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16.02.2017 21:51  План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями

Разработчики проекта Mozilla опубликовали план постепенного прекращения поддержки дополнений, не переведённых на API WebExtensions или несовместимых с многопроцессным режимом работы Firefox. Как и было намечено ранее, полный переход на WebExtensions и прекращение поддержки XUL-дополнений ожидается в Firefox 57, который выйдет 28 ноября. В Firefox 57 также будет удалена прослойка для обеспечения совместимости с дополнениями, испытывающими проблемы с многопроцессным режимом работы.

В Firefox 53, намеченном на 18 апреля, многопроцессный режим будет включен по умолчанию для всех пользователей, с некоторыми исключениями. В частности, если установленное и активное дополнение снабжено специальным флагом multiprocessCompatible=false, указывающим на несовместимость с многопроцессным режимом, то Firefox будет запущен в однопроцессном режиме. Если дополнение не содержит данный флаг, но присутствует в чёрном списке дополнений, несовместимых с многопроцессным режимом, Firefox запустится в многопроцессном режиме, а дополнение будет отключено.

Кроме того, в Firefox 53 будет прекращена работа дополнений, загружающих бинарные компоненты и разделяемые библиотеки. Загрузка бинарных компонентов будет разрешена только для дополнений, написанных с использованием WebExtensions и API Native Messaging, что подразумевает запуск связанного с дополнением исполняемого файла в отдельном процессе и организацию канала связи с ним.

В выпуске Firefox 54, ожидаемом 13 июня, планируется активировать sandbox-изоляцию, ограничивающую доступ дочерних процессов Firefox к системным вызовам, файловой системе и сторонним процессам. Для изоляции в Linux будет применяться ограничение доступа к системным вызовам при помощи Seccomp-bpf, также для изоляции используются PID namespace и chroot в пустую директорию. В Windows применяются разработанные Google библиотеки sandboxbroker и sandboxtarget, используемые в Chromium и Chrome.

В выпуске Firefox 55, намеченном на 8 августа, многопроцессный режим будет расширен средствами обработки контента в разных процессах. В отличие от уже применяемого разделения на два процесса - один для обработки содержимого вкладок и один для формирования интерфейса, новая возможность позволяет запустить более одного процесса для обработки контента. Подобный подход позволяет обеспечить дополнительную изоляцию обработчиков, повысить надёжность (крах одной вкладки не приведёт к закрытию всех остальных вкладок), повысить эффективность использования ресурсов многоядерных процессоров (разнесение нагрузки на все ядра), уменьшить фрагментацию памяти при длительной работе браузера.

Что касается каталога дополнений addons.mozilla.org (AMO), то начиная с 18 апреля, когда выйдет Firefox 53, будет прекращён приём новых дополнений к Firefox, не переведённых на технологию WebExtensions. Для XUL-дополнений, имеющих цифровую подпись, привязанную к Thunderbird или SeaMonkey, данное ограничение применяться не будет. Приём обновлений к ранее размещённым XUL-дополнениям будет продолжен, в том числе после ноябрьского релиза Firefox 57, в котором останется только поддержка WebExtensions. Решение о времени полного блокирования XUL-дополнений в каталоге addons.mozilla.org пока не принято.

Напомним, что API WebExtensions построен с использованием штатных web-технологий, а разработка дополнений напоминает создание web-приложений на основе единых стандартов. Переход на новый API позволит унифицировать разработку дополнений с платформами Chrome, Opera, Safari и Edge, и упростить портирование дополнений между различными web-браузерами. Переход на WebExtensions также позволит полноценно использовать многопроцессный режим работы - дополнения WebExtensions могут выполняться в отдельных дочерних процессах, изолированно от остальных частей браузера. Различия между API Chrome и WebExtensions можно отследить на данной странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Тестирование Firefox 52-beta и Firefox Developer Edition 53
  3. OpenNews: Релиз Firefox 51
  4. OpenNews: Firefox прекратит поддержку XUL-дополнений в конце 2017 года
  5. OpenNews: В Firefox 45 появится WebExtensions, совместимый с Chrome интерфейс разработки дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webextensions, firefox
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  • 1.1, Onanon, 22:01, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Pentadactyl доломают, да? Как бы мне не нравился ff, кажется, я окончательно сваливаю на Palemoon.
     
