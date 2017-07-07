07.07.2017 08:37  WikiLeaks раскрыл сведения об SSH-имплантах ЦРУ

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|1.5, Andrey Mitrofanov, 09:38, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Расскжите депутатам! Вот как надо причинять безопасность. Поучились бы.
> Gyrfalcon запускается в виде отдельного процесса, который использует ptrace
> для получения контроля за процессами
Бэкдор АПИ однако спалили. Ну, да этих трасировщиков в ядре, как грязи.
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|2.11, cmp, 10:11, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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ага, я прямо вижу как топменеджер роснефти звонит тюменскому эникейщику и орет на него за смену пароля на почтовом сервере, от чего он не может почитать почту секретарши - Лариски, с которой он провел время в командировке..
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|2.14, Andrey Mitrofanov, 10:14, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>самым востребованным и навороченым должен быть
> Не стыковочка получается
Э-э-э... Нестыковочка с чем? Где там в новости про "самый-самый", толстый-толстый?
Вы хотите, чтобы "их" публично унизили, или обижаетесь на то, что публично поунижали не "вас", я не совсем понял ваш посыл. Пишите понятнее.
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|1.16, Аноним, 10:26, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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С каждым днём все меньше людей, которые смеются, когда слышат, что у меня десктоп на OpenBSD. Спрашивают - да как так? А как ты работаешь? А зачем? И я всегда говорю, что в OpenBSD есть всё, что мне нужно для работы. Не верят. Говорят, там же Вайна нет! Лол. После замечания про вайн, обычно наступает мой черёд хохотать.
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|2.19, A.Stahl, 10:35, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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>Говорят, там же Вайна нет!
Расскажи нам ещё этих дурацких историй да выпей чаю.
>После замечания про вайн, обычно наступает мой черёд хохотать.
Поэтому ты никогда не смеёшься, да? Gwynplaine смотрит на тебя улыбаясь...
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|1.28, torvn77, 11:49, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В связи с этим вопрос:
Вот ЦРУ перекрыло доступ к DNS серверу провайдера, насколько реально удалёнными способами спровоцировать systemd к защитым в нём гугловским DNS серверам, которые оно естественно предварительно подменит?
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