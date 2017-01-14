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14.01.2017 09:46  Проект по созданию полностью открытой прошивки для Raspberry Pi

В рамках проекта rpi-open-firmware развивается полностью открытый вариант прошивки для плат Raspberry Pi, способный загружать Linux без использования блобов. Несмотря на наличие открытых драйверов, работа видеоускорителя VideoCore IV обеспечивается загружаемой в GPU проприетарной прошивкой, в которую вынесена достаточно обширная функциональность, например, на стороне прошивки реализована поддержка OpenGL ES. По сути на стороне GPU выполняется подобие операционной системы, а работа открытых драйверов сводится к трансляции вызовов к закрытой прошивке. Задачей проекта rpi-open-firmware является создание простейшего свободного варианта подобной прошивки, позволяющей обойтись без загрузки каких-либо блобов.

Rpi-open-firmware заменяет штатную прошивку, поставляемую в файле bootcode.bin, и состоит из двух частей: компонентов для выполнения на стороне GPU VC4 и компонентов, исполняемых на центральном процессоре. Прошивка совместима с Raspberry Pi 1 Model B, Raspberry Pi 2 Model B и Raspberry Pi 3 Model B. Исходные тексты поставляются под лицензией GPLv2+.

На текущем уровне развития прошивка позволяет загружать урезанное ядро Linux, инициализирует UART, VPU PLL (PLLC) и процессор ARM, включает драйверы для управления частотой и энергопотреблением. Компоненты, выполняемые на стороне CPU ARM, обеспечивают инициализацию контроллера eMMC и доступ к загрузочному разделу. Частично реализована поддержка USB PHY (выполняется инициализация, но для полноценной работы не хватает работы с DMA).

  1. Главная ссылка к новости (http://crna.cc/b/11...)
  2. OpenNews: Доступен свободный драйвер для графической подсистемы Raspberry Pi
  3. OpenNews: Broadcom открыл драйвер, прошивку и полную документацию для видеоускорителя VideoCore IV
  4. OpenNews: Драйвер для видеоускорителя Broadcom VideoCore оказался не так открыт, как кажется
  5. OpenNews: Опубликован код драйвера для видеоускорителя Broadcom VideoCore, используемого в Raspberry Pi
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: videocore, raspberrypi
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  • 1.1, svsd_val, 09:56, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Хороший проект, удачи им !
     
  • 1.2, robux, 10:36, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто в курсе, на Orange Pi тоже подобные блобы?
     
     
  • 2.6, ДяДя, 12:09, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Всё неоднозначно. Это относится ко всем платам на Allwinner.
    Именно для загрузки Allwinner, вроде, блобов не нужно. Для загрузки RPi нужны блобы с кодом для GPU (как ни странно загрузку производит именно GPU). Однако любой человек может взять документацию на VideoCore IV сделать всё что угодно. Сам драйвер открыт.

    Люди из Allwinner просто психи. Аппаратный видео-декодер можно использовать только при помощи их скомпилённого бинарника. Документации нет. Всё закрыто. Тоже касается GPU Mali. Т.е. реально для десктопа можно использовать только ядро от вендора.

     
  • 1.3, Аноним, 10:40, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    К сожалению, оранж сам по себе сплошной "блоб"...
     
     
  • 2.4, hyphop, 11:19, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    не надо врать ! не так все там плохо!
    таких нормальных девайсов как оранг поискать еще!

     
     
  • 3.8, Xasd, 12:22, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    опять двадцать пять!

    вам говорят: "железке работает только с демьмовым софтом! использовать нормально из-за этого не возможно!"

    а вы отвечаете: "самое лучшее железо! найди ещё мне чтобы было бы такое классное железо?!"

    ты пойми -- качестве вещи определяётся не её самыми лучшими характеристиками.. а отсутствием наиболее плохих характеристик.

     
  • 1.5, Нанобот, 11:22, 14/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Судя по гитхабу, его уже полгода пилят По-моему, тратить столько времени только... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, AlexYeCu, 12:15, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Судя по гитхабу, его уже полгода пилят. По-моему, тратить столько времени только
    > для того, чтобы воспроизвести уже имеющийся функционал - неправильно

    «Уже»?! Ты хоть строку кода в своей жизни написал? Чтоб представление о сроках разработки иметь?

     
  • 2.9, Xasd, 12:27, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > По-моему, тратить столько времени только для того, чтобы воспроизвести уже имеющийся функционал - неправильно

    где уже имеющийся?

    ты пробовал запускать ванильное-linux-ядро на Малинке?! понравилось как оно "замечательно" (в ковычках) работает?

     
     
  • 3.10, ryoken, 12:58, 14/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > (в ковычках) работает?

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