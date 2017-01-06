06.01.2017 11:11  Google добавил блокировщик рекламы AdNauseam в список вредоносного ПО

Компания Google удалила из каталога Chrome Web Store дополнение для блокирования рекламы AdNauseam и добавила его в списки вредоносного ПО, что привело к невозможности использовать ранее установленные экземпляры данного расширения, в том числе установленные вручную в режиме разработчика.

AdNauseam является ответвлением от uBlock-Origin и распространяется под лицензией GPLv3. Ключевым отличием AdNauseam от традиционных блокировщиков является то, что AdNauseam не только скрывает рекламу, но и симулирует клик на каждом блокируемом рекламном блоке, что объясняется разработчиками попыткой ввести в заблуждение применяемые в рекламных сетях механизмы отслеживания интересов пользователей (подразумевается, чти при клике на каждой показанной рекламе, невозможно определить реальные интересы пользователя).

Компания Google прокомментировала причину блокировки нарушением правил каталога Chrome Web Store, в частности требования, что расширение должно иметь одно назначение, ясное для пользователя. Детальных пояснений не предоставлено, но, судя по всему, тактика автоматически совершаемых обманных кликов воспринята как жульничество и совершение вредоносных действий.

Разработчики AdNauseam не согласны с такой трактовкой, так как дополнение преследует одну цель - противодействие массовой слежке в рекламных сетях. Выполнение симуляции кликов явно обозначено в описании дополнения и устанавливая программу пользователь принимает осознанное решение, подключаясь к борьбе с навязчивыми и неэтичными бизнес-моделями. С одной стороны дополнение подталкивает пользователя на совершение обманных действий в отношении рекламных сетей и автоматизирует их совершение, но с другой стороны - пользователь и разработчики дополнения не получают финансовой выгоды от таких манипуляций, поэтому действия дополнения не могут считаться мошенничеством.

В настоящее время разработчики AdNauseam предложили для рецензирования в Chrome Web Store обновление AdNauseam, в котором исправлены некоторые неточности в формулировках. Например, термин "Блокирование вредоносного ПО" ("Block Malware") заменён в описании на "Блокирование вредоносной рекламы" (Block Malicious Ads). В обновлении также отключено выполнение кликов для рекламных сетей, поддерживающих стандарт "Do Not Track". В качестве временной меры подготовлена инструкция по ручной установке локальной копии дополнения.

Разработчики надеются, что Google признает свою ошибку и разблокирует дополнение, все процессы разработки которого прозрачны, а исходные тексты доступны для изучения. Иначе Google лишь обозначит более серьёзную проблему - возможность в любой момент без лишних пояснений и уведомлений удалить и блокировать любое дополнение, установленное пользователем в Chrome.



