28.03.2017 10:46  Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей

В сообществе Drupal разразился конфликт между Дрисом Байтаертом (Dries Buytaert), создателем системы управления контентом Drupal и сооснователем компании Acquia, и Ларри Гарфилдом (Larry Garfield), одним из наиболее активных участников сообщества, представляющим Drupal в комитете PHP Framework Interoperability Group, ведущим конференций по Drupal, разработчиком архитектуры системы хранения данных в Drupal 7 и лидером команды Drupal 8 Web Services. Конфликт возник после того, как Дрис Байтаер в частном порядке попросил Ларри Гарфилда уйти из сообщества разработчиков Drupal, так как всплыла информация о том, что Ларри приверженец BDSM и субкультуры Gorean, сторонники которой проводят ролевые игры, в которых мужчины доминируют над женщинами по обоюдному согласию. Дрис мотивировал необходимость ухода тем, что подобные взгляды расходятся с ценностями сообщества Drupal и могут негативно отразиться на репутации проекта. Ларри Гарфилд не согласился с такой позицией, считая, что вправе придерживаться любых взглядов в своей частной жизни - это его личное дело и он никогда никому не навязывал и не рассказывал о своих личных увлечениях, а также не проявлял неуважения к женщинам-коллегам, о чем подтвердили в комментариях многие участницы проекта Drupal. Ларри является участником сообщества Gorean с 2002 года и претензии по этому поводу почему-то возникли только сейчас. В качестве компромата были выставлены некоторые публикации Ларри в закрытом форуме сообщества Gorean, которые не предназначались для публичного доступа. Дрис Байтаер указал на то, что когда о расходящихся с традиционными ценностями личных взглядах известного представителя сообщества становится известно публично, они вносят смуту и разрушительно действуют на проект, и асоциальная философия начинает ассоциироваться не только с Ларри, но и с самим проектом. Совет по взаимодействию с сообществом (CWG, Community Working Group) признал, что деятельность Ларри не нарушает кодекс поведения в сообществе (Code of Conduct), который допускает участие в разработке независимо от взглядов и личных предпочтений. С другой стороны, участники Drupal Association приняли решение в этом году отстранить Ларри от проведения конференции DrupalCon. В сообществе разразилась большая дискуссия, в которой можно встретить и мнения, что Дрис Байтаер заискивает перед инвесторами перед выходом компании Acquia на IPO и в обход мнения сообщества единолично пытается бороться с инакомыслием, и вопросы, почему у Ларри Гарфилда на конференциях предпочтение отдавалось докладчикам мужчинам (по статистике 20% докладчиков DrupalCon были женщинами) и почему он должным образом не держал тайне свои личные данные на форумах Gorean.



