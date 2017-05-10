10.05.2017 19:18  Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon

Представлен выпуск проприетарного браузера Opera 45, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. Выпуск примечателен интеграцией наработок, развивавшихся в рамках экспериментального браузера Opera Neon, оценивающего новые методы взаимодействия в Web.

В Opera 45 перенесена новая боковая панель, по умолчанию отображаемая на стартовой странице, и легко активируемая для отображения во время просмотра вкладок через специальный переключатель. Панель позволяет не только быстро вызывать функции просмотра истории посещений и закладок, но и предоставляет встроенные средства обмена сообщениями через Facebook Messanger, Telegram и WhatsApp.

Мессенджеры уже закрепились на смартфонах как одно из самых популярных средств не только для обмена сообщениями, но и как инструмент получения информации о новом контенте. Opera попыталась реализовать похожие возможности для персональных компьютеров через интеграцию популярных система обмена сообщениями непосредственно в браузер. Пользователь Opera теперь может отвечать и отправлять новые сообщения не переключаясь на другие вкладки и не устанавливая дополнительных программ. Список сообщений может открываться в двух режимах: в виде боковой панели или как плавающее окно.

Из других изменений можно отметить новую цветовую схему. Пользователю теперь предлагается на выбор два вида оформления - тёмное и светлое. Цветовую схему можно поменять через блок настроек начальной страницы. В интерфейсе также задействованы новые графические элементы и анимационные эффекты, а внешний вид унифицирован для всех поддерживаемых платформ. Оформление вкладок упрощено;

В блокировщике рекламы появились дополнительные настройки применения списков блокировки (можно выбрать какой из списков использовать, по умолчанию включены Easylist и EasyPrivacy, а остальные доступны в качестве опции). При изменении режима блокировки страница автоматически перезагружается, чтобы сразу отразить выбранные изменения.

Повышена эффективность использования GPU для декодировании видео. Добавлен вывод предупреждения о незащищённом подключении, в случае попытки заполнения форм входа без использования HTTPS. Браузерный движок обновлён до Chromium 58 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.



