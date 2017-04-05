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05.04.2017 09:15  Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux

Компания EditShare представила релиз новой ветки видеоредактора Lightworks 14 для платформы Linux. Lightworks относится к категории профессиональных инструментов и активно используется в киноиндустрии, конкурируя с такими продуктами как Apple FinalCut, Avid Media Composer и Pinnacle Studio. Использующие Lightworks монтажёры не раз побеждали в технических номинациях премий Оскар и Эмми. Lightworks для Linux доступен для загрузки в виде 64-разрядной сборки в форматах RPM и DEB.

Lightworks отличается удобным интерфейсом и непревзойденным набором поддерживаемых функций, среди которых большой набор средств для синхронизации видео и звука, возможности по наложению разнообразных видеоэффектов в режиме реального времени, "родная" поддержка видео с разрешением SD, HD, 2K и 4K в форматах DPX и RED, средства для одновременного редактирования данных, снятых на несколько камер, задействование GPU для ускорения вычислительных задач. Бесплатная версия Lightworks ограничена сохранением результатов работы в форматах для Web (например, MPEG4/H.264) с разрешением до 720p и не включает некоторые расширенные возможности, такие как инструменты для совместной работы.

В новой версии:

  • Полностью переработана организация интерфейса работы с проектом - предложена новая фиксированная компоновка элементов интерфейса в одном окне. Поддержка ранее предлагаемого многооконного интерфейса полностью сохранена, пользователю предоставлена возможность выбора типа интерфейса.
  • Предоставлен доступ к репозиториям медиаконтента Pond5 и Audio Network;
  • Добавлена новая панель Cue Markers для расстановки меток;
  • Расширены возможности панели для импорта контента;
  • В бесплатную редакцию добавлен улучшенный инструмент голосового сопровождения Voice Over (ранее поставлялся только в коммерческой версии);
  • Добавлена новая унифицированная панель управления эффектами;
  • Реализована возможность полноэкранного предпросмотра.





  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/ESLightwor...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 12.5
  3. OpenNews: Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux
  4. OpenNews: Первый релиз профессионального видеоредактора Lightworks для Linux
  5. OpenNews: Видеоредактор Lightworks будет портирован под Linux
  6. OpenNews: Видеоредактор Lightworks, отмеченный премией Оскар, станет открытым продуктом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lightworks
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  • 1.1, A.Stahl, 09:20, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Блобятина. Скучно.
     
     
  • 2.6, AVON, 09:39, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Для чего тебе исходники? Что бы ты с ними сделал? Был бы этот проект открытым, создали бы 10000000000 форков, а в итоге них..я бы не сделали. Это конкретный инструмент для работы и со своими задачами справляется. Не думаю, что люди, которые используют этот инструмент будут сидеть и изучать исходники программы.
     
     
  • 3.9, A.Stahl, 09:51, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я сказал "Скучно". Ты знаешь значение этого слова?
     
  • 3.13, Аноним, 10:17, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Да никто бы форки не пелил Когда дело касается сложных проектов либо просто при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, A.Stahl, 11:02, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >не пелил.

    Аккуратней, ну!

     
  • 4.26, prokoudine, 11:42, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если бы этот открыли то либо пару человек периодически слали бы патчи(со
    > временем когда освоятся с кодом) либо просто посматривали бы на код
    > когда пишут для KDEnlive и тп.

    Зависит от ряда предпосылок. Можно вспомнить OpenToons, OpenOffice... :)

     
  • 3.27, Анонимомус, 11:44, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как минимум снять ограничение на 720p.
     
  • 2.14, azure, 10:22, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А я думаю следует сказать создателям продукта спасибо за то что выбрали такую модель монетизации продукта, которая включает достаточно функциональную бесплатную версию, в т.ч. под линукс. Хороших то видеоредакторов под линукс как бы и нету.
    С недавнего времени стал пользовать сабж, пока в целом доволен, хотя интерфейс не вполне интуитивен
     
     
  • 3.17, A.Stahl, 10:32, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я думаю -- скучно.
     
  • 3.24, prokoudine, 11:24, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы варианты экспорта в этой бесплатной версии видели? :)
     
     
  • 4.25, azure, 11:26, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы варианты экспорта в этой бесплатной версии видели? :)

    Да, вполне нормально. Хочешь больше чем HD - можно купить полную версию. Или пользоваться каким-нибудь OpenShot, там аж 4к.

     
  • 4.29, none_first, 11:53, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы варианты экспорта в этой бесплатной версии видели? :)

    можно расширить вопрос - варианты кодеков кот. можно прочесть ;)
    попросили видео объединить, подумал - вот попробую...
    ага - щаз...
    сделал с консоли :), а видео были с камеры, кот. на флешку пишет
    ffmpeg -i "concat:00032.MTS|00033.MTS|00034.MTS" -c copy joined-video.mts

    из графических - kdenlive вполне устраивает

    а этот проприерастивный продукт использует собственный интерфейс выбора файлов, кот. не отрабатывает клавиатуру (поиск по первым буквам)
    резюм - неюсабельно

     
  • 1.2, Аноним, 09:24, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Зачем это на opennet?
     
