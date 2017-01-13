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13.01.2017 10:33  Проект KDE опубликовал фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI 2.0

Разработчики KDE опубликовали релиз фреймворка Kirigami 2.0, созданного для быстрой разработки приложений с адаптивным интерфейсом, работающим без изменения на настольных и мобильных системах. Фреймворк является надстройкой над Qt Quick Controls и использует в качестве основы уже предоставляемые в Qt Quick элементы, такие как кнопки и поля ввода текста.

Приложения, использующие Kirigami, автоматически адаптируются к размеру экрана и доступным методам ввода, что позволяет комфортно работать с ними на настольных системах, планшетах с относительно большими сенсорными экранами и смартфонах с ограниченным экранным пространством. Kirigami даёт возможность комбинировать элементы Qt Quick в готовые блоки построения интерфейса, например, позволяет построить интерфейс в форме набора горизонтально сдвигаемых страниц, которые отображаются по одной или группируются в зависимости от размера экрана.

Для управления со смартфона предлагается концепция управления приложением одной рукой, основанная на формировании неинвазивных всплывающих окон - вместо открытия диалога подтверждения операции, пользователю предоставляется возможность отменить действие, после его совершения. В настоящее время поддерживается создание приложений для настольных дистрибутивов GNU/Linux на базе X11 и Wayland, Windows, Android и платформы Plasma Mobile. Ожидается поддержка iOS и Ubuntu Touch.

Новый выпуск примечателен переходом на использование элементов Qt Quick Controls 2. Так как Quick Controls 2 предоставляет более широкий, чем в Qt Quick Controls 1, набор готовых элементов интерфейса, вместо поддержки собственных реализаций, удалось сократить кодовую базу Kirigami за счёт задействования предоставляемых в Quick Controls 2 возможностей, что положительно сказалось на стабильности и производительности. Для упрощения перевода приложений, уже использующих Quick Controls 2, API Kirigami по возможности максимально приближен к API Quick Controls 2.

Из других улучшений, отмечается проведение работы по увеличению производительности и значительное расширение возможностей по организации управления с клавиатуры, без применения мыши и сенсорного экрана. Для платформы Android в Kirigami 2 обеспечена более качественная визуальная интеграция с оформлением, основанным на концепции Material Design.

На Kirigami 2 уже переведён интерфейс менеджера установки приложений Discover (Software Center), но так как для работы Kirigami 2 требуется Qt 5.7, который пока доступен не во всех дистрибутивах, поддержка варианта интерфейса на базе Kirigami 1 пока сохранена. Для ознакомления с возможностями Kirigami на платформе Android в Google Play добавлено специальное демонстрационное приложение.



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2017/01/12...)
  2. OpenNews: Планы разработки KDE Plasma
  3. OpenNews: Релиз Kirigami 1.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE
  4. OpenNews: Проект KDE опубликовал первый релиз Kirigami UI, фреймворка для построения интерфейса
  5. OpenNews: Проект KDE представил фреймворк для построения интерфейса Kirigami UI
  6. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kirigami, kde, qt
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  • 1.1, Аноним, 11:04, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ну хоть у этих человеческие чекбоксы, а не осточертевшие тумблеры.
     
     
  • 2.2, yekm, 11:13, 13/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Только почему слева? Даже я уже както привык что они справа на мобильниках.
     
  • 1.3, hoopoe, 11:44, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    может под левую руку сделаны?
     
  • 1.6, Аноним, 12:21, 13/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Им срочно нужен дизайнер, работа с размером шрифта, пропорциями элементов никака... весь текст скрыт [показать]
     

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