05.04.2017 09:15  Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux

Компания EditShare представила релиз новой ветки видеоредактора Lightworks 14 для платформы Linux. Lightworks относится к категории профессиональных инструментов и активно используется в киноиндустрии, конкурируя с такими продуктами как Apple FinalCut, Avid Media Composer и Pinnacle Studio. Использующие Lightworks монтажёры не раз побеждали в технических номинациях премий Оскар и Эмми. Lightworks для Linux доступен для загрузки в виде 64-разрядной сборки в форматах RPM и DEB. Lightworks отличается удобным интерфейсом и непревзойденным набором поддерживаемых функций, среди которых большой набор средств для синхронизации видео и звука, возможности по наложению разнообразных видеоэффектов в режиме реального времени, "родная" поддержка видео с разрешением SD, HD, 2K и 4K в форматах DPX и RED, средства для одновременного редактирования данных, снятых на несколько камер, задействование GPU для ускорения вычислительных задач. Бесплатная версия Lightworks ограничена сохранением результатов работы в форматах для Web (например, MPEG4/H.264) с разрешением до 720p и не включает некоторые расширенные возможности, такие как инструменты для совместной работы. В новой версии: Полностью переработана организация интерфейса работы с проектом - предложена новая фиксированная компоновка элементов интерфейса в одном окне. Поддержка ранее предлагаемого многооконного интерфейса полностью сохранена, пользователю предоставлена возможность выбора типа интерфейса.

Предоставлен доступ к репозиториям медиаконтента Pond5 и Audio Network;

Добавлена новая панель Cue Markers для расстановки меток;

Расширены возможности панели для импорта контента;

В бесплатную редакцию добавлен улучшенный инструмент голосового сопровождения Voice Over (ранее поставлялся только в коммерческой версии);

Добавлена новая унифицированная панель управления эффектами;

Реализована возможность полноэкранного предпросмотра.







