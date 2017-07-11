11.07.2017 10:02  Релиз VeraCrypt 1.21, форка TrueCrypt

Доступен релиз проекта VeraCrypt 1.21, в рамках которого развивается форк системы шифрования дисковых разделов TrueCrypt, прекратившей своё существование. VeraCrypt примечателен заменой используемого в TrueCrypt алгоритма RIPEMD-160 на SHA-512 и SHA-256, увеличением числа итераций хэширования, упрощением процесса сборки для Linux и macOS, устранением проблем, выявленных в процессе аудита исходных текстов TrueCrypt. При этом, VeraCrypt предоставляет режим совместимости с разделами TrueCrypt и содержит средства для преобразования TrueCrypt-разделов в формат VeraCrypt. Код VeraCrypt поставляется под лицензией Apache 2.0.

Выпуск VeraCrypt 1.21 примечателен реализацией поддержки платформы FreeBSD. Кроме того, несколько дней назад был сформирован выпуск 1.20, в котором представлена новая ассемблерная реализация блочных шифров Twofish и Camellia, оптимизированная для 64-разрядных систем. Camellia теперь работает в 2.5 раза быстрее на CPU с поддержкой ускорения AES-NI и на 30% на CPU без подобной поддержки. Также задействованы оптимизированные реализации SHA-512/SHA256, работающие на 33% быстрее на 64-разрядных CPU. Обеспечена сборка исполняемых файлов с применением рандомизации адресного пространства (ASLR). Добавлена новая документация в формате HTML, которая пришла на смену ранее предлагаемому руководству в PDF. Осуществлена миграция с прекращающего своё существование хостинга Codeplex на свой сайт veracrypt.fr.



