06.03.2017 19:43  В Firefox-дополнении NoScript 5.0 начался переход на технологию WebExtension

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|1.1, Аноним, 19:50, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Как обычно, когда что-то доходит до рабочего состояния - сразу выпиливается и пилят новый костыль и велосипед. Неудивителен 1%.
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|4.33, soarin, 04:22, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ни просто не в курсе, что есть далеко не только их неумолимо скукоживающийся мирок дексктопов.
Не знаю как они в курсе. Но про смерть десктопов что-то не смешно...
PS: а если даже так, и это типа значит вендеконец с десктопами, то это значит на планшеты с ведроидами бежать по Вашему? - Ешьте сами.
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|3.21, кверти, 00:09, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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вроде начал неплохо, но...
>Потому что, тот же MS со своей виндой имеет одну из наилучших систем, которая поддерживает старый софт (вот у тебя бинарник 15 летней давности -- и он работает даже сейчас)
так толсто закончил, что даже нет смысла этот бред комментировать
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|3.35, soarin, 04:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> философией бесконечных замен
Сомнительно. Те же сайты зачастую по несколько лет не обновляются и работают нормально в браузерах.
Опера загнулась по другому. Их движок просто не способен был переваривать современный тяжелый и мультимедийный веб.
А спроектированное более 10 лет назад, не всегда можно приспособить под современные реалии.
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|4.32, Crazy Alex, 02:46, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вы не понимаете, как работает uMatrix. Он блокирует сетевые запросы. Если надо запретить встроенный в страницу в скрипт (т.е. <script>{здесь JS-код}</script>) то uMatrix - не помощник. А именно так пытаются совать зловредов, так часто лепять следилки, пытаются отключить копирование и творят кучу другого мусора.
А вообще - отличное расширение, да. Но - одно из цепочки, в комплекте с uBlock и NoScript.
Кстати, как раз средствами uBlock inline script запрещать можно - но у NoScript есть много других приятностей - например, дополнительный слой защиты от XSS и clickjacking, да и удобно, когда можно в случае чего ткнуть "разрешить всё" в одном из блокировщиков зная, что откровенную дрянь порежет что-то ещё.
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