02.06.2017 09:43  Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome

> Гугл хочет замедлить, либо вообще остановить

> этот процесс. Не можешь победить -- возглавь! (с) > However, over the years we've increasingly heard from users that while some types of advertising are fine, others can seem overwhelmingly frustrating or intrusive. Due to these poor ad experiences,

> the usage of extensions that block ads across the web continues to rise, up about 30% from just last year Угу, почти верю. Правда, плачевая для _пользователей_ ситуация с рекламой была еще лет 15 назад -- 1000+1 попап, моргающие гифки с фривольно одетыми тётями и не-совсем-тетями и т.д.

И все это на фоне диалапа или тарифов с ограниченным объемом данных. Да тот же адблок появился в 2004-2005, разновидности Click2Play для флэша еще раньше.

Но зашевелились гугловцы почему-то только сейчас, когда ситуация грозится стать плачевной для них самих.