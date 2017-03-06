06.03.2017 19:43  В Firefox-дополнении NoScript 5.0 начался переход на технологию WebExtension

Подготовлен выпуск NoScript 5.0, популярного дополнения для блокирования нежелательного JavaScript-кода, в котором сделан первый шаг на пути к переходу дополнения с XUL на WebExtension. Новый выпуск NoScript оформлен с применением обёртки Embedded WebExtension, позволяющей встроить компоненты на базе WebExtension в состав классического дополнения. Механизм Embedded WebExtension появился в Firefox 51 и нацелен на упрощения перевода классических дополнений на API WebExtensions, позволяя разработчикам постепенно заменять различные части дополнения на новые реализации, основанные на WebExtensions. Напомним, что в Firefox 57, который выйдет 28 ноября, намечен полный переход на WebExtensions и прекращение поддержки XUL-дополнений.

В NoScript 5.0 также значительно увеличена производительность синхронизации интерфейса при обработке ресурсоёмких страниц. Решены проблемы с правами доступа в конфигурациях с несколькими процессами для обработки контента. Обновлён код для замены блоков Google Analytics.



