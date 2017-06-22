22.06.2017 21:30  Выпуск web-браузера Opera 46

Состоялся выпуск проприетарного браузера Opera 46, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. В новой версии продолжен перенос улучшений интерфейса, развивавшихся в рамках экспериментального браузера Opera Neon, оценивающего новые методы взаимодействия в Web. Основные изменения: Экспресс панель теперь отображается с тёмным фоном, в случае отключения фонового изображения и применения тёмной темы оформления;

При импорте закладок, элементы из панели закладок теперь автоматически появляются на панели закладок в Opera;

Добавлены дополнительные фоновые изображения, в том числе анимированные;

На сенсорной панели Touch Bar, которая заменила собой строку кнопок Esc и F1-F12 на клавиатуре новых ноутбуков Macbook, добавлена возможность отображения поля для ввода Еmoji;

Проведена работа по повышению стабильности, по статистике среднее число крахов сократилось на 35%;

Браузерный движок обновлён до Chromium 59 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков и поддержкой формата APNG, позволяющего создавать анимированные PNG-изображения с 24-разрядной глубиной цвета и дополнительными 8 битами на прозрачность.



