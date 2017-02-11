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11.02.2017 10:51  В результате атак на уязвимые версии WordPress поражено почти 2 млн страниц

Исследователи безопасности сообщают о значительном росте автоматизированных атак, эксплуатирующих недавно выявленную уязвимость в реализации REST API проекта WordPress. В настоящее время число поражённых в результате атаки страниц оценивается в 1.89 миллиона. За день прирост атакованных систем составляет 26%. Всего выявлено 19 различных атак, в основном направленных на замену содержимого страниц или подстановку спама.

Кроме ранее упомянутого взлома сайта новостей проекта openSUSE, успешные атаки зафиксированы на jcesr.org (поддерживается Министерством энергетики США), сайт Гленна Бека (glennbeck.com), комитета по туризму штата Юта (travel.utah.gov), сайт министерства по туризму Ирландии и др. Кроме того фиксируются единичные случаи атак, в результате которых осуществляется выполнение произвольного PHP-кода на сервере. Сама по себе уязвимость в REST API не позволяет запускать PHP-код, но в сочетании с наличием плагинов, позволяющих применять собственные обработчики на PHP (например, плагины Insert PHP и Exec-PHP), подобные атаки становятся возможными.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: Через уязвимость в WordPress атакующие подменили страницы сайта openSUSE
  3. OpenNews: В WordPress молча устранена уязвимость, позволяющая изменить любую страницу
  4. OpenNews: Причиной утечки панамских документов могли быть уязвимые версии WordPress и Drupal
  5. OpenNews: Четверть крупнейших сайтов работают под управлением WordPress
  6. OpenNews: Новая критическая уязвимость в WordPress
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.2, cvbcfgbdzndgbxdfg, 11:05, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Одним аргументом больше для заков, которые "хачу wp, это быстра и дёшева"
     
  • 1.3, Sylvia, 11:19, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    необновляшки :D Зачем надо было отключать автообновления ?
     
  • 1.5, Fidel Castro, 11:27, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Дяди для которых веб ядерная физика, заплатили какой-то конторе запилить сайт на wp, а нанять спеца который бы следил за своевременным обновлением не додумались.
    Хотя сколько подобных случаев уже было за всё существование wp..? (много)
     
     
  • 2.10, Гость, 13:16, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На кой ляд там WP? В 99% случаев таким людям хватит голого хтлм, который правится раз в год.
     
     
  • 3.23, ., 21:20, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да - но откуда заказчик об этом узнает? Те у кого он заказывает будут перть совсем другие песни :-) Отсюда и wp ... тупо потому, что надо получить больше, а потратить меньше.
    И потом - редко ведь контракт включает что то типа SLA на сайт. Обычно вебер показывает рабочий сайт и дизайн, звенят бокалы, он получает 100% бабла ... и дальше ему выгодно чтоб чего нибудь сломалось :)))))
     
  • 1.6, Georges, 11:57, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Это всё хостинг виноват, на нормальных хостингах не взламывают.
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:07, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вы все врете, наших войск там нету…
     
     
  • 3.16, Аноним, 16:32, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что, после стольких лет, наконец, появились доказательства?
     
     
  • 4.24, ., 21:22, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут доказательства? Пукан то до сих пор пылает :-)))))
     
  • 1.13, Аноним, 15:11, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вы еще думаете возможно нормально писать на PHP и не выстрелить себе в голову В... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Семилетов, 16:09, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы еще думаете возможно нормально писать на PHP и не выстрелить себе в голову?

    Можно, если не использовать вп и прочую жумлу

     
  • 2.19, cvbcfgbdzndgbxdfg, 19:50, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>В NodeJS хоть боты проверяют

    пацталом
    как можно с таким серьезным видом говорить такую дичь? как можно спутать nodejs с npm? да нахрен вы живете?

     
     
  • 3.20, Аноним, 19:58, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пхп петушню видно из далека
     
     
  • 4.25, ., 21:23, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >пхп петушню видно из далека

    Это потому что она рядом с js петушнёй пасётся? :-)))))

     
  • 1.15, Юрец, 16:23, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Меня затронуло :(
     
  • 1.17, бедный буратино, 16:33, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а где скачать автоломалку?
     
  • 1.22, Аноним, 21:09, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вся проблемма в лени.
     

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