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20.04.2017 09:59  Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы

По данным издания The Wall Street Journal, полученным через неофициальные каналы, компания Google планирует добавить в настольную и мобильную версии Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы. Блокировке могут подвергнуться некоторые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого. Окончательно решение по внедрению данной возможности ещё не принято и детали реализации могут измениться.

Под неприемлемой рекламой понимается реклама, не соответствующая критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди видов рекламы, которые рассматриваются как недопустимые отмечаются перекрывающие контент всплывающие окна; видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком; реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента; очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке. Для мобильных устройств, кроме вышеотмеченного, упоминаются раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.

Метод блокировки пока точно не определён - рассматривается два варианта. Первый вариант подразумевает блокировку всех рекламных блоков, если на странице выявлена неприемлемая реклама. Второй вариант ограничивается только блокированием проблемных блоков.

В последнее время наблюдается непрекращающийся рост популярности дополнений для блокирования рекламы, в ответ на навязывание на сайтах новых методов рекламы. Например, очередной всплеск установки блокировщиков произошел после встраивания некоторыми крупными изданиями видеорекламы со звуком или огромных постоянно видимых плавающих баннеров. В настоящее время в США доля пользователей, использующих блокировщики рекламы, оценивается в 26% и этот показатель продолжает расти.

Может показаться, что Google, обладающий крупнейшей рекламной сетью, действует себе в ущерб, но он пытается найти компромисс и взять в свои руки контроль за ситуацией, защитив интересы добросовестных рекламных сетей и издателей. Появление встроенного блокировщика позволит не допустить увеличения доли агрессивных блокировщиков, отключающих вообще всю рекламу и поддерживающих белые списки на платной основе.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wsj.com/articles/g...)
  2. OpenNews: Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
  3. OpenNews: Разработчики Chrome намерены ограничить всплывающие диалоги на JavaScript
  4. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
  5. OpenNews: Adblock Plus запустил собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой
  6. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, adv
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  • 1.1, Аноним, 10:26, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    которая куплена не у гугла 3 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:28, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Гугл, как всегда, просто-напрсто отжимает себе рынок рекламы Так что ни на что ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, hfghggghhh, 10:31, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не можешь победить - возглавь.
     
  • 1.4, тоже Аноним, 10:34, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Желающие представить себе весь спектр недопустимой рекламы могут просто поставить на свой планшет с Андроидом десяток бесплатных приложений, зарабатывающих рекламой от того же Гугля.
     
  • 1.5, incker, 10:36, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это плохо...
    Такая реклама на всех пиратских сайтах же!
     
  • 1.6, Аноним, 10:37, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Именно из-за такой рекламы адблок поставил Но и гугл к этому руку приложил рекл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 10:38, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В опере уже встроен блокировщик
     
  • 1.8, X3asd, 10:44, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Появление встроенного блокировщика позволит не допустить увеличения доли агрессивных блокировщиков, отключающих вообще всю рекламу и поддерживающих белые списки на платной основе.

    о боже! ды всем насрть на все эти *появляения* блокировщиков!!

    кому нужены эти блокировщики -- давно уже сделали сами для себя на коленке (и сами решили -- всю реклами блокировать или ещё какую)

     
     
  • 2.16, тоже Аноним, 11:21, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы неправильно читаете между строк.
    Появление встроенного блокировщика позволит выгнать из магазина плагинов все остальные.
    Напомню, Хром - это 70% пользователей.
     
  • 1.9, Аноним, 10:46, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    йублок ориджин наше фсё!
     
  • 1.10, Аноним, 10:50, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё правильно делают Рекламный рынок сейчас на грани коллапса От блоков Google... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, 123, 11:12, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >От блоков Google Adsence и РСЯ доходность копейки

    Вот тут согласен, "дно дна", учитывая ту же стоимость 1 клика для рекламодателя в Директе и ЭдВордсе самим площадкам достаётся мизер.

     
  • 1.11, Аноним, 10:56, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ЛОЛ Не бывает приемлимой и неприемлимой рекламы Резать надо или всю или никако... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 11:03, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >Не бывает приемлимой и неприемлимой рекламы

    Более того: даже слов таких нет.

     
  • 1.13, 123, 11:09, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гугл решили изобрести велосипед придуманный для Brave, браво Гугл.
     
  • 1.15, Аноним, 11:20, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зуб даю - это первый шаг перед реализацией физической невозможности работы плаги... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, ryoken, 11:31, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зуб даю - это первый шаг перед реализацией физической невозможности работы плагинов,
    > режущих рекламу

    Ну тогда, возможно, народ подумает на тему слезания с Хрома (в идеале).

     
  • 1.17, Аноним, 11:27, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугл давит конкурентов? Нехорошо-нехорошо...
     

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