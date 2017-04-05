05.04.2017 09:15  Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux

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|2.6, AVON, 09:39, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Для чего тебе исходники? Что бы ты с ними сделал? Был бы этот проект открытым, создали бы 10000000000 форков, а в итоге них..я бы не сделали. Это конкретный инструмент для работы и со своими задачами справляется. Не думаю, что люди, которые используют этот инструмент будут сидеть и изучать исходники программы.
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|4.26, prokoudine, 11:42, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если бы этот открыли то либо пару человек периодически слали бы патчи(со
> временем когда освоятся с кодом) либо просто посматривали бы на код
> когда пишут для KDEnlive и тп.
Зависит от ряда предпосылок. Можно вспомнить OpenToons, OpenOffice... :)
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|2.14, azure, 10:22, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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А я думаю следует сказать создателям продукта спасибо за то что выбрали такую модель монетизации продукта, которая включает достаточно функциональную бесплатную версию, в т.ч. под линукс. Хороших то видеоредакторов под линукс как бы и нету.
С недавнего времени стал пользовать сабж, пока в целом доволен, хотя интерфейс не вполне интуитивен
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|4.25, azure, 11:26, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы варианты экспорта в этой бесплатной версии видели? :)
Да, вполне нормально. Хочешь больше чем HD - можно купить полную версию. Или пользоваться каким-нибудь OpenShot, там аж 4к.
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|4.29, none_first, 11:53, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Вы варианты экспорта в этой бесплатной версии видели? :)
можно расширить вопрос - варианты кодеков кот. можно прочесть ;)
попросили видео объединить, подумал - вот попробую...
ага - щаз...
сделал с консоли :), а видео были с камеры, кот. на флешку пишет
ffmpeg -i "concat:00032.MTS|00033.MTS|00034.MTS" -c copy joined-video.mts
из графических - kdenlive вполне устраивает
а этот проприерастивный продукт использует собственный интерфейс выбора файлов, кот. не отрабатывает клавиатуру (поиск по первым буквам)
резюм - неюсабельно
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|2.4, evkogan, 09:35, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+5 +/–
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Чтобы когда в следующий раз мне надо будет сделать нарезку видео, я знал что можно не мучиться с падучим OpenShot, не запускающейся Kdeinlivve и глючным pitivi, а попробовать скачать эту блобятину, есть хороший шанс, что в ней реально можно работать с удовольствием.
И пока хоть один из выше перечисленных проектов не дойдет до приемлемого уровня по стабильной и удобной работе (про функции молчу) эта блобятина будет нужна
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|5.12, angra, 10:13, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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У меня уже десять лет линукс является основной ОС на десктопе и я таки соглашусь с мнением "[ц]ендузятника". Большая часть открытого софта не для админов/программистов оставляет тягостное впечатление по сравнению с проприетарным.
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|3.30, none_first, 11:57, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтобы когда в следующий раз мне надо будет сделать нарезку видео, я
> знал что можно не мучиться с падучим OpenShot, не запускающейся Kdeinlivve
> и глючным pitivi, а попробовать скачать эту блобятину, есть хороший шанс,
> что в ней реально можно работать с удовольствием.
> И пока хоть один из выше перечисленных проектов не дойдет до приемлемого
> уровня по стабильной и удобной работе (про функции молчу) эта блобятина
> будет нужна
нет шансов, "не нужно" - работать неудобно, никаких +, сравнивая с kdenlive не увидел
и да - от падений не застрахован ;)
а вот так используют линуховый стек программ, для сборки видео
https://habrahabr.ru/post/221531/
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|2.11, llolik, 10:12, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Затем, что это один из немногих профессиональных инструментов в своей области, что нормально работает в linux. Плюс у него приличная бесплатная версия опять же есть.
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|3.31, none_first, 11:58, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Затем, что это один из немногих профессиональных инструментов в своей области, что
> нормально работает в linux. Плюс у него приличная бесплатная версия опять
> же есть.
неправда - не работает нормально, требует проприерастивных дров
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|4.32, none_first, 12:00, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Проблемы начинаются уже во время подготовки к работе и импорта. Он жрёт
> на входе _очень_ ограниченный набор форматов и по этой причине для
> домашнего кинотворчества не особо годится.
100500 поддерживаю - вовсе не годится ;) и я в этом не раз убедился
интерфейс убогий, не интуитивный, сложно управляемый
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|1.10, UncleBOB, 10:02, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Для Linux есть еще DaVinci Resolve. Вообще это софт для цветокоррекции, но там очень приличная монтажка встроенная. В бесплатной версии из существенных ограничений - вывод результата в разрешении до Ultra HD включительно.
Т.е. 4K уже не вывести. Но зато можно выводить во все, что хочешь и хорошо работает экспорт/импорт через XML в Adobe Premiere.
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|1.20, vantoo, 10:54, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Судя по новостям, сейчас самый востребованный софт под Линукс это видеоредакторы и менеджеры фотографий.
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