24.06.2017 09:28  Опубликована 49 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Опубликован 49-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В десятке самых мощных кластеров отмечается только одно изменение: кластер Piz Daint, развиваемый в швейцарском национальном суперкомпьютерном центре, был модернизирован и переместился с 8 на 3 место. Кластер построен на платформе Cray XC50, в ходе обновления он был укомплектован акселераторами на базе GPU NVIDIA Tesla P100, что позволило удвоить его суммарную производительность в тестах Linpack (с 9.8 до 19.6 петафлопс). Занимавший ранее третье место кластер Titan, построенный в Национальной лаборатории Оук-Ридж (министерство энергетики США) на базе платформы Cray XK7, переместился на четвёртое место, показав производительность в 17.6 петафлопс. Рейтинг возглавляет китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая и демонстрирующий производительность в 93 петафлопс, что в три раза больше показателей занимающего второе место китайского кластера Tianhe-2, показавшего производительность в 33.9 петафлопс. Отмечается, что во второй раз за 24-летнию историю рейтинга наблюдается ситуация, когда среди трёх лидеров отсутствуют кластеры из США. Ранее подобная ситуация наблюдалась лишь в ноябре 1996 года, когда первые три места заняли японские кластеры. При этом США продолжает принадлежать 5 из 10 самых крупных кластеров и 168 из всех систем, отмеченных в рейтинге (число систем в китае снизилось со 171 до 160). Наиболее интересные тенденции: Самый мощный отечественный кластер Lomonosov 2 сместился с 52 на 59 место в рейтинге. Кластер Lomonosov опустился со 132 на 164 место. Третий по производительности отечественный кластер Tornado опустился с 226 на 297 место. Всего в рейтинге осталось только 3 отечественных кластера (в прошлом рейтинге быть 5 отечественных систем, а пять лет назад - 12);

Со 171 до 160 уменьшилось число систем в Китае. Число систем в США снизилось со 171 до 168, тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы вернуть себе звание лидера по числу кластеров в рейтинге. Примечательно, что всего два года назад в Китае было 37 кластеров, входящих в TOP500;

Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах: США: 168 (171 в прошлой редакции рейтинга); Китай: 160 (171)

Япония: 33 (27);

Германия: 28 (31);

Франция: 18 (20)

Великобритания: 17 (13)

Южная корея 8 (4)

Италия: 8 (6);

Польша 6 (7);

Канада 6 (1);

Россия c 3 кластерами не вошла в десятку лидеров; Распределение по операционным системам, используемым на суперкомпьютерах (в скобках указано изменение по сравнению с прошлой редакцией рейтинга). По сравнению с прошлой редакций рейтинга раскладка осталась неизменной: Linux - 498 систем, 99.6%

Unix - 2, 0.4%

Смешанные - 0, 0%

Windows - 0, 0%

BSD - 0, 0% Из Linuх-систем: 58.8% (64.2%) не детализируют дистрибутив,

16.6% (12.6%) используют CentOS,

8.6% (8.6%) - Cray Linux,

4.2% (5%) - SUSE,

3.4% (3%) - RHEL,

1.2% (0.6%) - Ubuntu;

0.8% (0.6%) - Scientific Linux, Минимальный порог пиковой производительности для вхождения в Top500 вырос за полгода с 349.3 до 430.5 терафлопсов, а для Top100 - с 1073 до 1193 терафлопсов. Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 393 месте; Суммарная производительность всех систем в рейтинге за полгода возросла с 672 до 749 петафлопсов (три года назад было 274 петафлопсов). В настоящее время 138 кластеров демонстрирует производительность более петафлопcа (в прошлом рейтинге - 117, три года назад - 37); Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 212 суперкомпьютера находится в Азии (213 в предыдущем списке), 176 в Америке (175) и 106 в Европе (104); В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 92.8% (было 92.5%), на втором месте - IBM Power - 4.2% (было 4.4%), на третьем - AMD - 1.2% (было 1.4%); 31.6% (31.8%) всех используемых процессоров имеют 12 ядер, 13.2% (13.4%) - десять, 12.8% (11.2%) - 16 ядер, 11.2% (15.8%) - 8 ядер, 9.6% - 14 ядер, 7% - 18 ядер. Двух- и одноядерные системы не входят в рейтинг; 91 из 500 систем (в прошлом рейтинге - 86) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 74 системах задействованы чипы NVIDIA (было 52), в 17 - Intel Xeon Phi (было 21), в 1 - GPU AMD (было 1), 2 - PEZY, в 13 используются гибридные решения (было 3); Среди производителей кластеров на первом месте компания Hewlett-Packard 28.6% (22.4%), на втором месте - Lenovo 17% (18.4%), на третьем месте - Cray 11.4% (11.2%), на четвёртом - Sugon 9.2% (9.4%), на пятом - IBM 5.4% (6.6%). Одновременно выпущен альтернативный рейтинг кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для данных систем. Рейтинг Green500 отдельно больше не выпускается и объединён с Top500, так как обеспечение энергоэффективности теперь отражается в основном рейтинге Top500 (учитывается отношение LINPACK FLOPS к потребляемой мощности в ваттах).



