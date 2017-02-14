14.02.2017 18:51  Расширенный метод идентификации системы и браузера без применения cookie

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|4.13, X2asd, 21:58, 14/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не согласен, видеодрайверы и GPU дают достаточно хороший вклад в идентификацию.
И что -- даже после их очередного обновления?
А если я ещё плюс к этому и размер окна браузера поменяю (меняю произвольно -- при каждом его новом открытии).. И например шрифты обновятся (изменится их количество)??
Идентифицировать надолго получится ли?
А обновление системы в Линуксах -- происходит сразу целиком на весь софт (и драйвера), а не по одному компоненту.. Так что адаптация идентифицирования -- не выйдет.
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|1.8, klalafuda, 21:35, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Большинство системных тестов выполняются с привлечением WebGL для определения особенностей графического стека и GPU.
А меня не посчитали.
В дебиане нет вебжл.
Печаль :(
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|1.14, Онаним, 22:10, 14/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Давно пора чистить JavaScript API от этих дыр. Первым делом надо запретить доступ к разрешению экрана и списку шрифтов. Со временем желательно избавиться и от UserAgent.
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|1.28, IZh., 01:14, 15/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Любой желающий может протестировать свою систему на сайте uniquemachine.org, который генерирует идентификационный хэш.
Зайдите добровольно, и мы внесём вас в базу. ;-)
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