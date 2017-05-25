25.05.2017 08:42  Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt

Ну если только KDE-QT апсы надо, то никто не запрещает поставить любимый WM и поставить необходимые апсы. Я так делал для i3wm (добавлял dolphin и пр. что мне надо было).

Но все же WM не DE и зачастую те мелочи, что встроены в DE и облегчают жизнь побеждают компактность и небольшие задержки при работе ПО, которые не так страшны в отличии от крупных задержек, которые могут вылезти в самый неподходящий момент из-за того, что WM это делать не умеет и приходится самому искать решение. Вопрос в другом - умеет ли LXQT удовлетворять те запросы, которые на данный момент удовлетворены в KDE5, например. А то может получится, что оно по сути не далеко от WM ушло... ПиСя: Кстати тоже долго ждал его как альтернативу КДЕ4. Сейчас на КДЕ5 и пока не вижу причин менять оный. Можно пощупать как второй DE. А вдруг?

