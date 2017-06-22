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22.06.2017 21:30  Выпуск web-браузера Opera 46

Состоялся выпуск проприетарного браузера Opera 46, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. В новой версии продолжен перенос улучшений интерфейса, развивавшихся в рамках экспериментального браузера Opera Neon, оценивающего новые методы взаимодействия в Web.

Основные изменения:

  • Экспресс панель теперь отображается с тёмным фоном, в случае отключения фонового изображения и применения тёмной темы оформления;
  • При импорте закладок, элементы из панели закладок теперь автоматически появляются на панели закладок в Opera;
  • Добавлены дополнительные фоновые изображения, в том числе анимированные;
  • На сенсорной панели Touch Bar, которая заменила собой строку кнопок Esc и F1-F12 на клавиатуре новых ноутбуков Macbook, добавлена возможность отображения поля для ввода Еmoji;
  • Проведена работа по повышению стабильности, по статистике среднее число крахов сократилось на 35%;
  • Браузерный движок обновлён до Chromium 59 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков и поддержкой формата APNG, позволяющего создавать анимированные PNG-изображения с 24-разрядной глубиной цвета и дополнительными 8 битами на прозрачность.


  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.opera.com/desktop...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 43
  4. OpenNews: Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15
  5. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  6. OpenNews: Opera и ARM проданы китайским и японским компаниям
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opera
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  • 1.2, Dkg, 21:47, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Китайцы штампуют что надо!
     
  • 1.4, Аноним, 22:10, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Какже я ждал ЭмОдЗи для своего новеньгого макбука! :) ):( !!0)
     
  • 1.5, Аноним, 22:13, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А ведь когда-то хром называли браузером для домохозяек.
     
  • 1.6, Феофен, 22:14, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Китайцы не завезли gtk3 для Линуксовой сборки, случаем?
     
     
  • 2.11, qarkai, 23:49, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Таки да.
     
  • 1.7, Др Анон, 22:25, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Помню в некоторых альтернативных клиента аськи не было некоторых смайлов и иногда приходилось в ручную вбивать что-то вроде *crazy* ...
    К чему это я? Оглядываясь назад могу с уверенностью сказать что, я даже не думал о смайлах на клавиатуре.
    Мир, куда ты катишься, ты меня пугаешь.
     
  • 1.8, ms, 22:28, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Добавлены дополнительные фоновые изобаржения, в том числе анимированные;

    Нескучные обои!

     
  • 1.9, Аноним, 23:06, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    кнопки домашняя страница все так же нет?
     
     
  • 2.10, топик, 23:14, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    в настройках же ставилась..
     
  • 1.12, Аноним, 01:00, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем все эти плюшки Мы ваш браузер, если и любим, то только за быстро включае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 01:32, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Забыли написать самое главное: сборок 32 бита для линукс больше не будет
     

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