     
  • 2.4, evkogan, 09:35, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Чтобы когда в следующий раз мне надо будет сделать нарезку видео, я знал что можно не мучиться с падучим OpenShot, не запускающейся Kdeinlivve и глючным pitivi, а попробовать скачать эту блобятину, есть хороший шанс, что в ней реально можно работать с удовольствием.
    И пока хоть один из выше перечисленных проектов не дойдет до приемлемого уровня по стабильной и удобной работе (про функции молчу) эта блобятина будет нужна
     
     
  • 3.7, F, 09:40, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    А это вообще ко многому линусковому, что не подходит под определение сервер , о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, AlexYeCu_not_logged, 09:46, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Что может знать [ц]ендузятник о софте для GNU/Linux?
     
     
  • 5.12, angra, 10:13, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня уже десять лет линукс является основной ОС на десктопе и я таки соглашусь с мнением "[ц]ендузятника". Большая часть открытого софта не для админов/программистов оставляет тягостное впечатление по сравнению с проприетарным.
     
  • 3.19, Аноним, 10:42, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А как же Shotcut А как же Blender VSE https github com search q video ed... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, none_first, 11:57, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чтобы когда в следующий раз мне надо будет сделать нарезку видео, я
    > знал что можно не мучиться с падучим OpenShot, не запускающейся Kdeinlivve
    > и глючным pitivi, а попробовать скачать эту блобятину, есть хороший шанс,
    > что в ней реально можно работать с удовольствием.
    > И пока хоть один из выше перечисленных проектов не дойдет до приемлемого
    > уровня по стабильной и удобной работе (про функции молчу) эта блобятина
    > будет нужна

    нет шансов, "не нужно" - работать неудобно, никаких +, сравнивая с kdenlive не увидел
    и да - от падений не застрахован ;)
    а вот так используют линуховый стек программ, для сборки видео
    https://habrahabr.ru/post/221531/

     
  • 2.11, llolik, 10:12, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Затем, что это один из немногих профессиональных инструментов в своей области, что нормально работает в linux. Плюс у него приличная бесплатная версия опять же есть.
     
     
  • 3.31, none_first, 11:58, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Затем, что это один из немногих профессиональных инструментов в своей области, что
    > нормально работает в linux. Плюс у него приличная бесплатная версия опять
    > же есть.

    неправда - не работает нормально, требует проприерастивных дров

     
     
  • 4.35, Аноним, 12:24, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неправда, спокойно работает на AMD ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, llolik, 12:44, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что? От того, что стоит проприетарный видеодрайвер, linux перестал быть linux-ом?
     
  • 1.3, th3m3, 09:33, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выглядит красиво. А пользоваться невозможно.
     
     
  • 2.5, evkogan, 09:36, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Выглядит красиво. А пользоваться невозможно.

    Можете сказать что не так? А то посмотрев видео очень вдохновился.

     
     
  • 3.15, Аноним, 10:23, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Проблемы начинаются уже во время подготовки к работе и импорта Он жрёт на входе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, none_first, 12:00, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблемы начинаются уже во время подготовки к работе и импорта. Он жрёт
    > на входе _очень_ ограниченный набор форматов и по этой причине для
    > домашнего кинотворчества не особо годится.

    100500 поддерживаю - вовсе не годится ;) и я в этом не раз убедился
    интерфейс убогий, не интуитивный, сложно управляемый

     
  • 1.10, UncleBOB, 10:02, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Для Linux есть еще DaVinci Resolve. Вообще это софт для цветокоррекции, но там очень приличная монтажка встроенная. В бесплатной версии из существенных ограничений - вывод результата в разрешении до Ultra HD включительно.
    Т.е. 4K уже не вывести. Но зато можно выводить во все, что хочешь и хорошо работает экспорт/импорт через XML в Adobe Premiere.
     
     
  • 2.34, Аноним, 12:22, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты пользовался Оно понимает полтора формата импорта и два экспорта, постоянно р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, Аноним, 10:25, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ясно-понятно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 10:55, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Та, прост партнерка по подпихиванию квадр https www lwks com index php optio... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 10:32, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В этом редакторе можно, например, взять какую-нибудь картинку и УДОБНО наложить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, vantoo, 10:54, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Судя по новостям, сейчас самый востребованный софт под Линукс это видеоредакторы и менеджеры фотографий.
     
     
  • 2.22, A.Stahl, 11:01, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все знают что самый востребованный софт это видеоплееры.
     
  • 1.33, Аноним, 12:21, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неправда, при наличии аккаунта в Vimeo можно экспортировать 1080p в бесплатной в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Анонимомус, 12:39, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Насколько я помню, платного аккаунта Vimeo и видео сразу зальется на этот самый Vimeo. Хотя вроде был способ с ограничением прав, чтобы временный файл не удалялся.
     

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