08.04.2017 22:32  Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME

Марк Шаттлворт ответил на ряд вопросов пользователей, касающихся прекращения поддержки Uniy и переходу на GNOME. Canonical предложит пользователям уже существующую редакцию Ubuntu GNOME и не будет навязывать её разработчикам пути дальнейшего развития. При этом редакция Ubuntu GNOME получит всю необходимую поддержку и ресурсы, а Canonical ограничится решением общих вопросов, таких как достижение максимальной стабильности дистрибутива, обеспечение бесшовного перехода с прошлых выпусков, поддержание безопасности, решение вопросов интеграции и поддержание удобства работы со всеми компонентами дистрибутива как с единым целым. Некоторые другие уточнения: Многие компоненты Ubuntu Phone продолжат развитие в обособленном виде или независимо от Canonical. Например, будет продолжено развитие технологии самодостаточных пакетов snap, для которых будет обеспечена полноценная интеграция с GNOME и KDE, а также, возможно, с Elementary и MATE. Разработка кодовой базы Unity 8 подхвачена сообществом UBports.

После того как Unity перестал быть конкурентом GNOME, Марк надеется, что сообщество GNOME станет более открытым для интеграции наиболее полезных и удачных идей Unity, но разработчики Ubuntu с уважением отнесутся к пути развития дизайна GNOME и будут поставлять окружение в том виде, в каком видит его сообщество GNOME.

Пользователям будут предоставлены инструменты для бесшовного перехода с Ubuntu 16.04 LTS Unity на Ubuntu 18.04 LTS GNOME.

Любители Unity7 смогут продолжить работу в данном пользовательском окружении - пакеты с Unity7 будут включены в состав Ubuntu 18.04 LTS, но в качестве опции и в репозитории "universe", т.е. без официальной поддержки.

Дисплейный сервер Mir по-прежнему остаётся востребован во многих проектах Canonical для интернета вещей (IoT), поэтому инвестирование в его разработку будет продолжено. По мнению Марка, Mir получился очень быстрым, хорошо написанным и мощным графическим композитным движком, но при этом на него обрушился незаслуженный поток ненависти, вскрывший не самые приглядные тёмные стороны сообщества СПО.

Марк лично пытался продвинуть в GNOME и KDE поддержку режима "convergence" (превращение смартфона в портативную рабочую станцию при подключению к монитору, клавиатуре и мыши) и даже нанял дизайнеров, но оба проекта отвергли предложение.



