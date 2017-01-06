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06.01.2017 11:11  Google добавил блокировщик рекламы AdNauseam в список вредоносного ПО

Компания Google удалила из каталога Chrome Web Store дополнение для блокирования рекламы AdNauseam и добавила его в списки вредоносного ПО, что привело к невозможности использовать ранее установленные экземпляры данного расширения, в том числе установленные вручную в режиме разработчика.

AdNauseam является ответвлением от uBlock-Origin и распространяется под лицензией GPLv3. Ключевым отличием AdNauseam от традиционных блокировщиков является то, что AdNauseam не только скрывает рекламу, но и симулирует клик на каждом блокируемом рекламном блоке, что объясняется разработчиками попыткой ввести в заблуждение применяемые в рекламных сетях механизмы отслеживания интересов пользователей (подразумевается, чти при клике на каждой показанной рекламе, невозможно определить реальные интересы пользователя).

Компания Google прокомментировала причину блокировки нарушением правил каталога Chrome Web Store, в частности требования, что расширение должно иметь одно назначение, ясное для пользователя. Детальных пояснений не предоставлено, но, судя по всему, тактика автоматически совершаемых обманных кликов воспринята как жульничество и совершение вредоносных действий.

Разработчики AdNauseam не согласны с такой трактовкой, так как дополнение преследует одну цель - противодействие массовой слежке в рекламных сетях. Выполнение симуляции кликов явно обозначено в описании дополнения и устанавливая программу пользователь принимает осознанное решение, подключаясь к борьбе с навязчивыми и неэтичными бизнес-моделями. С одной стороны дополнение подталкивает пользователя на совершение обманных действий в отношении рекламных сетей и автоматизирует их совершение, но с другой стороны - пользователь и разработчики дополнения не получают финансовой выгоды от таких манипуляций, поэтому действия дополнения не могут считаться мошенничеством.

В настоящее время разработчики AdNauseam предложили для рецензирования в Chrome Web Store обновление AdNauseam, в котором исправлены некоторые неточности в формулировках. Например, термин "Блокирование вредоносного ПО" ("Block Malware") заменён в описании на "Блокирование вредоносной рекламы" (Block Malicious Ads). В обновлении также отключено выполнение кликов для рекламных сетей, поддерживающих стандарт "Do Not Track". В качестве временной меры подготовлена инструкция по ручной установке локальной копии дополнения.

Разработчики надеются, что Google признает свою ошибку и разблокирует дополнение, все процессы разработки которого прозрачны, а исходные тексты доступны для изучения. Иначе Google лишь обозначит более серьёзную проблему - возможность в любой момент без лишних пояснений и уведомлений удалить и блокировать любое дополнение, установленное пользователем в Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
  3. OpenNews: Adblock Plus запустил собственную рекламную сеть с приемлемой рекламой
  4. OpenNews: Adblock для Chrome продан и по умолчанию перестанет блокировать приемлемую рекламу
  5. OpenNews: AdBlock Plus отстоял свободу блокировки рекламы в немецком суде
  6. OpenNews: Для Firefox доступна система блокирования рекламы uBlock
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: adnauseam, block, chrome
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  • 1.1, Мимокрокодил, 11:56, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Подталкивает пользователя на совершение обманных действий в отношении рекламных сетей?! А что, теперь может нельзя и показать средний палец и помахать МПХ в сторону месторасположения рекламодателей? У меня договор с рекламодателями что ли с запрещением введения их в заблуждение, на моём личном компе, автоматизацией кликов и махания в их сторону пенисом?
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:00, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нельзя, это преступление.
    В "Чёрном зеркале" обыгрывали эти ситуации.
     
  • 1.2, Аноним, 11:57, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Если вам не нравится что за вами следят то почему вы вообще используете хром?
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:00, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Если вам не нравится что за вами следят то почему вы вообще используете браузер ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 12:01, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хром то известный троян. Почти как windows 10.
     
     
  • 4.7, Аноним, 12:02, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы забили упомянуть, что гуглы, фэйсбуки и прочие боты следят ещё больше ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.8, Аноним, 12:04, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так Chrome и есть Google Весь шпионаж со стороны гуглов и фейсбуков отрубается ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.9, Аноним, 12:05, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Точней избавляет от всех остальных шпионов, кроме Google Google шпионаж он в кр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.10, Аноним, 12:06, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так фэйсбук использовать и не надо Они не только покуашаются на вашу приватност... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.14, Аноним, 12:15, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как и любая социальная сеть.
     
     
  • 7.16, Аноним, 12:16, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну и как-же мои данные ворует хабр?
     
     
  • 8.17, Аноним, 12:17, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хабр = микроблоги
     
  • 1.3, Аноним, 11:59, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько раз оно кликает на сайте? А если владельцев сайтов побанят, ничотак?
     
     
  • 2.11, Ak, 12:06, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По разу достаточно, чтобы создавать статистику
     
  • 2.12, Аноним, 12:09, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Насрать, если владельцев сайтов забанят в какой-то рекламной сети.
     
     
  • 3.13, Аноним, 12:11, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда они потребуют денег у вас или закроется, но в итоге соснут.
     
  • 1.15, Аноним, 12:16, 06/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Регулярно кликаю на рекламу какого-нибудь особо ненужного мусора, которая не реж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 12:18, 06/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    а я сижу через прокси и торы постоянно
     

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