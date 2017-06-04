04.06.2017 11:28  Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust

|
|
|
|
|
|
|
|3.18, фыв, 13:02, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> В основную ветку всё равно эти эксперименты не попадут
Торвальдс известен тем, что нормальные вещи не тащит, а всякое непонятное тащит.
|
|
|
|3.5, Andrey Mitrofanov, 11:53, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
|
> Уродливый синтаксис располагает к сектантству: см. лисп и другие. Разного пошиба шизофреники
> на такое моментально липнут.
Ваш вброс настолько прекрасен, что прямо неймётся спросить, каков же Он, прекрасный синтаксис, на котоорый льнут строевым гранёным выверенным шагом солдафоны, стриженные под одну гребёнку?.... Сорвите же покровы, маэстро.
|
|
|
|4.6, A.Stahl, 11:59, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
Си. Все популярные языки имеют Си-подобный синтаксис. Чем меньше язык похож на Си тем меньше у него шансов. Ну кроме, может, каких-то узкоспециализированных задач, где заточенность языка под конкретные нужды важнее удобства и красоты.
И не надо мне рассказывать про Фортран. Он омерзителен.
|
|
|
|5.22, freehck, 13:43, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Хех. Так ведь как раз в лиспах удобства и красоты достичь куда легче за счёт гибкой системы макросов. В этом ведь и есть сила лиспов: не существует ситуации, когда тебе хочется сказать "было бы здорово иметь синтаксическую конструкцию, чтобы выполнить это действие в одну строчку", потому что если она возникает, ты раз - и изменяешь синтаксис языка, как тебе вздумается.
Вы несколько нечестны, придавая большое значение синтаксису. Синтаксис языка выучить - это ж делов-то на неделю, каким бы язык ни был. Основная задача после этого - изучение библиотек, эффективных методов разработки, выработка стиля написания кода. Да будь там хоть BEGIN/END или let/in вместо фигурных скобок - от этого алгоритм сильно не изменяется.
|
|
|
|6.26, A.Stahl, 13:51, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
>в лиспах удобства и красоты достичь куда легче за счёт гибкой системы макросов
Вот только в Лиспе удобства и красоты нужно достигать, а в Си удобство и красота идут "из коробки".
|
|
|
|4.17, Mandms, 12:59, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Python красив настолько что будучи похожим на псевдокод применяемый в книгах по информатике - заменил разнообразный этот псевдокод собой
Лаконичность
Выразительность
Нет ничего столь же лаконичного но одновременно супер-читаемого. Даже nim многословнее
|
|1.2, A.Stahl, 11:44, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
|
>>При этом, более полезной выглядела бы постепенная переработка ядра Linux на Rust, что позволило бы решить многие проблемы с безопасностью.
>полезной
Урожай вина во Франции, видимо, офигенен. Но ничего. Пьяный угар пройдёт. Или делирий. Со своeй позиции мне тяжело судить что там происходит.
|