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02.06.2017 09:43  Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome

Компания Google официально объявила о своих планах по интеграции в браузер Chrome средств для блокирования неприемлемой рекламы. Включение блокировщика намечено на начало 2018 года. Для безболезненного внедрения блокировщика компания Google подготовила новый инструмент для web-мастеров - Ad Experience Report, который предоставляет средства для упрощения выявления неприемлемой рекламы на сайте и устранения возникших проблем.

В качестве причины называется плачевная ситуация на рынке рекламы, из-за которой из-за навязчивых рекламных систем страдают добросовестные рекламные сети и создатели контента. Пользователи реагируют на появление выплывающих и мешающих просмотру баннеров установкой блокировщиков рекламы, доля которых в прошлом году достигла 30%, что существенно затрудняет окупаемость общедоступных бесплатных контент-проектов и заставляет их искать новые пути монетизации (например, ограничивать доступ к некоторому виду контента только для платных подписчиков) или более навязчиво продвигать баннерную рекламу (образуется замкнутый круг, так как в ответ на навязчивые методы увеличивается число пользователей с блокировщиками рекламы).

Чтобы сдержать экспансию агрессивных блокировщиков, отключающих вообще всю рекламу и поддерживающих белые списки на платной основе, компания Google намерена интегрировать блокировщик в Chrome, но блокировать с его помощью только недопустимые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого и не соответствующих критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы.

Из недопустимых видов рекламы отмечаются:

  • Перекрывающие контент всплывающие окна;
  • Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
  • Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
  • Очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке;
  • Для мобильных устройств дополнительно упоминается раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.





  1. Главная ссылка к новости (http://blog.chromium.org/2017/...)
  2. OpenNews: Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы
  3. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
  4. OpenNews: Оценка степени использования дополнений для блокирования рекламы
  5. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
  6. OpenNews: Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: chrome, adblock
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  • 1.1, Аноним, 09:45, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +22 +/
    Google хочет стать монополистом рекламы?
     
     
  • 2.23, X4asd, 11:05, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    судя по новости -- Гугл хочет выглядеть глупеньким - Гугл один -- а рекламн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, talosdx, 11:09, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    К ниму ещё антимонополисты докопаются и оштрафуют. Тот же недояндекс.
     
     
  • 4.50, Аноним, 12:27, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никто никого не накажет уже, все поздно Гугель договорился с российскими чиновн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.65, VINRARUS, 13:47, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А у нас Яндекс наказали. Яндексвсё наступил. :D
     
  • 3.26, Crazy Alex, 11:09, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    запросто сможет. Кто сильно наглый - тех в полный бан, и всех делов.
     
     
  • 4.29, X4asd, 11:12, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    опиши -- как полный бан будешь осуществлять по ip-чтоль а если ip-сменить а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, поледанныхотсутств, 11:31, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    напомню что статья про гугл хром..
     
  • 5.39, die_russofobs, 11:47, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    А, IP6 66 с 6-ю же группами адресов - чтобы уж на всё и всех хватило в т ч пос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.84, Crazy Alex, 14:45, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кхм, "и не испортят нам обедню злые происки врагов"? Санитары тебя проморгали, или что?
     
  • 5.86, Crazy Alex, 14:56, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какой IP По доменам, конечно 1 добавить в браузер кнопку пожаловаться на наз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Lain_13, 11:16, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Гугл просто натравит на них AI, который научит распознавать рекламу.
     
     
  • 4.35, X4asd, 11:34, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    и как ты себе это представляешь AI заблокирует лишков чего-то друого -- потому-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.46, Lain_13, 12:13, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Они уже работают над компьютерным зрением и самообучающимися алгоритмами Дай им... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.49, Аноним, 12:22, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы хотели сказать - в браузере гугла, в котором они заменили Google Chrom e 12... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.51, Lain_13, 12:27, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы не ограничивал их работу лишь ребрендингом, но вы всё правильно поняли.
     
  • 7.73, chorny, 14:12, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тогда уж в браузере Яндекса который браузер Google который браузер Apple который браузер KDE.

    Кстати браузер Яндекс это не только замена названия. Вот один из достаточно многочисленных примеров (легко находится через поиск того же Google): https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/273385/

     
  • 6.94, Аноним, 15:11, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У них не получится готовый законченный продукт То есть он в принципе не может п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:52, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А адблок и микроблок запретят?
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:58, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ты имел ввиду uBlock(мюблок/юблок)?
     
