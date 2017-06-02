02.06.2017 09:43  Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.76, Имя, 14:23, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
раньше может так и было, а теперь микро значек на ю везде изменился, и с главной страницы юблока:
pronounced you-block origin (/ˈjuːˌblɒk/) — you decide what enters your browser.
|
|
|
|5.78, Имя, 14:24, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> раньше может так и было, а теперь микро значек на ю везде
> изменился, и с главной страницы юблока:
> pronounced you-block origin (/ˈjuːˌblɒk/) — you decide what
> enters your browser.
значОк, конечно же
|
|1.6, Аноним, 10:05, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
|
Реклама на ютубе является недопустимой?
>Видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком;
>Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
|
|
|
|
|
|3.85, F, 14:47, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Если бы рекламные сети не отслеживали и не принимали за меня решение, что мне показать, то я бы еще подумал. А то неделями читать рекламу про тему, которую я уже изучил, закрыл и не хочу читать - это многовато.
Не говоря, что такая реклама, натурально, еще и заставляет людей покупать больше ненужных им товаров, что не самое удачное для посетителей.
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|
|
|5.72, Аноним84701, 14:09, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Гугл хочет замедлить, либо вообще остановить
> этот процесс.
Не можешь победить -- возглавь! (с)
> However, over the years we've increasingly heard from users that while some types of advertising are fine, others can seem overwhelmingly frustrating or intrusive. Due to these poor ad experiences,
> the usage of extensions that block ads across the web continues to rise, up about 30% from just last year
Угу, почти верю. Правда, плачевая для _пользователей_ ситуация с рекламой была еще лет 15 назад -- 1000+1 попап, моргающие гифки с фривольно одетыми тётями и не-совсем-тетями и т.д.
И все это на фоне диалапа или тарифов с ограниченным объемом данных. Да тот же адблок появился в 2004-2005, разновидности Click2Play для флэша еще раньше.
Но зашевелились гугловцы почему-то только сейчас, когда ситуация грозится стать плачевной для них самих.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.62, Lain_13, 13:16, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
А у посетителей сайтов есть право интерпретировать скачанный код из сети так, как им заблагорассудится. В том числе игнорируя те части, которые им не нравятся не зависимо от причины. Ой, простите, мне не нравятся ваши рекламные скрипты и картинки, я их не буду у себя рисовать. Я имею на это право и я им пользуюсь.
Право требовать плату за свои услуги у сайтов есть, а вот права принуждать к просмотру рекламы у них нет и никогда не было. И если этот мир не сойдёт с ума окончательно, то никогда и не будет.
А то однажды будет вот так: https://www.youtube.com/watch?v=IFe9wiDfb0E
|
|
|
|
|
|8.70, Lain_13, 14:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Нет, это моё полное право интерпретировать «веб-стандарты» так, как мне заблагорассудится так-как это не более чем рекомендации. И да, у владельцев веб-сайтов есть право вставлять разного рода проверки, а у меня есть право менять поведение браузера так, чтоб они не работали. Я так и делаю.
> рано или поздно эти условия могут прописать в законе
«И если этот мир не сойдёт с ума окончательно, то никогда и не будет.»
|
|
|
|
|
|10.91, MadeInRussia, 15:03, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
>> Другое дело, много ли народа будет ходить на твой сайт? :)
> Ровно так же никто не будет ходить, если будет слошная реклама на
> сайте. Просто нужно делать ненавязчивую рекламу.
Согласен полностью.
В идеале — это должно регулироваться рынком, низким уровнем посещений сайтов с плохой рекламой. Решение Google как раз подводит к такому компромиссу — вы смотрите рекламу, не блокируете ее всю, взамен мы гарантируем, что она будет только ненавязчива.
Ну и они пытаются перехватить инициативу у ведущих игроков рынка AdBlock, которых они не контроллируют и с которыми, видимо, сложно договариваться, чтобы самим определять условия компромисса. Это уже коммерческие интересы Google, как они сыграют — увидим.
|
|6.68, dq0s4y71, 13:57, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
В целом, всё правильно, но аналогии с физическим миром, как всегда, немного хромают. В виртуальном мире виртуальные запреты, которые виртуально обходятся, с виртуальными последствиями. В физическом мире всё немного не так, поэтому в нём мы ведём себя по-другому :)
|
|
|
|
|
|8.82, dq0s4y71, 14:39, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Затраты, которые уходят на создание чего-либо в физическом мире, несопоставимы с затратами на создание чего-либо в виртуальном мире. Соответственно, несопоставимы и потери. Соответсвенно, требовать одинаковой ответственности и налагать одинаковые ограничения бессмысленно.
|
|1.38, Аноним, 11:42, 02/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
|
> Реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента;
Лол, не знаю как для десктопных браузеров, но в ютубе для мобильных частенько перед роликом крутится реклама со счетчиком секунд и кнопкой Skip ad или как-то так. Может гуглу лучше начать с себя?
|
|
|
|
|
|
|
|4.71, VINRARUS, 14:00, 02/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Если ты человек без нации и без народа (всегда везде были такие люди) то давай ты тихонько будеш держать свою тупость у себя в голове, а не обсерать многомилионный народ.
|