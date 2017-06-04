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04.06.2017 11:28  Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust

Французский разработчик, действующий под псевдонимом Dominus Carnufex, на практике продемонстрировал реалистичность идей по переписыванию ядра Linux на языке Rust. В настоящее время Rust уже хорошо показал себя в качестве языка низкоуровневого системного программирования и даже существует несколько проектов по разработке новых операционных систем на языке Rust. Автор исследования относится к проектам по созданию новых ОС скептически, считая, что у них нет шансов на завоевание рынка. При этом, более реалистичным выглядит постепенная переработка ядра Linux на Rust, что позволило бы решить многие проблемы с безопасностью.

Чтобы не выглядеть голословным Dominus Carnufex подготовил рабочий прототип реализации интегрируемого в ядро системного вызова, код которого написан на языке Rust с ассемблерными вставками, оформленными в виде unsafe-блоков. Код компилируется при помощи rustc в объектные файлы, не привязанные к стандартной библиотеке и прикрепляемые к ядру во время сборки. Пример протестирован на ядре Linux 4.8.17, поставляемом в дистрибутиве Linux Mint.

Предоставленный пример может рассматриваться в качестве отправной точки для постепенного портирования различных системных вызовов ядра Linux на Rust. Интерес к Rust прежде всего вызван предоставляемыми языком возможностями по безопасному программированию, избавляющими от проблем, возникающих в Си из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступна операционная система Redox 0.2, написанная на языке Rust
  3. OpenNews: Доступен язык программирования Rust 1.16
  4. OpenNews: Рассматривается возможность перевода NTPsec на язык Rust или Go
  5. OpenNews: Инициатива по созданию порта PostgreSQL на языке Rust
  6. OpenNews: В Firefox 48 начнётся интеграция компонентов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: rust, kernel
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  • 1.1, Аноним, 11:42, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    Rustовики просто как сектанты какие-то.
     
     
  • 2.3, h31, 11:47, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Да ладно, пусть играются. В основную ветку всё равно эти эксперименты не попадут, а в своих модулях пусть что угодно делают.
     
     
  • 3.18, фыв, 13:02, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > В основную ветку всё равно эти эксперименты не попадут

    Торвальдс известен тем, что нормальные вещи не тащит, а всякое непонятное тащит.

     
     
  • 4.19, Я. Р. Ош, 13:22, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    И ест вантузятников на завтрак
     
  • 2.4, Аноним, 11:49, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Уродливый синтаксис располагает к сектантству: см. лисп и другие. Разного пошиба шизофреники на такое моментально липнут.
     
     
  • 3.5, Andrey Mitrofanov, 11:53, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    > Уродливый синтаксис располагает к сектантству: см. лисп и другие. Разного пошиба шизофреники
    > на такое моментально липнут.

    Ваш вброс настолько прекрасен, что прямо неймётся спросить, каков же Он, прекрасный синтаксис, на котоорый льнут строевым гранёным выверенным шагом солдафоны, стриженные под одну гребёнку?.... Сорвите же покровы, маэстро.

     
     
  • 4.6, A.Stahl, 11:59, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Си. Все популярные языки имеют Си-подобный синтаксис. Чем меньше язык похож на Си тем меньше у него шансов. Ну кроме, может, каких-то узкоспециализированных задач, где заточенность языка под конкретные нужды важнее удобства и красоты.
    И не надо мне рассказывать про Фортран. Он омерзителен.
     
     
  • 5.22, freehck, 13:43, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хех. Так ведь как раз в лиспах удобства и красоты достичь куда легче за счёт гибкой системы макросов. В этом ведь и есть сила лиспов: не существует ситуации, когда тебе хочется сказать "было бы здорово иметь синтаксическую конструкцию, чтобы выполнить это действие в одну строчку", потому что если она возникает, ты раз - и изменяешь синтаксис языка, как тебе вздумается.

    Вы несколько нечестны, придавая большое значение синтаксису. Синтаксис языка выучить - это ж делов-то на неделю, каким бы язык ни был. Основная задача после этого - изучение библиотек, эффективных методов разработки, выработка стиля написания кода. Да будь там хоть BEGIN/END или let/in вместо фигурных скобок - от этого алгоритм сильно не изменяется.

     
     
  • 6.24, Аноним, 13:48, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Как показала практика, существенного успеха на рынке промышленных языков это не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.26, A.Stahl, 13:51, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >в лиспах удобства и красоты достичь куда легче за счёт гибкой системы макросов

    Вот только в Лиспе удобства и красоты нужно достигать, а в Си удобство и красота идут "из коробки".

     
  • 4.7, Аноним, 12:00, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    JavaScript Приятнее по синтаксису языка я пока что не видел, хотя в прошлом - к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.9, Добрый, 12:10, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    в прошлом - это месяца потора
     
  • 5.14, Аноним, 12:45, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    см Ruby в части синтаксиса и реализации идеи того, что программа должна читатьс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.27, Аноним, 13:52, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ушибленной этой идеей предлагаю пойти писать на COBOLе.
     
  • 3.13, Аноним, 12:44, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    питон же взлетел Раст по синтаксису по сравнению с питоном просто красавица... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, Mandms, 12:59, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Python красив настолько что будучи похожим на псевдокод применяемый в книгах по информатике - заменил разнообразный этот псевдокод собой

    Лаконичность
    Выразительность
    Нет ничего столь же лаконичного но одновременно супер-читаемого. Даже nim многословнее

     
     
  • 5.20, Я. Р. Ош, 13:27, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    сраный гвидобейсик для ньюфагов
     
     
  • 6.29, kai3341, 13:54, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы просто бейсика не видели. Я вам даже завидую
     
  • 1.2, A.Stahl, 11:44, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >>При этом, более полезной выглядела бы постепенная переработка ядра Linux на Rust, что позволило бы решить многие проблемы с безопасностью.
    >полезной

    Урожай вина во Франции, видимо, офигенен. Но ничего. Пьяный угар пройдёт. Или делирий. Со своeй позиции мне тяжело судить что там происходит.

     
     
  • 2.8, Аноним, 12:09, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не. Это не вино. Это гидропоника.
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:37, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гвидропоника.
     
  • 1.10, develop7, 12:13, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора.
     
  • 1.11, Аноним, 12:16, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это разве не взаимоисключающие параметры ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 12:28, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Rust'аманов это не остановит!
     
  • 2.15, anonimous, 12:48, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Dominus Carnufex доказал, что на чистом Rust'е функции ядра реализовать невозможно.
     
     
  • 3.31, kai3341, 13:56, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линус доказал, что на чистом С функции ядра реализовать невозможно
     
  • 2.16, kuku, 12:58, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как Линус сказал: masturbating monkeys... :)
     
  • 1.23, Аноним, 13:43, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Goпники срут кирпичами со своим GC.
     
     
  • 2.30, Аноним, 13:56, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Они вроде как и не претендуют У go есть чёткая основная ниша - написание высоко... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Аноним, 13:49, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну и псевдоним, блин Dominus Carnufex значит Господь-истязатель хотя я н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, A.Stahl, 13:53, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и псевдоним, блин... "Dominus Carnufex"

    Ты свой-то псевдоним видел? Аноним, блин. Какой же ты аноним если у тебя есть псевдоним "Аноним"?

     

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