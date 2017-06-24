23.06.2017 23:45  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.6

Подготовлен релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.6.0. Кроме закрытия 81 отчёта об ошибках новый выпуск примечателен следующими изменениями: Новый инструмент "HTML-галерея", позволяющий экспортировать выбранный набор фотографий в виде web-страницы для последующего размещения на сайте и просмотра через браузер. Пользователю доступна коллекция тем для оформления галереи, поддерживаются средства для интерактивного управления на JavaScript.

Новый инструмент "Video Slideshow", позволяющий сформировать слайдшоу из выбранных фотографий и записать его в форме видеоролика. Предоставляются средства для выбора разрешения видео, формата, кодека, эффектов при смене фотографий.

Улучшен инструмент проверки целостности БД и проведения чистки от устаревшей информации, которая позволяет заметно сократить размер БД. В новой версии помимо SQLite добавлена поддержка MySQL 5.6.0.

Расширены средства группировки изображений, в которых учтены разные предпочтения пользователей. В интерфейсе группировки добавлена возможность выбора операций, которые допустимо применять к элементам созданной группы. По умолчанию допускается выполнение любых операций.

В новой вкладке Sidecars в разделе Metadata мастера настройки появилась возможность выбора дополнительного обработчика для распознавания прикреплённых файлов (sidecar).

Возобновлена поддержка закладок на местоположение (Geolocation Bookmarks), реализация которых полностью переписана, но осталась совместима со старыми настройками местоположения. Поддерживается отображение связанной с закладкой GPS-информации на карте.



