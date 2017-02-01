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01.02.2017 12:17  Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise

Компания Google объявила об открытии кодовой базы редакции web-браузера Chrome для платформы iOS. По историческим причинам Chrome для iOS развивался как обособленный продукт, его разработка была отделена от проекта Chromium из-за необходимости учёта некоторых особенностей и ограничений платформы iOS, которые приводили к значительным усложнениям в разработке. Например, из-за невозможности использования собственного JIT-компилятора на платформе iOS в браузере применялся штатный для данной платформы движок WebKit, вместо собственного движка Blink.

После нескольких лет переработки кодовой базы, весь код, созданный при разработке Chrome для платформы iOS, был аккуратно воссоединён с Chromium и перенесён в основной открытый репозиторий проекта. Слияние кодовых отразилось на проекте Chromium добавлением средств для сборки поверх движка WebKit, помимо штатного движка Blink. Вчера работа по слиянию кодовых баз была заверешена и разработчики получили возможность сборки версии Chromium для iOS из общей кодовой базы.

Кроме того, компания Google сообщила о скором открытии исходных текстов продукта Google Earth Enterprise (GEE), позволяющего развернуть собственный подконтрольный сервис для работы с картами, напоминающий по функциональности Google Maps и Google Earth. Код будет открыт под лицензией Apache 2.0 и в марте размещён на GitHub. В сумме планируется открыть более 470 тысяч строк кода, в том числе включающих реализацию таких компонентов, как GEE Fusion, GEE Server и GEE Portable Server.

Применяемые для создания надстроек над картами Google Maps службы Google Earth Enterprise Client, Google Maps JavaScript API V3 и Google Earth API останутся проприетарными. При этом, так как код компонентов для обработки 2D/3D-карт, построения изображений и организации работы серверной части будет открыт, пользователи получат возможность создания сторонних просмотрщиков карт, работающих поверх собственной серверной инфраструктуры, построенной на открытой кодовой базе Google Earth Enterprise.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.chromium.org/2017/...)
  2. OpenNews: Почти полностью открыт код версии Chrome для платформы Android
  3. OpenNews: Google открыл исходный код PDF-движка Chrome
  4. OpenNews: Google открыла исходные тексты RLZ-библиотеки из состава браузера Chrome
  5. OpenNews: Компания Google открыла исходные тексты Chromium OS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, ios, google, map
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  • 1.1, Аноним, 12:22, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Гугл - двигатель прогресса А теперь хейтеры-неудачники, сидя в своих хрущобах, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, annonim, 12:30, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    > Гугл - двигатель прогресса.

    Без сомнения. Осталось только определиться, в ту ли сторону они двигают этот самый прогресс.

     
     
  • 3.5, Аноним, 12:38, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Вот лично тебе, умник, зачем эти исходники Ты - Google Ты можешь с ним конкури... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 12:53, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О, некроботы понабежали.
     
  • 4.17, AlexYeCu_not_logged, 14:06, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давай я за него отвечу, неумник?
    Я вот помню гениальное решение Гугловцев с подгрузкой модифицированных ими qt-библиотек, которые не поддерживали кириллицу. И разобраться что там и как, пользуясь только strace-ом и подгрузкой сових либ наугад - практически невозможно. А декомпилировать и реверс-инженерить -- не было ни соответствующего навыка, ни мотивации.
     
     
  • 5.22, Аноним, 14:41, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Google деньги зарабатывают, а ты дальше сиди со своими библиотеками.
     
  • 3.9, Аноним, 12:57, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Тебе в твоих хрущобах виднее ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 14:18, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    купил уже очередной айфон и трёшь его ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 12:35, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Зонд не жмет?
     
     
  • 3.13, Аноним, 13:32, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Доставляет удовольствие
     
  • 2.15, Аноним, 13:37, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Толстый тролль, глупый тролль
     
  • 2.20, Аноним, 14:18, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    о, проплаченные набежали... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 14:45, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оболтусы комментируют... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, Аноним, 14:28, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А вот и сергей брин подъехал. Узнаю это типично гугловское хамство.
     
  • 1.4, тоже Аноним, 12:36, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > возможность сборки версии Chromium для iOS

    А толку в такой возможности на платформе, не позволяющей пользователю загрузить собственноручно собранную программу?

     
     
  • 2.6, Аноним, 12:51, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Задействовать код в своей программе - и в AppStore её.
     
     
  • 3.10, тоже Аноним, 12:58, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У самого-то Хрома узкая ниша на Яблоке, народ с Сафари не бежит так, как с Ослика.
    У клонов даже перекрашивание не окупится.
     
     
  • 4.14, Аноним, 13:35, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На ios у тебя вариантов нету Яббл не пропускает в аппстор другие движки По сут... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 14:46, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А ибо нефиг Safari - всем хорош Уж лучше вашего Edge ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, KOT040188, 12:54, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Увитдел iOS в названии аж испугался…
     
  • 1.11, Аноним, 12:59, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Всё же, это скорее Chromium для iOS, а не Chrome
     
  • 1.12, Crazy Alex, 13:11, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чет с ним с хромом, а вот GEE - это интересно.
     
     
  • 2.16, Аноним, 14:02, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Без карт бесполезно Разве что найти неделю свободного времени и натянуть на гло... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 14:44, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неделю свободного времени Если в отпуск - то это идиотизм А если в рабочее вре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.26, Аноним, 14:50, 01/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не тратьте: http://osgearth.org/
     
  • 1.27, Аноним, 15:21, 01/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Может Marble допилят теперь http alternativeto net software marble license... весь текст скрыт [показать]
     

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