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25.05.2017 08:42  Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt

Саймон Куигли (Simon Quigley), отвечающий за формирование релизов Lubuntu, сообщил о готовности для тестирования ежедневных сборок Lubuntu Next, поставляемых с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii. Напомним, что инициатива по переводу Lubuntu с LXDE на LXQt была запущена в 2014 году, но миграция многократно откладывалась и дистрибутив до сих пор поставляется с LXDE. Выпуск Lubuntu 17.10 планируется сформировать в двух редакциях, предоставив сборки как с LXDE, так и с LXQt.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/tsimonq2/...)
  2. OpenNews: Новый выпуск десктоп-окружения LXQt 0.11.1
  3. OpenNews: Представлен Fedora 25 LXQt Remix
  4. OpenNews: Увидело свет десктоп-окружение LXQt 0.11
  5. OpenNews: Lubuntu созрел для перехода на LXQt
  6. OpenNews: Дистрибутив Lubuntu отложил переход на десктоп-окружения LXQt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lubuntu, lxqt
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  • 1.1, Аноним, 09:00, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    замечательная новость, но я уже на КДЕ. а так да круто ;)
     
  • 1.2, istepan, 09:16, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ура! Суперская замена xfce и прочим.
     
  • 1.3, Аноним, 09:20, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ура Это как xfce, только жрет меньше ресурсов, не тянет гномолибы и хорошо выгл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, тоже Аноним, 09:25, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как Xfce - что?
    Стабильно в течение долгого времени?
    Достаточно распространено?
    Имеет массу плагинов для кастомизации?
    Да ладно.
     
     
  • 3.5, Аноним, 09:47, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Стабильно Есть в репозиториях всех популярных дистрибутивов С плагинами да - п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, тоже Аноним, 10:02, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давайте без фантазий.
    DE еще разрабатывается - какая стабильность?
    В репозитории дистрибутивов с длительным сроком поддержки, соответственно, свежие версии попадают с чудовищной задержкой. Толку-то, что оно есть, если в нем полно уже известных и решенных проблем.
     
     
  • 5.8, Аноним, 10:19, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    полная стабильность, за время использования ничего не падало и не зависало Для d... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, angra, 10:24, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты случайно сабж с LXDE не попутал?
     
  • 2.6, Khariton, 09:56, 25/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если только KDE-QT апсы надо, то никто не запрещает поставить любимый WM и поставить необходимые апсы. Я так делал для i3wm (добавлял dolphin и пр. что мне надо было).
    Но все же WM не DE и зачастую те мелочи, что встроены в DE и облегчают жизнь побеждают компактность и небольшие задержки при работе ПО, которые не так страшны в отличии от крупных задержек, которые могут вылезти в самый неподходящий момент из-за того, что WM это делать не умеет и приходится самому искать решение. Вопрос в другом - умеет ли LXQT удовлетворять те запросы, которые на данный момент удовлетворены в KDE5, например. А то может получится, что оно по сути не далеко от WM ушло...

    ПиСя: Кстати тоже долго ждал его как альтернативу КДЕ4. Сейчас на КДЕ5 и пока не вижу причин менять оный. Можно пощупать как второй DE. А вдруг?

     
  • 1.10, Sunderland93, 10:24, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость! Надо обязательно посмотреть. Интересно сделали ли интеграцию GTK-приложений с системным оформлением. А то в дефолтном LXQt было страшно на них смотреть.
     
  • 1.11, J.L., 10:26, 25/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > о готовности для тестирования ежедневных сборок (http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu-next/daily-live/)

    а репа у них нет чтоб тоже самое, но без исошек и перестановки сситемы ?

     

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