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28.03.2017 10:46  Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей

В сообществе Drupal разразился конфликт между Дрисом Байтаертом (Dries Buytaert), создателем системы управления контентом Drupal и сооснователем компании Acquia, и Ларри Гарфилдом (Larry Garfield), одним из наиболее активных участников сообщества, представляющим Drupal в комитете PHP Framework Interoperability Group, ведущим конференций по Drupal, разработчиком архитектуры системы хранения данных в Drupal 7 и лидером команды Drupal 8 Web Services.

Конфликт возник после того, как Дрис Байтаер в частном порядке попросил Ларри Гарфилда уйти из сообщества разработчиков Drupal, так как всплыла информация о том, что Ларри приверженец BDSM и субкультуры Gorean, сторонники которой проводят ролевые игры, в которых мужчины доминируют над женщинами по обоюдному согласию. Дрис мотивировал необходимость ухода тем, что подобные взгляды расходятся с ценностями сообщества Drupal и могут негативно отразиться на репутации проекта.

Ларри Гарфилд не согласился с такой позицией, считая, что вправе придерживаться любых взглядов в своей частной жизни - это его личное дело и он никогда никому не навязывал и не рассказывал о своих личных увлечениях, а также не проявлял неуважения к женщинам-коллегам, о чем подтвердили в комментариях многие участницы проекта Drupal. Ларри является участником сообщества Gorean с 2002 года и претензии по этому поводу почему-то возникли только сейчас.

В качестве компромата были выставлены некоторые публикации Ларри в закрытом форуме сообщества Gorean, которые не предназначались для публичного доступа. Дрис Байтаер указал на то, что когда о расходящихся с традиционными ценностями личных взглядах известного представителя сообщества становится известно публично, они вносят смуту и разрушительно действуют на проект, и асоциальная философия начинает ассоциироваться не только с Ларри, но и с самим проектом.

Совет по взаимодействию с сообществом (CWG, Community Working Group) признал, что деятельность Ларри не нарушает кодекс поведения в сообществе (Code of Conduct), который допускает участие в разработке независимо от взглядов и личных предпочтений. С другой стороны, участники Drupal Association приняли решение в этом году отстранить Ларри от проведения конференции DrupalCon.

В сообществе разразилась большая дискуссия, в которой можно встретить и мнения, что Дрис Байтаер заискивает перед инвесторами перед выходом компании Acquia на IPO и в обход мнения сообщества единолично пытается бороться с инакомыслием, и вопросы, почему у Ларри Гарфилда на конференциях предпочтение отдавалось докладчикам мужчинам (по статистике 20% докладчиков DrupalCon были женщинами) и почему он должным образом не держал тайне свои личные данные на форумах Gorean.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.garfieldtech.com/b...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: drupal
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  • 1.1, Аноним, 12:10, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Все долбанулись.
     
  • 1.2, Аноним, 12:11, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    даёшь больше хайпа перед IPO
     
  • 1.3, Мимокрокодил, 12:14, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Дрис мотивировал необходимость ухода тем, что подобные взгляды расходятся с ценностями сообщества Drupal и могут негативно отразиться на репутации проекта.

    зашквар

     
  • 1.4, Анонимер, 12:15, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Держите нас в курсе
     
  • 1.5, Аноним, 12:16, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Толерастов в биореактор!
     
  • 1.6, Michael Shigorin, 12:16, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да уж, BSDM не LGBT... хотя поборники женского равноправия там явно рехнулись -- пущай идут вагоны разгружать вместе со своими "подопечными", имеют право.
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:28, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А давайте устроим холивар BSDM vs LGBT, по аналогии с BSD vs GPL
     
  • 1.7, Аноним, 12:18, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У нас сдвиг на уважении чувств верующих пример, постные обеды в школах предлага... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Michael Shigorin, 12:31, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, ещё предложите не писать калории на упаковке из уважения к чуйствам мнящих себя слишком тол... полными %)

    А с отдельными туалетами забавно, конечно -- не хочешь, ну и не раскрывай, кто заставляет: ищи ближайший кустик на никем не присвоенной территории.

     
  • 1.8, Аноним, 12:19, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Что мне нравится в Open Source так то что можно узнать много нового Вот что та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Pan, 12:31, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналогично.
     
  • 1.9, Philosonimus, 12:27, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо игнорить новость. Тем более причина смерти инженера Boing ни какую репутацию не испортила.
     
  • 1.13, Я. Р. Ош, 12:31, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Ларри приверженец BDSM

    Типичный PHP-шник.

     
  • 1.14, Sluggard, 12:31, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ларри Гарфилд не согласился с такой позицией, считая, что вправе придерживаться любых взглядов в своей частной жизни - это его личное дело и он никогда никому не навязывал и не рассказывал о своих личных увлечениях, а также не проявлял неуважения к женщинам-коллегам, о чем подтвердили в комментариях многие участницы проекта Drupal.

    Дядька прав. Его постель — дело только его и его партнёрш.
    Чего Дрис возбудился-то? Ему завидно? Или у него наоборот — его девушка доминирует, и ему обидно?

    > Дрис мотивировал необходимость ухода тем, что подобные взгляды расходятся с ценностями сообщества Drupal и могут негативно отразиться на репутации проекта.

    Сообщество в курсе, что у него есть ценности, которым противоречат чужие постельные дела?
    И вообще, где хвалёная толерантность, и всё вот это вот?

     

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