01.02.2017 12:17  Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise

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|4.17, AlexYeCu_not_logged, 14:06, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Давай я за него отвечу, неумник?
Я вот помню гениальное решение Гугловцев с подгрузкой модифицированных ими qt-библиотек, которые не поддерживали кириллицу. И разобраться что там и как, пользуясь только strace-ом и подгрузкой сових либ наугад - практически невозможно. А декомпилировать и реверс-инженерить -- не было ни соответствующего навыка, ни мотивации.
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|1.4, тоже Аноним, 12:36, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> возможность сборки версии Chromium для iOS
А толку в такой возможности на платформе, не позволяющей пользователю загрузить собственноручно собранную программу?
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|3.10, тоже Аноним, 12:58, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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У самого-то Хрома узкая ниша на Яблоке, народ с Сафари не бежит так, как с Ослика.
У клонов даже перекрашивание не окупится.
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