25.05.2017 08:42  Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt

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|4.7, тоже Аноним, 10:02, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Давайте без фантазий.
DE еще разрабатывается - какая стабильность?
В репозитории дистрибутивов с длительным сроком поддержки, соответственно, свежие версии попадают с чудовищной задержкой. Толку-то, что оно есть, если в нем полно уже известных и решенных проблем.
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|2.6, Khariton, 09:56, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну если только KDE-QT апсы надо, то никто не запрещает поставить любимый WM и поставить необходимые апсы. Я так делал для i3wm (добавлял dolphin и пр. что мне надо было).
Но все же WM не DE и зачастую те мелочи, что встроены в DE и облегчают жизнь побеждают компактность и небольшие задержки при работе ПО, которые не так страшны в отличии от крупных задержек, которые могут вылезти в самый неподходящий момент из-за того, что WM это делать не умеет и приходится самому искать решение. Вопрос в другом - умеет ли LXQT удовлетворять те запросы, которые на данный момент удовлетворены в KDE5, например. А то может получится, что оно по сути не далеко от WM ушло...
ПиСя: Кстати тоже долго ждал его как альтернативу КДЕ4. Сейчас на КДЕ5 и пока не вижу причин менять оный. Можно пощупать как второй DE. А вдруг?
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|1.10, Sunderland93, 10:24, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Отличная новость! Надо обязательно посмотреть. Интересно сделали ли интеграцию GTK-приложений с системным оформлением. А то в дефолтном LXQt было страшно на них смотреть.
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