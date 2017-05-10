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10.05.2017 19:18  Выпуск web-браузера Opera 45 с интеграцией наработок проекта Opera Neon

Представлен выпуск проприетарного браузера Opera 45, основанного на кодовой базе Chromium. Сборки сформированы для платформ Linux, macOS и Windows. Выпуск примечателен интеграцией наработок, развивавшихся в рамках экспериментального браузера Opera Neon, оценивающего новые методы взаимодействия в Web.

В Opera 45 перенесена новая боковая панель, по умолчанию отображаемая на стартовой странице, и легко активируемая для отображения во время просмотра вкладок через специальный переключатель. Панель позволяет не только быстро вызывать функции просмотра истории посещений и закладок, но и предоставляет встроенные средства обмена сообщениями через Facebook Messanger, Telegram и WhatsApp.

Мессенджеры уже закрепились на смартфонах как одно из самых популярных средств не только для обмена сообщениями, но и как инструмент получения информации о новом контенте. Opera попыталась реализовать похожие возможности для персональных компьютеров через интеграцию популярных система обмена сообщениями непосредственно в браузер. Пользователь Opera теперь может отвечать и отправлять новые сообщения не переключаясь на другие вкладки и не устанавливая дополнительных программ. Список сообщений может открываться в двух режимах: в виде боковой панели или как плавающее окно.

Из других изменений можно отметить новую цветовую схему. Пользователю теперь предлагается на выбор два вида оформления - тёмное и светлое. Цветовую схему можно поменять через блок настроек начальной страницы. В интерфейсе также задействованы новые графические элементы и анимационные эффекты, а внешний вид унифицирован для всех поддерживаемых платформ. Оформление вкладок упрощено;

В блокировщике рекламы появились дополнительные настройки применения списков блокировки (можно выбрать какой из списков использовать, по умолчанию включены Easylist и EasyPrivacy, а остальные доступны в качестве опции). При изменении режима блокировки страница автоматически перезагружается, чтобы сразу отразить выбранные изменения.

Повышена эффективность использования GPU для декодировании видео. Добавлен вывод предупреждения о незащищённом подключении, в случае попытки заполнения форм входа без использования HTTPS. Браузерный движок обновлён до Chromium 58 с включением представленных в нём изменений для web-разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (http://blogs.opera.com/desktop...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 43
  3. OpenNews: Утечка исходных текстов браузера Opera 12.15
  4. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  5. OpenNews: Opera и ARM проданы китайским и японским компаниям
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры Opera привёл к утечке синхронизированных паролей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opera
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  • 1.1, Аноним, 19:53, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ну за что вы испоганили мой первый браузер?
     
  • 1.2, АнонимХ, 19:54, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    R.I.P. опера
     
  • 1.4, Сухов, 20:06, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Павлины говоришь?
     
  • 1.5, dimqua, 20:15, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Мессенджеры
    >инструмент получения информации о новом контенте

    Не нужно.

     
     
  • 2.10, selishii, 20:25, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это же типа "новый Амиго"?  Для шиндошс - самый торт и очень даже "нужно".
     
  • 1.6, Аноним, 20:17, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, такой балет не надо...
    Пишу с Оперы 12.18
     
  • 1.7, linuxoid, 20:20, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Normalnij brazer! Pomnu escho kagda krakal ewo kochaja keygeny s wareznikow!
    Kochajte operu ona luchshaja!
     
  • 1.8, 09.io, 20:22, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кажется, они вдохновляются Vivaldi. Или нет?
     
     
  • 2.11, F, 20:25, 10/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Баблом они вдохновляются. И исчезающей долей рынка у Оперы.
     
  • 1.9, F, 20:24, 10/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как выключить фейсбук-то? И так слежки хватает, еще и тут...
     

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