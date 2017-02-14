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14.02.2017 18:51  Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie

Группа исследователей из лихайского университета и университета Вашингтона в Сент-Луисе усовершенствовали технику идентификации пользователя по особенностям работы web-браузера. Если ранее применяемые техники позволяли с приемлемой вероятностью определять пользователя одного браузера, то новая техника нацелена на идентификацию системы, в которой может использоваться несколько разных браузеров. Идентификация по параметрам браузера позволяет рекламным сетям и различным сервисам с достаточно высокой вероятностью определять пользователя без установки cookie и независимо от IP-адреса. Техника может применяться не только для скрытого таргетирования рекламы, но и, например, в online-банках для выявления подозрительных сеансов с других систем.

Суть метода сводится к выполнению на стороне браузера серии тестов, каждый из которых получает слепок определённого параметра. Предложенный исследователями метод, кроме типичных проверок, таких как разрешение экрана, специфичные HTTP-заголовки, списки установленных плагинов и шрифтов, выполняют более изощрённые тексты, определяющие особенности конфигурации системы и аппаратного обеспечения. Всего выполняется 56 тестов, из которых 20 определяют особенности, специфичные для браузера, а 36 - для системы. Большинство системных тестов выполняются с привлечением WebGL для определения особенностей графического стека и GPU. Также оцениваются такие параметры, как число процессорных ядер и соотношение сторон экрана. Результат системных тестов не меняется при использовании другого браузера, что позволяет обеспечить привязку к системе, а не к браузеру.

Каждый из тестов сам по себе имеет высокую погрешность и ничего не говорит по отдельности, но в сумме, сочетание результатов всех тестов позволяет добиться достаточно высокой точности идентификации пользователя. В частности, при проведении тестирования почти на 2000 пользователях метод позволил точно идентифицировать 99.24% браузеров и 91.44% систем. Для сравнения точность ранее доступной техники AmIUnique составляла 90.8%.

Следует отметить, что упомянутые техники эффективны только для обычных web-браузеров, так как в специализированных браузерах, таких как Tor Browser, используемые методы оценки особенностей аппаратного и браузерного окружения блокируются, но исследователи не унывают и испытывают более изощрённые методы, такие как анализ манеры работы с клавиатурой и мышью. Любой желающий может протестировать свою систему на сайте uniquemachine.org, который генерирует идентификационный хэш. Реализация нового метода идентификации опубликована на GitHub.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Исследование степени идентификации пользователя по web-браузеру
  3. OpenNews: Идентификация пользователей Tor Browser через анализ особенностей работы с мышью
  4. OpenNews: Представлена техника воссоздания отпечатков пальцев по изображению рук на фотографии
  5. OpenNews: Метод идентификации пользователей на сайте по манере ввода с клавиатуры
  6. OpenNews: Оценка возможности идентификации клиента через анализ параметров HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: browser, identification
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  • 1.1, Admino, 20:30, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Эта штука была бы интересной, если бы была незаметной. Но она подвешивает браузер на хpен :-)
     
     
  • 2.2, user, 20:40, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +9 +/
    нашли на что подвешивать...
     
  • 2.4, Аноним, 21:00, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Вообще, определяется все в основном по списку шрифтов ну там еще часовой пояс, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Аноним, 21:16, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не согласен, видеодрайверы и GPU дают достаточно хороший вклад в идентификацию ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 21:32, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Весомый да, но они там пытаются результаты рендеринга анализировать ИМХО, это х... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 23:37, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Точное определения через WebGL больше 90%, была же статья на эту тему.
     
  • 4.13, X2asd, 21:58, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не согласен, видеодрайверы и GPU дают достаточно хороший вклад в идентификацию.

    И что -- даже после их очередного обновления?

    А если я ещё плюс к этому и размер окна браузера поменяю (меняю произвольно -- при каждом его новом открытии).. И например шрифты обновятся (изменится их количество)??

    Идентифицировать надолго получится ли?

    А обновление системы в Линуксах -- происходит сразу целиком на весь софт (и драйвера), а не по одному компоненту.. Так что адаптация идентифицирования -- не выйдет.

     
     
  • 5.27, Линукс еще не готов, 01:03, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для маркетологов точность достаточная
     
  • 2.9, klalafuda, 21:37, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/

    "Нахрен" пишется слитно
     
     
  • 3.17, Аноним, 22:31, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это непечатное слово.
     
     
  • 4.21, Аноним, 23:14, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    скорее всего речь о растении семейства Капустных https ru wikipedia org wiki ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, A.Stahl, 23:24, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так "пишется" же, а не "печатается".
     
  • 1.3, Аноним, 20:42, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    он сказал, что я не умею в WebGL и повис Еще бы я умел, этот WEBGL находка для ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 21:24, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очень хорошо идентифицируются системы по div clientWidth и div clientHeight д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, klalafuda, 21:35, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Большинство системных тестов выполняются с привлечением WebGL для определения особенностей графического стека и GPU.

    А меня не посчитали.
    В дебиане нет вебжл.
    Печаль :(

     
     
  • 2.11, Аноним, 21:45, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    На самом деле чем экзотичнее система, тем проще определить юзера Сколько челове... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 21:41, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Современные трекеры пишут id не в cookie, а в IndexedDB или интегрируют в кэширу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Vaka, 21:58, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ie6 под wine определит?
     
  • 1.14, Онаним, 22:10, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора чистить JavaScript API от этих дыр. Первым делом надо запретить доступ к разрешению экрана и списку шрифтов. Со временем желательно избавиться и от UserAgent.
     
  • 1.15, Аноним, 22:13, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да где у них всех свербит, определять да выслеживать, а Чешите в другом месте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, типс, 22:38, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ушлепки сеошники, походу нужна отдельная виртуалка с чистой ос и браузером -_-
     
  • 1.19, Аноним, 23:10, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален чеи не работает это хипстоское недоразумение даже узера... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Ahulinux, 23:12, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пфф.. wget & cat
     
     
  • 2.23, Аноним, 23:19, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    все проще чуваг noscript или umatrix random agent spoofer... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Perl_Jam, 01:45, 15/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попробуйте это на мобильной платформе (ua-spoofing). Основательно затруднительно. Но в чем-то вы правы
     
  • 1.22, Аноним, 23:14, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http www uniquemachine org says INTERNAL SERVER ERROR Current Fingerprint un... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, Аноним, 23:45, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давайте сделаем свой интернет без казино и куртиказинок Оставим там только гипе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, IZh., 01:14, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Любой желающий может протестировать свою систему на сайте uniquemachine.org, который генерирует идентификационный хэш.

    Зайдите добровольно, и мы внесём вас в базу. ;-)

     
  • 1.30, Аноним, 04:31, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Странно, что оно еще зарегистрироваться не предложило ... весь текст скрыт [показать]
     

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