     
  • 2.2, Анонамнадо, 22:10, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Элегантно прорекламировал,молодец
     
     
  • 3.3, Анонамнадо, 22:11, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    и держи нас в курсе, как да чо там
     
     
  • 4.6, Аноним, 22:17, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Научись за себя говорить, демагог.
     
     
  • 5.8, Анонамнадо, 22:22, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Научись за себя говорить, демагог.

    Разрабодчек Палемона или так просто с боку припёку?

     
  • 2.10, Аноним, 22:24, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    пиз дуй
     
  • 2.15, anonimous, 22:43, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Pentadactyl уже в принципе умер - его почти не пилят, а под FF51 даже не пытались релизить. Vimperator ещё трепыхается, вроде даже смогли побороть часть багов с 51, но там тоже всё плохо с переписыванием под WebExtension. Так что остается только кастрированный VimFX. Слава мудрому руководству Мозиллы, манагерам слава!
     
     
  • 3.18, Onanon, 22:48, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Pentadactyl уже в принципе умер - его почти не пилят, а под
    > FF51 даже не пытались релизить. Vimperator ещё трепыхается, вроде даже смогли
    > побороть часть багов с 51, но там тоже всё плохо с
    > переписыванием под WebExtension. Так что остается только кастрированный VimFX. Слава мудрому
    > руководству Мозиллы, манагерам слава!

    VimFX - хромоубожество.
    Vimperator после pentadactyl тоже не торкает.
    Под palemoon pentadactyl с 27 релизом тоже сломали, но 1) есть воркэраунд 2) в 27.1 вроде починили (пока не успел проверить).

     
  • 1.4, Аноним, 22:12, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так грустно наблюдать как мозилла убивает сама себя.
     
  • 1.5, Grishko, 22:13, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я так понимаю, на самом деле кроме links2 нормальных браузеров вообще не осталось... Воротят какие-то комбайны, проще уж на аппаратную виртуализацию перейти, чего мелочиться то с разделением процессов...
     
     
  • 2.9, Tita_M, 22:23, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это нужно для того, чтобы по меньше ныли о том какая лиса дырявая. А ты можешь сидеть на links2 раз он для тебя нормальный.
     
  • 1.7, Tita_M, 22:20, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про rust-технологии что-то молчёк. А так лиса движется в правильном направлении.
     
     
  • 2.11, paulus, 22:30, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, я вот насильно включил многопроцессссорность... Так на html5 видосе жрет 4х ядреный проц на 98%, хромиум 48% при этом. Направление может и правильное, но дорога кривоватая...
     
     
  • 3.17, Tita_M, 22:47, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ага, я вот насильно включил многопроцессссорность... Так на html5 видосе жрет 4х
    > ядреный проц на 98%, хромиум 48% при этом. Направление может и
    > правильное, но дорога кривоватая...

    Так это только если в линуксе. Включайте на полную телеметрию или оформляйте багрепорт.

     
  • 2.14, Onanon, 22:38, 16/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Про rust-технологии что-то молчёк. А так лиса движется в правильном направлении.

    ИМХО, за исключением rust-технологий лиса движется прямиков в АД.
    Если я захочу, чтобы свистело и пердело, я могу и chromium поставить.

     
  • 1.12, Аннымзус, 22:34, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Tab Groups/Beyond Australis
    IMPORTANT: The add-on will not receive any more updates and will stop working by next November with Firefox 57!

    полный дисклаймер на сайте разработчика: http://fasezero.com/

    tl;dr: эти расширения меняют внешний вид фокса, а WebExtensions не позволяет "пририсовывать свое"/менять/... в основные элементы окна фокса (тулбары/адресная строка/...)

     
  • 1.13, Аноним, 22:36, 16/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Читаю про дивные перемены в сторону поддержки многопроцессорности и удивляюсь с ... весь текст скрыт [показать]
     

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