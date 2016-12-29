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29.12.2016 13:24  Релиз библиотеки компьютерного зрения OpenCV 3.2

После года разработки состоялся релиз свободной библиотеки OpenCV 3.2 (Open Source Computer Vision Library), предоставляющей средства для обработки и анализа содержимого изображений. Код библиотеки написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Биндинги подготовлены для различных языков программирования, включая Python, MATLAB и Java.

OpenCV предоставляет более 2500 алгоритмов, как классических, так и отражающих последние достижения в области компьютерного зрения и систем машинного обучения. Библиотека может применяться для распознавания объектов на фотографиях и видео (например, распознавание лиц и фигур людей, текста и т.п.), отслеживания движения объектов и камеры, классификации действий на видео, преобразования изображений, извлечения 3D-моделей, формирования 3D-пространства из изображения от стереокамер, создания высококачественных изображений через объединение изображений более низкого качества, поиска на изображении объектов, похожих на представленный набор элементов, применения методов машинного обучения, расстановки маркеров, выявления общих элементов на разных изображениях, автоматического устранения дефектов, таких как эффект красных глаз.

В состав новой версии интегрированы новые возможности, подготовленные студентами в рамках программы "Google Summer of Code 2016". Например, подготовлены синусоидальные модели для модуля разворачивания фаз (phase unwrapping), реализован алгоритм DIS (Dense Inverse Search) для контроля оптического потока, добавлен алгоритм для отслеживания объектов на основе свёрточной нейронной сети (CNN, Convolutional Neural Network), реализованы алгоритмы PCAFlow и Global Patch Collider, подготовлено многоязычное руководство по использованию OpenCV в Python, C++ и Java, подготовлена новая модель для камеры и параллельной обработки совмещённых работ, проведена оптимизация модуля dnn (Deep Neural Network), в хранилище добавлена поддержка форматов Batiny_dnnse64 и JSON, внесены улучшения в модуль tiny_dnn, реализован алгоритм разбора слов (Word-spotting) на основе свёрточной нейронной сети.

Из работ, проведённых без привлечения студентов GSoC, отмечено значительное улучшение и ускорение работы модуля dnn: добавлено множество новых слоёв, реализовано семантическое сегментирование и поддержка SSD-сетей, добавлена поддержка импорта из TensorFlow. Расширен список поддерживаемых форматов изображений и камер. Добавлено приложение для интерактивной калибровки камеры. Добавлена большая порция оптимизаций для ускорения работы на архитектурах с процессорами Intel и ARM, в том числе задействованы векторные инструкции и новые ядра OpenCL. Реализована возможность ускорения за счёт применения в OpenCV наборов OpenVX и LAPACK/BLAS (включая Intel MKL, Apple Accelerate, OpenBLAS и Atlas). В репозиторий opencv_contrib добавлена порция новых алгоритмов.

  1. Главная ссылка к новости (http://opencv.org/opencv-3-2.h...)
  2. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  3. OpenNews: Google открыл код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка
  4. OpenNews: Открыт код системы машинного обучения TensorFlow, разработанной командой Google Brain
  5. OpenNews: В рамках проекта uWho развивается программа для распознавания лиц на видео
  6. OpenNews: Релиз библиотеки компьютерного зрения OpenCV 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opencv
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  • 1.1, Аноним, 13:36, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Что лучше для разработки нейронных сетей - Tensor Flow или OpenCV Я знаю, что о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Здешний специалист, 14:04, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    OpenCV
     
  • 2.14, Санта, 15:10, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >> Tensor Flow или OpenCV...

    Больной?

     
  • 2.20, диня, 16:15, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    как-то толстовато
     
  • 1.2, Аноним, 13:48, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вещь !!!
     
  • 1.4, Аноним, 14:21, 29/12/2016 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    ну и для чего оно нужно для шпейонского по ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 14:28, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот скачал ты с порнолаба киношку и понравилась тебе актриса. Но в описании нет её имени. И титры вырезаны.
    А тут -- хлоп, хренак-хренак, по базе шур-шур и вот ты уже знаешь кто она такая. Ну не прелесть?
     
     
  • 3.6, freehck, 14:45, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче, для доксинга.
     
  • 3.7, Аноним, 14:50, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    в киношках титры есть, а вот то что добывать информацию из источника тебе не адр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, A.Stahl, 14:59, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А радиоприёмники это вообще ужас. Ты вообще никак не узнаешь если какой-то MайорInMiddle будет слушать передачу! Единственное решение -- обмотать передатчик фольгой!
     
  • 2.8, Аноним, 14:56, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун чтобы сделать программу чуть более умной http static open-open com lib... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Собачка, 15:02, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > клоун: чтобы сделать программу чуть более умной.
    > http://static.open-open.com/lib/uploadImg/20160114/20160114205542_482.png
    > Это позволит напр. "взять под охрану" отдельно стоящий автомобиль, сопоставляя лица тех
    > кто подошёл к нему с лицом владельца из базы данных, подавая
    > тревогу если это угонщик и игнорируя собак.

    Т.е. если я мордой лица вышел как сербернар то могу идти в мелкие воришки? Будущее рядом и оно прекрасно..

     
     
  • 4.12, Аноним, 15:04, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    клоун если ты барбос и внутри и снаружи, то работаешь охранником, и в ближайшие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, Собачка, 15:07, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > клоун: если ты барбос и внутри и снаружи, то работаешь охранником, и
    > в ближайшие 5-10 лет тебя (и всех твоих дружков-барбосов) ждёт массовое
    > сокращение.
    > Охранники, водители и кассиры - первые в группе риска на потерю работу
    > из-за внедрения новых технологий.

    И куда их девать? хватит уже пугать нас.. то дальнобои теряют работу , то охраники. Куда все они пойдут?

     
     
  • 6.17, Аноним, 15:26, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун Ты конкретно про Россию или вообще В России сокращение количества работа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.19, Аноним, 15:59, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    росиюшку от инета не сегодня-завтра отключат, так что прорывы это не про нас, у ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.22, Crazy Alex, 16:23, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Куда, куда... в пеший эротический поход. Даже если побуянят в начале. 21-й век - надо всегда быть готовым переучиваться.
     
  • 5.16, Аноним, 15:26, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    мечты, мечты что-то железнодорожные составы до сих пор на автоматику не переве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, Аноним, 15:59, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    клоун вообще-то, компьютерное зрение - это совсем о другом Для перевода железн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Аноним, 15:23, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    по-моему этот безумный мир слишком заигрался в эти технологии пора с этим завяз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, джон конор, 15:01, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    для терминатора
     
  • 2.21, Crazy Alex, 16:20, 29/12/2016 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Для того, чтобы подобные технологии были не только у нескольких крупных контор и государств, которые могут потянуть разработку в одно рыло.

    Это всё уже здесь - смирись. Вопрос только в том, будет оно для избранных или общедоступно.

     

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