     
  • 3.10, Дегенератор, 10:15, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    uBlock orign
     
  • 3.16, Аноним, 10:25, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаешь, какую приставку обозначает буква "µ"? Или же "u" у немощных
     
     
  • 4.76, Имя, 14:23, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    раньше может так и было, а теперь микро значек на ю везде изменился, и с главной страницы юблока:  
    pronounced you-block origin (/ˈjuːˌblɒk/) — you decide what enters your browser.
     
     
  • 5.78, Имя, 14:24, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > раньше может так и было, а теперь микро значек на ю везде
    > изменился, и с главной страницы юблока:
    > pronounced you-block origin (/ˈjuːˌblɒk/) — you decide what
    > enters your browser.

    значОк, конечно же

     
  • 1.3, Аноним, 09:55, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Будет резать всю рекламу кроме гугл и удалять из маркета блокирощики которые блокируют гугл
     
  • 1.5, Аноним, 10:04, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Подтверждаю, с рекламой надо что-то делать Последнее время предложения по разме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, нах, 12:30, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    с обычными неплохо справляется сам гугль, не оставляя конкурентам места под со... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 10:05, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Реклама на ютубе является недопустимой?
    >Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
    >Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
     
     
  • 2.11, Гость, 10:15, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На ютубе -- разумеется, нет. Это же наш сервис!
     
  • 2.14, Unnamed, 10:21, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    1 Ты уже ожидаешь видео со звуком на этом сайте 2 Контент у тебя уже загруже... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Lain_13, 11:22, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 А это уже не важно 2 Доступ к контенту заблокирован до того, пока не посмот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.58, Отражение луны, 13:04, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Что уж там, вся реклама - недопустимая Пусть компании раздают сервисы бесплатно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, Lain_13, 13:07, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вообще мне очень нравится, как сейчас некоторые музыканты и художники выкладываю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.90, Аноним, 15:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты думаешь они с рекламы только деньги получают Ха Ты наивный как 3 копейки К... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 11:32, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ожидаю, я вообще на комменты и описание посмотреть пришёл :)
     
  • 2.31, rpm, 11:17, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Опередил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, dimqua, 10:11, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Отлично, теперь т.н. приемлемой рекламы станет больше. И её станет легче блокировать. :-D
     
  • 1.8, номия, 10:11, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тем не менее вот такого вырезания рекламы действительно достаточно.
     
     
  • 2.20, X4asd, 10:57, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    я тебя удивлю -- но НЕвырезания вообще ни какой рекламы -- достаточно тоже на к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 11:50, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Получил двойку из-за пропущенного пробела, и теперь травма на всю жизнь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.92, Аноним, 15:04, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На крайний случай можно и интернетом не пользоваться Поэтому нужно развивать да... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 10:13, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Если гугл попытается каким-то образом ограничить возможность установки сторонних... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 10:18, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Если в Chrome появится встроенный блокировщик, то устанавливать левые сторонние ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Я, 10:22, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Оплатой за посещение является просмотр или кликание рекламы Я её не смотрю и по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.42, Вася, 11:58, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну ты не смотришь, а тетя Валя, которой ты винду ставил и хром с адблоком, смотр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, Аноним, 11:34, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне не нравится реклама которая показывается через гугл ад особенно когда я чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, нах, 12:34, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    так прекрати искать анальные пробки и смотреть видео сатанинских ритуалов с того... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.85, F, 14:47, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если бы рекламные сети не отслеживали и не принимали за меня решение, что мне показать, то я бы еще подумал. А то неделями читать рекламу про тему, которую я уже изучил, закрыл и не хочу читать - это многовато.

    Не говоря, что такая реклама, натурально, еще и заставляет людей покупать больше ненужных им товаров, что не самое удачное для посетителей.

     
  • 2.18, Аноним, 10:30, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы новость то читали Если бы гугл хотел ограничить возможность установки сторон... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.28, Аноним, 11:10, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рынок рекламы сокращается, потому что все больше и больше людей ставят блокировщ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, Аноним84701, 14:09, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >  Гугл хочет замедлить, либо вообще остановить
    > этот процесс.

