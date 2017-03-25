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25.03.2017 09:32  Проект Mozilla по созданию нового оформления интерфейса Firefox

В рамках проекта Photon началась большая работа по модернизации интерфейса Firefox, в которую вовлечены 12 инженеров и 7 дизайнеров Mozilla. Новое оформление планируется предложить в ноябрьском выпуске Firefox 57, вместе с полным переходом на WebExtensions, прекращением поддержки XUL и задействованием нового web-движка Quantum, комбинирующего проверенные временем компоненты движка Gecko с новыми возможностями по обеспечению многопоточной обработки данных, предоставляемые языком Rust и движком Servo.

Photon можно сравнить с проектом Australis, в рамках которого было разработано новое оформление Firefox 29. Работа над Photon будет проведена с разделением на пять подпроектов, каждый из которых сосредоточен на модернизации определённой узкой области. Например, будут созданы подпроекты для оптимизации интерфейса для новичков (удобство первого знакомства с браузером), для придания интерфейсу более современного вида, для задействования анимации с целью придания большей динамичности, для оптимизации производительности и отзывчивости интерфейса и для улучшения структуры меню и средств кастомизации.

Работа над новым интерфейсом только началась, но уже доступен первый макет новой темы оформления. Макет лишь задаёт общий вектор развития и не является конечным. Наиболее заметным изменением является переработка строки вкладок, кнопки на которой избавлены от закруглений и отображаются с острыми углами. Заметным изменением также стало удаление отдельной панели для поиска, которая объединена с адресной строкой (будет ли оставлена опциональная возможность размещения панели поиска пока не известно). Освободившееся экранное пространство занято постоянно видимыми кнопками навигации в левой части (вперёд, назад, перезагрузить, домашняя страница).



  1. Главная ссылка к новости (http://www.ghacks.net/2017/03/...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил Quantum, комбинированный браузерный движок для Firefox
  3. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
  4. OpenNews: В Firefox началось тестирование новых возможностей SnoozeTabs и Pulse
  5. OpenNews: В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров
  6. OpenNews: Тестирование Firefox 53-beta и Firefox Developer Edition 54
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 09:58, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    главное что бы Classic Theme Restorer работал
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:27, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    C переходом на WebExtensions с ним можно попрощаться https addons mozilla org... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:00, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Шо, опять? Просто верните то что было в 3.x
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:06, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Зачем это убогое г. возвращать?
     
  • 1.3, Аноним, 10:04, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сколько было баттхерта из-за того, что они перенесли кнопку обновления страницы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Ужас, 10:42, 25/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять привыкать.
     
  • 1.5, A.Stahl, 10:18, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Наиболее заметным изменением является ... Заметным изменением также

    Хм. Я бы и не заметил. А если бы и заметил, то... ничего. Это вообще не изменения.

     
  • 1.9, Аноним, 10:28, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда в публичном доме падает прибыль - нужно не кровати двигать, а девочек меня... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 10:31, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Рынок теряют, браузер глючит и поедает, нет, надо обновить дизайн.
     
  • 1.11, Аноним, 10:37, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    facepalm И так сломано, а теперь решили добить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 10:42, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну теперь как хром, один в один.
     
  • 1.14, Аноним, 10:43, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и 7 дизайнеров

    у семи нянек...

     
  • 1.15, mumu, 10:45, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять табы сверху... Когда до них дойдёт, что мониторы 5:4 давно вымерли? Ало, 2017 год.
     
  • 1.16, Аноним, 10:45, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хрому капец!
     
  • 1.17, Аноним, 10:47, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пустое пространство вокруг адресной панели Адрес сайта укоротили Поисковую пан... весь текст скрыт [показать]
     

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