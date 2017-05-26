26.05.2017 07:08  Автоматическая генерация кода, воспроизводящего интерфейс со скриншота

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|2.25, ыы, 09:14, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> идея по созданию генератора кода, воссоздающего макет интерфейса пользователя, предложенного на скриншоте
> По-моему хрень. Макет интерфейса надо представлять в виде макета, а не в
> виде проекции на холст который статичен. Если развить идею дальше то
> макет интерфейса + динамика даст...видеофайл?
который будет показываться пользователю вместо сайта....
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|2.4, EuPhobos, 08:04, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+8 +/–
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Для кого? Для программеров или для мартышек за клавиатурой?
Скорее второе. Генераторы вам нагенерят простыней из кода. Такими темпами скоро и 32гига оперативы будет мало, что бы запустить какую ни будь простенькую программулинку.
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|4.22, ыы, 09:11, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да они никогда не станут популярными. Это как в ворде делать сайты.
Да и в Adobe Muse сайты тоже получаются шлаком...
Автоматические генераторы вебсайтов- все поголовно - хня....
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|3.20, angra, 09:10, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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С точностью до наоборот. Данная штука избавит от еще одной рутины, которой иногда надо заниматься и освободит время для написания кода, реализующего логику, а не создающего интерфейс. И никакого повышенного потребления тоже не будет. В конце концов ничего не мешает написать свой генератор кода для целевого UI тулкита/фреймворка из их абстрактного представления. А вот работа части "мартышек за клавиатурой" действительно станет неактуальной.
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|4.30, ыы, 09:40, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> С точностью до наоборот. Данная штука избавит от еще одной рутины, которой
> иногда надо заниматься и освободит время для написания кода, реализующего логику,
> а не создающего интерфейс. И никакого повышенного потребления тоже не будет.
> В конце концов ничего не мешает написать свой генератор кода для
> целевого UI тулкита/фреймворка из их абстрактного представления. А вот работа части
> "мартышек за клавиатурой" действительно станет неактуальной.
Обычно логику приложения и интерфейс пишут вообще говоря разные люди :)
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|2.9, Anonymouse, 08:32, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+5 +/–
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Люди умеют шить уже тысячелетия, однако я не замечаю этого навыка в совершенстве у каждого встречного. То же касается строительства, металлургии, любой инженерной области. Программировать должно уметь меньшинство, чтобы упрощать жизнь большинству. Если в будущем для работы элементарного терапевта или бухгалтера им будет необходимо уметь запрограммировать своё рабочее пространство, это лишь значит, что кто-то не доделал свою работу по разработке простого интерфейса для специалистов.
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|4.18, ыы, 09:07, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> уметь меньшинство ... упрощать жизнь большинству
> Стошнило.
Это реальность которая была, есть и будет, и чем дальше- тем ее будет больше :))
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|2.10, Андрей, 08:38, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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Уж не учителя ли информатики сделают каждого программистом?
А программирование - это не только интерфейсы для мартышек, это и то, что под капотом. И такую систему (которая сама будет мысли мартышек угадывать) должны будут написать программисты (которые программисты, а не мартышки). Как Вы думаете, без саботажа обойдётся? :)
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|2.17, ыы, 09:05, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Очень интересная идея! Да и программист скоро перестанет существовать как класс, так
> как каждый будет обладать этим навыком. Будущее без этого просто невозможно!
Если вы не выполняете какую-то работу - это значит что кто-то делает ее за вас. Это правило работает в обе стороны - Если вы не хотите делать какую-то работу- кто-то ДОЛЖЕН сделать ее за вас...
Проблема в том, что вы сейчас, не задумываетесь над тем, что пользуетесь трудом и профессиональным навыком огромного количества людей, знания которых вы постичь даже не в состоянии. Нажимая пальцем на кнопку клавиатуры - вы приводите в действие труд огромного количества узких специалистов.
Но если будущее будет выглядеть как его рисуете вы- то вам, чтобы сделать нажатие на кнопку клавиатуры- нужно будет обладать всеми знаниями этих тысяч специалистов. Что просто тупо и нереально. Таким образом Вы просто несете дилетантский невежественный вздор.
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|3.27, angra, 09:26, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Комбайнер не обладает навыками и знаниями жнецов и молотильщиков, также как ими не обладет никто из тех, кто делает и даже проектирует комбайн. Тем не менее один комбайнер и комбайн делают работу сотен жнецов и молотильщиков. Как это укладывается в твою теорию?
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|4.28, ыы, 09:30, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Комбайнер не обладает навыками и знаниями жнецов и молотильщиков, также как ими
> не обладет никто из тех, кто делает и даже проектирует комбайн.
> Тем не менее один комбайнер и комбайн делают работу сотен жнецов
> и молотильщиков. Как это укладывается в твою теорию?
Он приводит в действие труд инженеров, создавших машину, управление которой сводится к простым действиям. Он не обладет знаниями этих инженеров. Он знает как устроена машина только поверхностно. Он узкий специалист по управлению этой машиной но по молотьбе и не по труду жнецов и инженеров...
Естественным образом укладывается :)
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|4.29, ыы, 09:37, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Комбайнер не обладает навыками и знаниями жнецов и молотильщиков, также как ими
> не обладет никто из тех, кто делает и даже проектирует комбайн.
> Тем не менее один комбайнер и комбайн делают работу сотен жнецов
> и молотильщиков. Как это укладывается в твою теорию?
Вы же понимаете, что комбайн жнет и молотит не потому что его "запрограммировал" комбайнер.
Запрограммировали комбайн (если так можно выразится) инженеры его создавшие. Комбайнер просто жмет кнопку ПОВЕР и задает направление. в этом смысле его труд ничем не отличается от труда домохозяйки, использующей кухонный процессор...
При некой доли фантазии и веселости можно и такие действия конечно назвать "программированием".. но что-то подсказывает что веселости надо для этого много...
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|2.26, angra, 09:20, 26/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Да и программист скоро перестанет существовать как класс, так как каждый будет обладать этим навыком. Будущее без этого просто невозможно!
Пока что не нашли даже способа эффективно обучать ремеслу программиста любого человека. Имеющиеся методы обучения просто не работают для большинства людей, обучаются только те, кто и так мог это сделать самостоятельно. Это примерно как попытки научить всех поголовно рисовать или сочинять музыку.
Ну и для светлого будущего нужна ликвидация свовсем других классов.
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