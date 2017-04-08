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08.04.2017 22:32  Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME

Марк Шаттлворт ответил на ряд вопросов пользователей, касающихся прекращения поддержки Uniy и переходу на GNOME. Canonical предложит пользователям уже существующую редакцию Ubuntu GNOME и не будет навязывать её разработчикам пути дальнейшего развития. При этом редакция Ubuntu GNOME получит всю необходимую поддержку и ресурсы, а Canonical ограничится решением общих вопросов, таких как достижение максимальной стабильности дистрибутива, обеспечение бесшовного перехода с прошлых выпусков, поддержание безопасности, решение вопросов интеграции и поддержание удобства работы со всеми компонентами дистрибутива как с единым целым.

Некоторые другие уточнения:

  • Многие компоненты Ubuntu Phone продолжат развитие в обособленном виде или независимо от Canonical. Например, будет продолжено развитие технологии самодостаточных пакетов snap, для которых будет обеспечена полноценная интеграция с GNOME и KDE, а также, возможно, с Elementary и MATE. Разработка кодовой базы Unity 8 подхвачена сообществом UBports.
  • После того как Unity перестал быть конкурентом GNOME, Марк надеется, что сообщество GNOME станет более открытым для интеграции наиболее полезных и удачных идей Unity, но разработчики Ubuntu с уважением отнесутся к пути развития дизайна GNOME и будут поставлять окружение в том виде, в каком видит его сообщество GNOME.
  • Пользователям будут предоставлены инструменты для бесшовного перехода с Ubuntu 16.04 LTS Unity на Ubuntu 18.04 LTS GNOME.
  • Любители Unity7 смогут продолжить работу в данном пользовательском окружении - пакеты с Unity7 будут включены в состав Ubuntu 18.04 LTS, но в качестве опции и в репозитории "universe", т.е. без официальной поддержки.
  • Дисплейный сервер Mir по-прежнему остаётся востребован во многих проектах Canonical для интернета вещей (IoT), поэтому инвестирование в его разработку будет продолжено. По мнению Марка, Mir получился очень быстрым, хорошо написанным и мощным графическим композитным движком, но при этом на него обрушился незаслуженный поток ненависти, вскрывший не самые приглядные тёмные стороны сообщества СПО.
  • Марк лично пытался продвинуть в GNOME и KDE поддержку режима "convergence" (превращение смартфона в портативную рабочую станцию при подключению к монитору, клавиатуре и мыши) и даже нанял дизайнеров, но оба проекта отвергли предложение.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Результаты опроса пожеланий по улучшению Ubuntu
  3. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  4. OpenNews: Финальный бета-выпуск Ubuntu 17.04
  5. OpenNews: Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubuntu, gnome
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  • 1, Вадик, 23:29, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Значит ли, что у них кончились деньги на ее развитие?
     
  • 2, Аноним, 23:33, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    С чего бы Убунта проиграла Победители-гномовцы будут ставить побежденных на ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, mine, 23:36, 08/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У космо-марка бо..мбит от квартального отчёта красных шапок.
     
     
  • 4, mine, 23:37, 08/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Охренеть космо(навт) - это ненормативная лексика. Рили.
     

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