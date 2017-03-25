25.03.2017 09:32  Проект Mozilla по созданию нового оформления интерфейса Firefox

В рамках проекта Photon началась большая работа по модернизации интерфейса Firefox, в которую вовлечены 12 инженеров и 7 дизайнеров Mozilla. Новое оформление планируется предложить в ноябрьском выпуске Firefox 57, вместе с полным переходом на WebExtensions, прекращением поддержки XUL и задействованием нового web-движка Quantum, комбинирующего проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo.

Photon можно сравнить с проектом Australis, в рамках которого было разработано новое оформление Firefox 29. Работа над Photon будет проведена с разделением на пять подпроектов, каждый из которых сосредоточен на модернизации определённой узкой области. Например, будут созданы подпроекты для оптимизации интерфейса для новичков (удобство первого знакомства с браузером), для придания интерфейсу более современного вида, для задействования анимации с целью придания большей динамичности, для оптимизации производительности и отзывчивости интерфейса и для улучшения структуры меню и средств кастомизации.

Работа над новым интерфейсом только началась, но уже доступен первый макет новой темы оформления. Макет лишь задаёт общий вектор развития и не является конечным. Наиболее заметным изменением является переработка строки вкладок, кнопки на которой избавлены от закруглений и отображаются с острыми углами. Заметным изменением также стало удаление отдельной панели для поиска, которая объединена с адресной строкой (будет ли оставлена опциональная возможность размещения панели поиска пока не известно). Освободившееся экранное пространство занято постоянно видимыми кнопками навигации в левой части (вперёд, назад, перезагрузить, домашняя страница).