    Не можешь победить -- возглавь! (с)

    > However, over the years we've increasingly heard from users that while some types of advertising are fine, others can seem overwhelmingly frustrating or intrusive. Due to these poor ad experiences,
    > the usage of extensions that block ads across the web continues to rise, up about 30% from just last year

    Угу, почти верю. Правда, плачевая для _пользователей_ ситуация  с рекламой была еще лет 15 назад -- 1000+1 попап, моргающие гифки с фривольно одетыми тётями и не-совсем-тетями и т.д.  
    И все это на  фоне диалапа или тарифов с ограниченным объемом данных.  Да тот же адблок появился в 2004-2005, разновидности Click2Play для флэша еще раньше.
    Но зашевелились гугловцы почему-то только сейчас, когда ситуация грозится стать плачевной для них самих.

     
  • 3.41, Аноним, 11:53, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну а если в результате, в качестве побочного эффекта , агрессивные блокировщи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 10:19, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл избавляется от конкурентов. Так бы и написали.
     
  • 1.17, Аноним, 10:27, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А кто-то знает как бороться с определителями блокировщиков рекламы Конечно, я и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 10:36, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Отключить javascript Универсального метода, насколько мне известно, не существу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 11:36, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Смотря как они работают, плашки во весь экран отключаются руками без проблем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, die_russofobs, 12:13, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Готовьтесь к тому что рекламу будет либо геморно либо невозможно отключать, всё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.60, MadeInRussia, 13:09, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    У человека есть право ставить условия, на которых он предоставляет услугу другим... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.62, Lain_13, 13:16, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А у посетителей сайтов есть право интерпретировать скачанный код из сети так, как им заблагорассудится. В том числе игнорируя те части, которые им не нравятся не зависимо от причины. Ой, простите, мне не нравятся ваши рекламные скрипты и картинки, я их не буду у себя рисовать. Я имею на это право и я им пользуюсь.
    Право требовать плату за свои услуги у сайтов есть, а вот права принуждать к просмотру рекламы у них нет и никогда не было. И если этот мир не сойдёт с ума окончательно, то никогда и не будет.
    А то однажды будет вот так: https://www.youtube.com/watch?v=IFe9wiDfb0E
     
     
  • 7.64, MadeInRussia, 13:43, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ох, ну вы же понимаете, что это уже хаки и попытка прикинуться невинной овечкой ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.69, Аноним, 14:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проиграл с тебя, либираха Никаких условий нет и не существует в природе Мне ри... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.70, Lain_13, 14:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это моё полное право интерпретировать «веб-стандарты» так, как мне заблагорассудится так-как это не более чем рекомендации. И да, у владельцев веб-сайтов есть право вставлять разного рода проверки, а у меня есть право менять поведение браузера так, чтоб они не работали. Я так и делаю.

    > рано или поздно эти условия могут прописать в законе

    «И если этот мир не сойдёт с ума окончательно, то никогда и не будет.»

     
     
  • 9.74, MadeInRussia, 14:17, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я полностью согласен с вами, что это ваше законное право и вы не нарушаете никак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.87, Lain_13, 14:56, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я утверждаю, что владелец сайта нарушает его же пытаясь заставить меня смотрет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.96, MadeInRussia, 15:16, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    К сожалению, хоть как-то предположить, на что вы клацнете и купите, можно только... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.80, dq0s4y71, 14:28, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, не надо домысливать за владельца сайта, раз уж вы заговорили о договоре ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.88, Аноним, 14:58, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ровно так же никто не будет ходить, если будет слошная реклама на сайте Просто ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.91, MadeInRussia, 15:03, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Другое дело, много ли народа будет ходить на твой сайт? :)
    > Ровно так же никто не будет ходить, если будет слошная реклама на
    > сайте. Просто нужно делать ненавязчивую рекламу.

    Согласен полностью.

    В идеале — это должно регулироваться рынком, низким уровнем посещений сайтов с плохой рекламой. Решение Google как раз подводит к такому компромиссу — вы смотрите рекламу, не блокируете ее всю, взамен мы гарантируем, что она будет только ненавязчива.

    Ну и они пытаются перехватить инициативу у ведущих игроков рынка AdBlock, которых они не контроллируют и с которыми, видимо, сложно договариваться, чтобы самим определять условия компромисса. Это уже коммерческие интересы Google, как они сыграют — увидим.

