The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

11.02.2017 11:10  Обновление программы для учёта расходных материалов Severcart 0.8.1

Подготовлен релиз Severcart 0.8.1, программы для управления жизненным циклом расходных материалов для офисной оргтехники, в том числе картриджей для лазерных и струйных принтеров различных производителей. Предоставляемый программой интерфейс позволяет планировать закупку расходных материалов, отслеживать оставшиеся ресурсы, вести историю перезаправок, генерировать отчётность, печатать акты передачи на заправку и формировать договоры поставки. Программа написана на Python 3 с использованием фреймворка Django и СУБД PostgreSQL. Код программы распространяется под лицензией GPLv2.

Ключевые изменения:

  • В разделе «Обслуживание / Мониторинг» добавлена функция мониторинга используемых наименований расходных материалов, которая реализована в виде отдельных сенсоров, отслеживающих количество пригодных к использованию расходных материалов на складе. Пользователь самостоятельно определяет наименование и пороговый уровень, при котором сенсор примет зелёный или красный цвет. Также, на его усмотрение, есть возможность отображение сенсора на главной странице.
  • Улучшены возможности по работе с комментариями для каждого расходного материала. Теперь каждый объект может хранить перечень текстовых записей, отображая их в хронологическом порядке, с отображением имени пользователя, оставившего комментарий.
  • Существенно доработан отчёт «Справочники / Отчёты / Пользователи». При формировании отчёта приложение предоставляет более подробную информацию по картриджам, используемым пользователем. Для каждого пользователя формируется отдельная таблица с отображением количества оприходованных расходных материалов за определённый период, а также конкретная информация о том, когда и какие картриджи были израсходованы. Предоставлена возможность выгрузки отчёта в отдельный CSV-файл, для последующей работы в табличном процессоре.
  • В раздел «Установленные» добавлена кнопка «Ошибочная передача». Она позволяет программным способом вернуть переданный в пользование объект расходного материала обратно на склад, обновив перечень пригодных к использованию. При этом не происходит искажение статистики при формировании отчётов.
  • Улучшена локализация для русского и английского языков.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.severcart.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.7.6
  3. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.5.3
  4. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.4.0
  5. OpenNews: Выпуск программы для координации смены картриджей Severcart 0.2.7
Автор новости: Sfcl
Тип: Программы
Ключевые слова: , severcart
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Дед Анон, 21:14, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто нибудь пользуется этим? Удобно?
     
  • 2, Аноним, 21:18, 11/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    СУБД PostgreSQL...еще б на Oracle сделали...
     
     
  • 3, th3m3, 22:43, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Что не так?
     
     
  • 4, Аноним, 23:28, 11/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    всё не так разработчик раскидывает спам новости как минимум по 2м площадкам --... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList