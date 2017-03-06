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06.03.2017 19:43  В Firefox-дополнении NoScript 5.0 начался переход на технологию WebExtension

Подготовлен выпуск NoScript 5.0, популярного дополнения для блокирования нежелательного JavaScript-кода, в котором сделан первый шаг на пути к переходу дополнения с XUL на WebExtension. Новый выпуск NoScript оформлен с применением обёртки Embedded WebExtension, позволяющей встроить компоненты на базе WebExtension в состав классического дополнения. Механизм Embedded WebExtension появился в Firefox 51 и нацелен на упрощения перевода классических дополнений на API WebExtensions, позволяя разработчикам постепенно заменять различные части дополнения на новые реализации, основанные на WebExtensions. Напомним, что в Firefox 57, который выйдет 28 ноября, намечен полный переход на WebExtensions и прекращение поддержки XUL-дополнений.

В NoScript 5.0 также значительно увеличена производительность синхронизации интерфейса при обработке ресурсоёмких страниц. Решены проблемы с правами доступа в конфигурациях с несколькими процессами для обработки контента. Обновлён код для замены блоков Google Analytics.

  1. Главная ссылка к новости (https://addons.mozilla.org/en-...)
  2. OpenNews: В Firefox-дополнении NoScript появилась поддержка многопроцессного режима
  3. OpenNews: Возможность выполнения JavaScript в обход ограничений NoScript
  4. OpenNews: NoScript удостоен премии DRG Security Innovation Grant
  5. OpenNews: Firefox прекратит поддержку XUL-дополнений в конце 2017 года
  6. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: noscript
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  • 1.1, Аноним, 19:50, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Как обычно, когда что-то доходит до рабочего состояния - сразу выпиливается и пилят новый костыль и велосипед. Неудивителен 1%.
     
     
  • 2.2, АнонимныйМимоход, 20:05, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    1% чего?
     
     
  • 3.3, Аноним, 20:12, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Один процент.
     
  • 3.4, Аноним, 20:14, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    В легендах вантузятников - это рыночная доля Linux Они просто не в курсе, что е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Гость, 20:37, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты робота имеешь ввиду?
     
     
  • 5.15, ACCA, 22:26, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А ещё 97% web-сайтов из первого миллиона, все суперкомпьютеры, марсоходы, холодильники и снайперские винтовки.
     
     
  • 6.30, Аноним, 02:14, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >марсоходы

    можно по подробней

     
  • 4.33, soarin, 04:22, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ни просто не в курсе, что есть далеко не только их неумолимо скукоживающийся мирок дексктопов.

    Не знаю как они в курсе. Но про смерть десктопов что-то не смешно...
    PS: а если даже так, и это типа значит вендеконец с десктопами, то это значит на планшеты с ведроидами бежать по Вашему? - Ешьте сами.

     
  • 4.37, Семилетов, 04:59, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 1% - это рыночная доля десктопного Linux

    На самом деле нет. Недавно была новость о 2/3 процента линукс-пользователей стима.

     
  • 3.13, EuPhobos, 22:09, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1% это доля виндовс систем в мире вычислительной техники... хотя что-то я кажется завысил показатель..
     
  • 2.9, Аноним, 20:55, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Джоэл Спольски в одной из книг писал, что это тактика современных компаний-монст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, кверти, 00:09, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вроде начал неплохо, но...
    >Потому что, тот же MS со своей виндой имеет одну из наилучших систем, которая поддерживает старый софт (вот у тебя бинарник 15 летней давности -- и он работает даже сейчас)

    так толсто закончил, что даже нет смысла этот бред комментировать

     
     
  • 4.23, Аноним, 00:55, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А мне без разницы на твое мнение Ни опровергнуть, ни дельное сказать Типичный ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.25, Аноним, 00:59, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто ты такой, чтобы слушать твое мнение Думаешь ты важная шишка Покажи свой ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.34, Аноним, 04:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот у меня есть открытый исходный код 8212 и он собирается под любую платформ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, soarin, 04:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > философией бесконечных замен

    Сомнительно. Те же сайты зачастую по несколько лет не обновляются и работают нормально в браузерах.

    Опера загнулась по другому. Их движок просто не способен был переваривать современный тяжелый и мультимедийный веб.
    А спроектированное более 10 лет назад, не всегда можно приспособить под современные реалии.

     
     
  • 4.38, Аноним, 05:27, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть два пути легкий и правильный Они выбрали легкий и из-за этого загнулись ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, th3m3, 22:33, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если ты про Firefox, то его доля далеко не 1%. Если ты про GNU/Linux, то у меня для тебя тоже плохие новости.
     
  • 2.22, KOT040188, 00:32, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну программистам же надо делать вид, что они чем-то занимаются, дабы оправдать зарплату. Вот и придумывают инновации…
     
  • 1.5, Аноним, 20:25, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Каждый день что-то во что-то встраивают, чувствую, сингулярность близка
     
     
  • 2.16, Аноним, 22:26, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Весна... День не во что не встраивают, успокойтесь. Это невозможно.
     
  • 1.10, Аноним, 21:14, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давно не нужен, есть uMatrix.
     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 21:41, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Расскажи, как им запретить выполнение встроенных в страницу скриптов. А для всякой дряни вроде запрета копирования в буфер их более чем достаточно.
     
     
  • 3.18, АНоним, 22:45, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    надо кликнуть в нижней части определённого квадратика и всё запретиться
     
     
  • 4.24, Аноним, 00:57, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если надо запретить выборочно?
     
  • 4.26, Аноним, 01:05, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тся
     
  • 4.32, Crazy Alex, 02:46, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы не понимаете, как работает uMatrix. Он блокирует сетевые запросы. Если надо запретить встроенный в страницу в скрипт (т.е. <script>{здесь JS-код}</script>) то uMatrix - не помощник. А именно так пытаются совать зловредов, так часто лепять следилки, пытаются отключить копирование и творят кучу другого мусора.

    А вообще - отличное расширение, да. Но - одно из цепочки, в комплекте с uBlock и NoScript.

    Кстати, как раз средствами uBlock inline script запрещать можно - но у NoScript есть много других приятностей - например, дополнительный слой защиты от XSS и clickjacking, да и удобно, когда можно в случае чего ткнуть "разрешить всё" в одном из блокировщиков зная, что откровенную дрянь порежет что-то ещё.

     
  • 3.19, sdfgsdg, 22:58, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://techjourney.net/disable-javascript-in-firefox/
     
     
  • 4.31, Crazy Alex, 02:37, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там о полном запрете или опять NoScript
     
  • 2.12, Аноним, 21:44, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Тебя не спросили.
     
     
  • 3.14, Аноним, 22:19, 06/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А тебя?
     
  • 1.20, Аноним, 23:16, 06/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только что отключил NoScript, потому что ниасилил помирить его с формулами на ку... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.27, Ненужно, 01:23, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >webextension

    ненужно

     
  • 1.28, Онаним, 01:56, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть же uMatrix, не? Пилили бы тогда уже что-то "с чистого листа" на основе опыта noScript и uMatrix и идей о том, чего в них нехватает...
     
  • 1.29, Mirraz, 01:58, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лучше бы не переходили. Лучше бы никакие расширения не переходили.
     
  • 1.36, Аноним, 04:35, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для разработчиков Firefox в аду приготовлены постоянно сменяемые котлы.
     

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