     
     
  • 11.93, Аноним, 15:07, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня только один вопрос, господа диванные кукаретики я не кликаю на рекламу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.97, MadeInRussia, 15:24, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Здесь есть несколько моментов Во-первых, вовсе не обязательно, чтобы вы кликали... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.89, MadeInRussia, 15:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    gt оверквотинг удален Я не утверждаю, что пользователь нарушает какие-то полож... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.68, dq0s4y71, 13:57, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В целом, всё правильно, но аналогии с физическим миром, как всегда, немного хромают. В виртуальном мире виртуальные запреты, которые виртуально обходятся, с виртуальными последствиями. В физическом мире всё немного не так, поэтому в нём мы ведём себя по-другому :)
     
     
  • 7.77, MadeInRussia, 14:23, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почти Вопрос в том, что для создания виртуального мира физические люди тратят ф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.82, dq0s4y71, 14:39, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Затраты, которые уходят на создание чего-либо в физическом мире, несопоставимы с затратами на создание чего-либо в виртуальном мире. Соответственно, несопоставимы и потери. Соответсвенно, требовать одинаковой ответственности и налагать одинаковые ограничения бессмысленно.
     
     
  • 9.98, MadeInRussia, 15:30, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    О нет, я не собираюсь требовать налагать ограничения и ответственность Ни в кое... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.99, MadeInRussia, 15:37, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален В плане объемов я напомню, что ключевой статьей доходов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.66, Аноним, 13:54, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Файрволл на моей системе мне никто запретить не может Туда же и userstyles ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.55, нах, 12:40, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    не надо с ними бороться, им помогать надо Поставь adnauseam, пусть ребята зараб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, Аноним, 13:55, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне жалко моей интендификации и передачи моих данных третьим лицам, да.
     
  • 1.22, Аноним, 10:59, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    ахаха т е не от самого гугла ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 11:06, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Фронетендеры сегодня пьют и плачут обнявшись В хроме уже и так есть логика, кот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 11:09, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем вообще воспроизводить видео без явного указания Или оно как-то по-другому... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним, 12:02, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ок, не проигрывание, а выключает кнопочку play на html video
     
  • 1.38, Аноним, 11:42, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;

    Лол, не знаю как для десктопных браузеров, но в ютубе для мобильных частенько перед роликом крутится реклама со счетчиком секунд и кнопкой Skip ad или как-то так. Может гуглу лучше начать с себя?

     
     
  • 2.95, Аноним, 15:14, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да. Ты тоже можешь начать - например байкотировать тытрубу.
     
     
  • 3.101, dimqua, 15:45, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >байкотировать

    От слова байткод?

     
  • 1.43, Аноним, 12:01, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хитрый план - напихать всем рекламных зондов с оплатой за временное извлечение ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.47, die_russofobs, 12:19, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А, дополнительно под видом заработка на рекламе - заниматься никак не проверяб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, die_russofobs, 13:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    продолжение p s Но, стим тоже старается не отстать - ведь аналогично никак не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, VINRARUS, 14:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ты человек без нации и без народа (всегда везде были такие люди) то давай ты тихонько будеш держать свою тупость у себя в голове, а не обсерать многомилионный народ.
     
  • 1.48, Гость, 12:20, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пчелы против меда? Корпорация, которая зарабатывает на рекламе и шпионаже за пользователями, будет рекламу блокировать?
     
     
  • 2.54, Lain_13, 12:38, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не можешь победить — возглавь!
     
  • 2.61, Аноним, 13:11, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы так говорите будто они свою рекламу блочить будут
     
  • 2.63, Аноним, 13:22, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже шпионаж приносит столько, что рекламу можно спокойно блокировать.
     
  • 1.56, Аноним, 12:51, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Малварь и сплоитпаки они тоже будут блокировать?
     
  • 1.75, AlexYeCu_not_logged, 14:21, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Из недопустимых видов рекламы отмечаются:
    >...
    >Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
    >...

    Так это же youtube...

     
  • 1.79, 5percent, 14:24, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самая бесячая реклама это как раз на ютубе. Особенно последнее время ролик от яндекс!!! такси. ДИНЬ ДИНЬ ДИНЬ!!! Аж уши закладывает.
     
  • 1.81, konart, 14:35, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Яндекс.Браузере такой уже есть. Все блокирует на ура, кроме Яндекс.Директа, который ничем заблокировать не получается вообще.
     
  • 1.83, konart, 14:42, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, ну и да, эта новость не будет полной без ссылки на это чудо: https://contributor.google.com/v/marketing
     
  • 1.100, Аноним, 15:40, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё правильно делают Не можешь победить возглавь Корпорация добра научит Вас к... весь текст скрыт [показать]
     

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