
    Просто большинство в консольке винды работать не умеет и команд не знает, т к не нужны.

     
     
  • 4.29, Аноним, 12:04, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >хотя под виндой шелл и не нужен обычно

    Зелен виноград.

     
  • 3.28, Аноним, 12:03, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мань, как там десяточка продаётся цигвин, которому сто лет в обед, в ней перест... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:40, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Microsoft в своём стиле System Requirements Minimum OS Windows 10 Recommended O... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:44, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А если новость почитать, а не заголовок?
    Через WSL все работает.
     
     
  • 3.15, Аноним, 11:12, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А если на смайлик обратить внимание и посмотреть страницу в Windows Store Там е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, АНоним, 11:35, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ну скоро так и будет. Когда винда станет несносимой.

     
  • 1.6, Аноним, 10:42, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    Тем временем Windows нет в Ubuntu Store. Шах и мат, микрософт!
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:41, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Как и скоро не будет самой Ubuntu Store Гениальный ход пальцем, обвели вокруг к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, iZEN, 11:03, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "Друзей нужно держать близко, а врагов — ещё ближе" («Крёстный отец»)
     
  • 1.11, rshadow, 11:07, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Зачем нужен предустановленный IE? Чтобы скачать настоящий браузер.
    Зачем нужна предустановленная винда? Чтобы скачать настоящую ОС.

    Бугага

     
     
  • 2.12, Аноним, 11:12, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    >настоящую ОС
    >ubuntu

    смищно

     
     
  • 3.24, rshadow, 11:38, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Могу еще смещинок накинуть: "ОС != Дистрибутив".
     
  • 1.16, Zoolander, 11:23, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто некоторые люди работают на работах, где уже стоит Windows. И тут никуда от него не деться было. А WSL как ложка меда )
     
     
  • 2.21, VINRARUS, 11:35, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ложка меду на макушку.
     
  • 2.23, Аноним, 11:36, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    чем colinux не устраивал? или скмпелённые для винды гнушные утилиты?
     
  • 1.19, Xenia Joness, 11:33, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это очень круто, ведь в Windows порой просто необходимы утилиты из Linux.
    Вообщем пошла ставить :)
     
     
  • 2.25, Аноним, 11:40, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    http www colinux org https sourceforge net projects gnuwin32 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 12:05, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    https www cygwin com ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Andrey Mitrofanov, 12:30, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Это очень круто, ведь в Windows порой просто необходимы утилиты из Linux.
    >> Вообщем пошла ставить :)
    > https://www.cygwin.com/

    Да... Ядра поприличнее не https://lists.gnu.org/archive/html/guile-devel/2014-08/msg00024.html завезут, надо больше тампонов.

    Ждём песен волхвов про субж. Это будет эпично!123

     
  • 1.32, Аноним, 12:41, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Верните наконец Балмера!
     
  • 1.33, Аноним, 12:46, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Старая тактика твоянского коня... Вот так и победим windows!
     

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