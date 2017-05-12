12.05.2017 09:49  Выпуск OpenVPN 2.4.2, в котором отражены результаты аудита безопасности

Сформирован корректирующий выпуск пакета OpenVPN 2.4.2, в состав которого вошли исправления, устраняющие проблемы, выявленные в результате независимого аудита механизмов шифрования. Одновременно опубликован отчёт с раскрытием деталей аудита. Напомним, что аудит был инициирован фондом OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund) и выполнен французской компанией QuarksLab, которая уже привлекалась для аудита проекта VeraCrypt.

На основании выработанных в ходе проверки рекомендаций в OpenVPN 2.4.2 внесено семь исправлений: устранена одна опасная проблема, одна уязвимость средней степени опасности и пять несущественных недоработок. В частности, исправлены следующие уязвимости: