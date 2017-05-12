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12.05.2017 09:49  Выпуск OpenVPN 2.4.2, в котором отражены результаты аудита безопасности

Сформирован корректирующий выпуск пакета OpenVPN 2.4.2, в состав которого вошли исправления, устраняющие проблемы, выявленные в результате независимого аудита механизмов шифрования. Одновременно опубликован отчёт с раскрытием деталей аудита. Напомним, что аудит был инициирован фондом OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund) и выполнен французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проекта VeraCrypt.

На основании выработанных в ходе проверки рекомендаций в OpenVPN 2.4.2 внесено семь исправлений: устранена одна опасная проблема, одна уязвимость средней степени опасности и пять несущественных недоработок. В частности, исправлены следующие уязвимости:

  • CVE-2017-7478 - аутентифицированый пользователь может инициировать отказ в обслуживании VPN-сервера через отправку слишком большой порции данных в пакете P_CONTROL. Из-за простоты проведения атаки проблеме присвоен высокий уровень опасности. Серверы, использующие tls-auth/tls-crypt для шифрования пакетов аутентификации, проблеме не подвержены;
  • CVE-2017-7479 - аутентифицированый пользователь может вызвать крах OpenVPN через переполнение счётчика пакетов Packet-ID. Для совершения атаки нужно отправить несколько сотен гигабайт данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://ostif.org/the-openvpn-...)
  2. OpenNews: Завершён аудит проекта OpenVPN
  3. OpenNews: Надёжность OpenVPN будет проверена в ходе аудита
  4. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  5. OpenNews: Спецслужбы Германии провели аудит TrueCrypt
  6. OpenNews: Доступен релиз OpenVPN 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openvpn
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  • 1.1, X3asd, 10:06, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > переполнение счётчика пакетов Packet-ID. Для совершения атаки нужно отправить несколько сотен гигабайт данных

    не так уж и много..

    жесть что разработчики сами не догадались что кто-то может *действительно* использовать openvpn-соединение -- для дел (передавать через соединение сотни гогобайт полезных данных), а не подключиться на 3 минуты ради пары лулзов (пару сообщений на форумы)..

     
     
  • 2.2, F, 10:21, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Вы, уважаемый, не говорите за разрабов, тем более такие фантазии. OpenVPN в проде стоит годами, и опыт накоплен - а "может вызвать" и "всегда вызывает" все же разные вещи.
     
  • 2.8, Anonplus, 14:05, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Возможно, там надо передать очень много сотен гигабайт за сессию. Учитывая, что OpenVPN чудовищно режет скорость:

    "Предположим, вы подключаетесь к серверу в США из России через OpenVPN со стандартными значениями буферов сокета. У вас широкий канал, скажем, 50 МБит/с, но в силу расстояния, пинг составляет 100 мс. Как вы думаете, какой максимальной скорости вы сможете добиться? 5.12 Мбит/с."

    пруф: https://habrahabr.ru/post/246953/)

    это может быть сложной задачей (сессия окончена/порвалась - баг не случился).

     
     
  • 3.9, Anonplus, 14:09, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Для тех, кому лень читать по ссылке: изменение размера буферов по умолчанию позволило поднять скорость по UDP с 30 до 80 мегабит. В 2,5 раза, Карл на ровном месте.
     
  • 2.10, Аноним, 15:02, 12/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Несколько сотен гигабайт данных 8212 это, как я понимаю, имеются в виду пакет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, sage, 10:50, 12/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >Серверы, использующие tls-auth/tls-crypt для шифрования пакетов аутентификации, проблеме не подвержены

    Нет, они тоже подвержены проблеме, но злоумышленнику нужно иметь tls-auth или tls-crypt-ключ. Например, если это публичный VPN, то такие ключи у злоумышленника будут.

     

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