16.02.2017 21:51  План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями

Tab Groups/Beyond Australis

IMPORTANT: The add-on will not receive any more updates and will stop working by next November with Firefox 57! полный дисклаймер на сайте разработчика: http://fasezero.com/ tl;dr: эти расширения меняют внешний вид фокса, а WebExtensions не позволяет "пририсовывать свое"/менять/... в основные элементы окна фокса (тулбары/адресная строка/...)