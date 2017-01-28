28.01.2017 10:26  Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.04

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Началось тестирование второй альфа-версии дистрибутива Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus" (первый альфа-выпуск был пропущен и публично не анонсировался). В процессе альфа-тестирования отдельные сборки не формируются, вместо них для предлагается использовать ежедневные экспериментальные сборки. Готовые тестовые образы созданы только для
Kubuntu,
Lubuntu,
Ubuntu Budgie,
Ubuntu GNOME,
Ubuntu Kylin,
Ubuntu MATE. Релиз Ubuntu 17.04 запланирован на 13 апреля.
Основные изменения:
- Ubuntu Budgie: новая официальная редакция, которая предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Budgie. Дистрибутив поставляется с выпуском Budgie 10.2.9, который работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME (в будущем проект будет переписан на Qt). Рабочий стол построен на основе собственной реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус.
- Ubuntu GNOME: Рабочий стол обновлён до GNOME 3.22, но файловый менеджер Nautilus и эмулятор терминала пока оставлены в версии 3.20. Для работы с самодостаточными пакетами по умолчанию выполнена интеграция инструментария Flatpak 0.8 (поддержка пакетов Snap сохранена, в комплекте представлены оба инструментария). По умолчанию задействовано Chrome-дополнение chrome-gnome-shell, необходимое для установки расширений из каталога extensions.gnome.org. Движок поисковой индексации контента tracker изолирован в специальном sandbox-окружении. Из базовой поставки удалены: программа для записи CD/DVD brasero, почтовый клиент evolution, программа управления GPG/SSH-ключами seahorse, диагностическая утилита xdiagnose, набор пиктограмм gnome-icon-theme (используются пиктограммы из набора темы оформления Adwaita);
- Kubuntu: Рабочий стол обновлён до KDE Plasma 5.8, а набор приложений до KDE Applications 16.12.1.
- Ubuntu MATE: Рабочий стол обновлён до версии 1.16;
- Lubuntu:
Обновлены пакеты LXDE, например, панель LXPanel обновлена с версии 0.8.2 до 0.9.3. Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt;
- Ядро Linux обновлено до версии 4.9.