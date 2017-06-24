23.06.2017 23:45  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.6

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Подготовлен релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.6.0. Кроме закрытия 81 отчёта об ошибках новый выпуск примечателен следующими изменениями:
- Новый инструмент "HTML-галерея", позволяющий экспортировать выбранный набор фотографий в виде web-страницы для последующего размещения на сайте и просмотра через браузер. Пользователю доступна коллекция тем для оформления галереи, поддерживаются средства для интерактивного управления на JavaScript.
- Новый инструмент "Video Slideshow", позволяющий сформировать слайдшоу из выбранных фотографий и записать его в форме видеоролика. Предоставляются средства для выбора разрешения видео, формата, кодека, эффектов при смене фотографий.
- Улучшен инструмент проверки целостности БД и проведения чистки от устаревшей информации, которая позволяет заметно сократить размер БД. В новой версии помимо SQLite добавлена поддержка MySQL 5.6.0.
- Расширены средства группировки изображений, в которых учтены разные предпочтения пользователей. В интерфейсе группировки добавлена возможность выбора операций, которые допустимо применять к элементам созданной группы. По умолчанию допускается выполнение любых операций.
- В новой вкладке Sidecars в разделе Metadata мастера настройки появилась возможность выбора дополнительного обработчика для распознавания прикреплённых файлов (sidecar).
- Возобновлена поддержка закладок на местоположение (Geolocation Bookmarks), реализация которых полностью переписана, но осталась совместима со старыми настройками местоположения. Поддерживается отображение связанной с закладкой GPS-информации на карте.