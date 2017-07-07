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07.07.2017 08:37  WikiLeaks раскрыл сведения об SSH-имплантах ЦРУ

В очередной порции документов, полученных в результате утечки данных из закрытой сети ЦРУ и размещённых на WikiLeaks, приводятся сведения о двух проектах по установке вредоносного ПО (имплантов в терминологии ЦРУ) на системы пользователей - BothanSpy и Gyrfalcon. Оба проекта обеспечивают перехват данных аутентификации, фигурирующих при установке защищённых сеансов по протоколу SSH.

Gyrfalcon нацелен на сбор параметров аутентификации (логин/пароль, закрытые SSH-ключи и пароли к SSH-ключам) у клиентов OpenSSH, а также поддерживает режим полного или выборочного сохранения содержимого SSH-сеансов и может выполнить подстановку команд в сеансы. Вся накопленная информация шифруется и сохраняется в файл для последующей отправки на внешний сервер, подконтрольный ЦРУ.

Передача собранных данных осуществляется при помощи других средств - Gyrfalcon обеспечивает только накопление данных. Варианты Gyrfalcon подготовлены для различных дистрибутивов Linux, включая RHEL, CentOS, Debian, openSUSE и Ubuntu. Имплант устанавливается в систему после получения привилегированного доступа, например после атаки с использованием неисправленных уязвимостей или через вход под перехваченной учётной записью.

Описывается два варианта импланта:

  • Gyrfalcon1 запускается в виде фонового процесса, который работает с правами root и использует ptrace для получения контроля за процессами штатного системного SSH-клиента. После активации Gyrfalcon отслеживает запуск новых процессов и в случае обнаружения SSH-клиента подключается к нему при помощи ptrace. Работа выполняется в пассивном режиме. Дополнительно поставляется Python-скрипт для настройки работы и определения правил перехвата трафика.
  • Gyrfalcon2 оформлен в виде разделяемой библиотеки, которая устанавливается в систему вместо штатной библиотеки libgssapi.so или загружается через LD_PRELOAD в адресное пространство клиента OpenSSH и перехватывает некоторые обработчики. В состав также входит приложение, которое взаимодействует с библиотекой и получает от неё перехватываемые сведения. Имплант рассчитан на поставку вместе с руткитом JQC/KitV, который обеспечивает его скрытие и активацию.

Второй бэкдор BothanSpy близок по своим возможностям к Gyrfalcon, и отличается тем, что нацелен на слежку за пользователями Windows через подмену SSH-клиента Xshell. Бэкдор устанавливается в систему под видом расширения Shellterm 3.x и действует только для SSH-сеансов, осуществляемых через эмулятор терминала Xshell.

  1. Главная ссылка к новости (https://wikileaks.org/vault7/#...)
  2. OpenNews: Сведения об инструментарии ЦРУ для захвата управления SOHO-маршрутизаторами
  3. OpenNews: WikiLeaks опубликовал 8 тысяч документов ЦРУ с описанием инструментов и методов атак
  4. OpenNews: Выявлен новый rootkit для Linux, подменяющий функции libc
  5. OpenNews: Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей
  6. OpenNews: Опубликована третья порция эксплоитов АНБ
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cia, ssh, wikileaks, backdoor
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  • 1.1, Аноним2, 09:19, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Блин, а почему для FreeBSD импланта нету? Снова фря оказалась никому ненужной?
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:29, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Попробуй установить через линуксатор.
     
  • 2.6, iZEN, 09:46, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –4 +/
    > Блин, а почему для FreeBSD импланта нету?

    Есть, да не про твою честь.

     
  • 2.7, A.Stahl, 09:59, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +7 +/
    А вот в Альт-линуксе, в Альт-линуксе этот бекдор был ещё тогда, когда Столлман под стол ходил, вот!
     
     
  • 3.20, Аноним, 10:38, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    WikiLeaks раскрыл сведения об SSH-имплантах ЦРУ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 11:00, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Вы вот смеетесь,а в любом linux даже окололинукс проекте стоит инвестору увидеть... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Andrey Mitrofanov, 09:38, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Расскжите депутатам! Вот как надо причинять безопасность. Поучились бы.

    > Gyrfalcon запускается в виде отдельного процесса, который использует ptrace
    > для получения контроля за процессами

    Бэкдор АПИ однако спалили. Ну, да этих трасировщиков в ядре, как грязи.

     
  • 1.9, Аноним, 10:05, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По идее самым востребованным и навороченым должен быть клиент для macOS т к все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, cmp, 10:11, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ага, я прямо вижу как топменеджер роснефти звонит тюменскому эникейщику и орет на него за смену пароля на почтовом сервере, от чего он не может почитать почту секретарши - Лариски, с которой он провел время в командировке..
     
     
  • 3.18, Аноним, 10:34, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    На вас подадут в суд Топ менеджеры этой компании слов в интернете не прощают ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Mandms, 10:14, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Почему у анонима идеи что "востребованные и навороченные" импланты ему дожны быть предоставлены, если у него нет ни властных полномочий ни денег. ?
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov, 10:14, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >самым востребованным и навороченым должен быть
    > Не стыковочка получается

    Э-э-э... Нестыковочка с чем? Где там в новости про "самый-самый", толстый-толстый?

    Вы хотите, чтобы "их" публично унизили, или обижаетесь на то, что публично поунижали не "вас", я не совсем  понял ваш посыл.  Пишите понятнее.

     
  • 1.12, ano, 10:12, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    и хоть бы ховту-шку написали как выявить и устранить.
     
     
  • 2.22, Аноним, 10:50, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    ...и ключи от квартиры, где деньги лежат.
     
  • 1.16, Аноним, 10:26, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    С каждым днём все меньше людей, которые смеются, когда слышат, что у меня десктоп на OpenBSD. Спрашивают - да как так? А как ты работаешь? А зачем? И я всегда говорю, что в OpenBSD есть всё, что мне нужно для работы. Не верят. Говорят, там же Вайна нет! Лол. После замечания про вайн, обычно наступает мой черёд хохотать.
     
     
  • 2.19, A.Stahl, 10:35, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >Говорят, там же Вайна нет!

    Расскажи нам ещё этих дурацких историй да выпей чаю.
    >После замечания про вайн, обычно наступает мой черёд хохотать.

    Поэтому ты никогда не смеёшься, да? Gwynplaine смотрит на тебя улыбаясь...

     
  • 2.23, Hellraiser, 10:52, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=1zJ_ie-gqbQ
    про вайн - в мемориз, без вариантов
     
  • 2.24, Аноним, 10:57, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    ты просто не шаришь фишки многие линуксоиды на самом деле латентные виндоус пол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Anonplus, 11:52, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иногда хочется ведь поиграть в то, чего нет в этих ваших стимах.
     
  • 1.26, Аноним, 11:19, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На универсальность решений можно ответить разнообразием задач Даешь зоопарк ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Аноним, 11:33, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все переходите на дистрибутивы ROSA !!!
     
  • 1.28, torvn77, 11:49, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В связи с этим вопрос:
    Вот ЦРУ перекрыло доступ к DNS серверу провайдера, насколько реально удалёнными способами спровоцировать systemd к защитым в нём гугловским DNS серверам, которые оно естественно предварительно подменит?
     

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