11.02.2017 10:51  В результате атак на уязвимые версии WordPress поражено почти 2 млн страниц

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|1.5, Fidel Castro, 11:27, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дяди для которых веб ядерная физика, заплатили какой-то конторе запилить сайт на wp, а нанять спеца который бы следил за своевременным обновлением не додумались.
Хотя сколько подобных случаев уже было за всё существование wp..? (много)
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|3.23, ., 21:20, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да - но откуда заказчик об этом узнает? Те у кого он заказывает будут перть совсем другие песни :-) Отсюда и wp ... тупо потому, что надо получить больше, а потратить меньше.
И потом - редко ведь контракт включает что то типа SLA на сайт. Обычно вебер показывает рабочий сайт и дизайн, звенят бокалы, он получает 100% бабла ... и дальше ему выгодно чтоб чего нибудь сломалось :)))))
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