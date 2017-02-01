01.02.2017 12:17  Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise

Компания Google объявила об открытии кодовой базы редакции web-браузера Chrome для платформы iOS. По историческим причинам Chrome для iOS развивался как обособленный продукт, его разработка была отделена от проекта Chromium из-за необходимости учёта некоторых особенностей и ограничений платформы iOS, которые приводили к значительным усложнениям в разработке. Например, из-за невозможности использования собственного JIT-компилятора на платформе iOS в браузере применялся штатный для данной платформы движок WebKit, вместо собственного движка Blink.

После нескольких лет переработки кодовой базы, весь код, созданный при разработке Chrome для платформы iOS, был аккуратно воссоединён с Chromium и перенесён в основной открытый репозиторий проекта. Слияние кодовых отразилось на проекте Chromium добавлением средств для сборки поверх движка WebKit, помимо штатного движка Blink. Вчера работа по слиянию кодовых баз была заверешена и разработчики получили возможность сборки версии Chromium для iOS из общей кодовой базы.

Кроме того, компания Google сообщила о скором открытии исходных текстов продукта Google Earth Enterprise (GEE), позволяющего развернуть собственный подконтрольный сервис для работы с картами, напоминающий по функциональности Google Maps и Google Earth. Код будет открыт под лицензией Apache 2.0 и в марте размещён на GitHub. В сумме планируется открыть более 470 тысяч строк кода, в том числе включающих реализацию таких компонентов, как GEE Fusion, GEE Server и GEE Portable Server.

Применяемые для создания надстроек над картами Google Maps службы Google Earth Enterprise Client, Google Maps JavaScript API V3 и Google Earth API останутся проприетарными. При этом, так как код компонентов для обработки 2D/3D-карт, построения изображений и организации работы серверной части будет открыт, пользователи получат возможность создания сторонних просмотрщиков карт, работающих поверх собственной серверной инфраструктуры, построенной на открытой кодовой базе Google Earth Enterprise.



