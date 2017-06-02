02.06.2017 09:43  Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome

Компания Google официально объявила о своих планах по интеграции в браузер Chrome средств для блокирования неприемлемой рекламы. Включение блокировщика намечено на начало 2018 года. Для безболезненного внедрения блокировщика компания Google подготовила новый инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report, который предоставляет средства для упрощения выявления неприемлемой рекламы на сайте и устранения возникших проблем.

В качестве причины называется плачевная ситуация на рынке рекламы, из-за которой из-за навязчивых рекламных систем страдают добросовестные рекламные сети и создатели контента. Пользователи реагируют на появление выплывающих и мешающих просмотру баннеров установкой блокировщиков рекламы, доля которых в прошлом году достигла 30%, что существенно затрудняет окупаемость общедоступных бесплатных контент-проектов и заставляет их искать новые пути монетизации (например, ограничивать доступ к некоторому виду контента только для платных подписчиков) или более навязчиво продвигать баннерную рекламу (образуется замкнутый круг, так как в ответ на навязчивые методы увеличивается число пользователей с блокировщиками рекламы).

Чтобы сдержать экспансию агрессивных блокировщиков, отключающих вообще всю рекламу и поддерживающих белые списки на платной основе, компания Google намерена интегрировать блокировщик в Chrome, но блокировать с его помощью только недопустимые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого и не соответствующих критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы.

Из недопустимых видов рекламы отмечаются: