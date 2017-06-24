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23.06.2017 23:45  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.6

Подготовлен релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.6.0. Кроме закрытия 81 отчёта об ошибках новый выпуск примечателен следующими изменениями:

  • Новый инструмент "HTML-галерея", позволяющий экспортировать выбранный набор фотографий в виде web-страницы для последующего размещения на сайте и просмотра через браузер. Пользователю доступна коллекция тем для оформления галереи, поддерживаются средства для интерактивного управления на JavaScript.
  • Новый инструмент "Video Slideshow", позволяющий сформировать слайдшоу из выбранных фотографий и записать его в форме видеоролика. Предоставляются средства для выбора разрешения видео, формата, кодека, эффектов при смене фотографий.
  • Улучшен инструмент проверки целостности БД и проведения чистки от устаревшей информации, которая позволяет заметно сократить размер БД. В новой версии помимо SQLite добавлена поддержка MySQL 5.6.0.
  • Расширены средства группировки изображений, в которых учтены разные предпочтения пользователей. В интерфейсе группировки добавлена возможность выбора операций, которые допустимо применять к элементам созданной группы. По умолчанию допускается выполнение любых операций.
  • В новой вкладке Sidecars в разделе Metadata мастера настройки появилась возможность выбора дополнительного обработчика для распознавания прикреплённых файлов (sidecar).
  • Возобновлена поддержка закладок на местоположение (Geolocation Bookmarks), реализация которых полностью переписана, но осталась совместима со старыми настройками местоположения. Поддерживается отображение связанной с закладкой GPS-информации на карте.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.5
  3. OpenNews: Выпуск программы для редактирования фотографий Fotoxx 16.01
  4. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.2
  5. OpenNews: Релиз редактора фотографий RawTherapee 5.1
  6. OpenNews: Выпуск менеджера фотографий Shotwell 0.27
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam, image, photo
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  • 1, Константавр, 00:07, 24/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дык я так и не понял с тех пор, у него появилась возможность распознавания конкретных людей? Или он просто распознаёт "вот тут рожа какая-то"? Я сначала пробовал, но после того как он половину машин и самолётов распознал как людей, забросил.
     
  • 2, Аноним, 00:32, 24/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Зря забросили Видимо, именно в этой половине машин и самолётов в момент фотосъе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, A.Stahl, 01:24, 24/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Ты недооцениваешь результат. Оно может понять КТО фотографировал.
     

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