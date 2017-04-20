20.04.2017 09:59  Google планирует добавить в Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы

По данным издания The Wall Street Journal, полученным через неофициальные каналы, компания Google планирует добавить в настольную и мобильную версии Chrome средства для блокирования неприемлемой рекламы. Блокировке могут подвергнуться некоторые типы рекламных блоков, мешающих восприятию содержимого. Окончательно решение по внедрению данной возможности ещё не принято и детали реализации могут измениться.

Под неприемлемой рекламой понимается реклама, не соответствующая критериям, выработанным Коалицией по улучшению рекламы. Среди видов рекламы, которые рассматриваются как недопустимые отмечаются перекрывающие контент всплывающие окна; видеореклама, автоматически воспроизводимая со звуком; реклама со счётчиком секунд до закрытия, отображаемая до загрузки контента; очень большие закреплённые блоки (970x250 или 580x400), которые сохраняют свою позицию при прокрутке. Для мобильных устройств, кроме вышеотмеченного, упоминаются раздражающая реклама (мигание фона, агрессивное изменение цветов) и блоки занимающие больше 30% экранного пространства.

Метод блокировки пока точно не определён - рассматривается два варианта. Первый вариант подразумевает блокировку всех рекламных блоков, если на странице выявлена неприемлемая реклама. Второй вариант ограничивается только блокированием проблемных блоков.

В последнее время наблюдается непрекращающийся рост популярности дополнений для блокирования рекламы, в ответ на навязывание на сайтах новых методов рекламы. Например, очередной всплеск установки блокировщиков произошел после встраивания некоторыми крупными изданиями видеорекламы со звуком или огромных постоянно видимых плавающих баннеров. В настоящее время в США доля пользователей, использующих блокировщики рекламы, оценивается в 26% и этот показатель продолжает расти.

Может показаться, что Google, обладающий крупнейшей рекламной сетью, действует себе в ущерб, но он пытается найти компромисс и взять в свои руки контроль за ситуацией, защитив интересы добросовестных рекламных сетей и издателей. Появление встроенного блокировщика позволит не допустить увеличения доли агрессивных блокировщиков, отключающих вообще всю рекламу и поддерживающих белые списки на платной основе.



